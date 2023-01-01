Определение версии компилятора Java по файлу jar

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Быстрый ответ

Для определения версии javac , использованной при компиляции .jar файла, следует извлечь файлы .class и провести проверку главного номера версии в класс-файле. Для этого можно использовать следующие команды:

shell Скопировать код # Распаковываем содержимое jar-файла unzip my-app.jar -d extracted/ # Анализируем версию класс-файла javap -verbose extracted/com/myapp/Main.class | grep -m 1 "major"

Главный номер версии указывает на версию Java:

52 соответствует Java 8

соответствует Java 8 55 соответствует Java 11

соответствует Java 11 59 соответствует Java 15

Следует искать только первое упоминание номера версии для определения версии компилятора.

Руководство по изучению байт-кода

С помощью команды javap -verbose вы получите ценную информацию:

Версии классов и их совместимость с JVM : Версия класса указывает минимальную версию Java, на которой данный класс будет работать, но не даст точной версии javac .

: Версия класса указывает минимальную версию Java, на которой данный класс будет работать, но не даст точной версии . Анализ байт-кода с использованием шестнадцатеричного редактора : Первые 4-7 байт класс-файлов можно анализировать с помощью шестнадцатеричного редактора, если вы готовы к этому.

: Первые 4-7 байт класс-файлов можно анализировать с помощью шестнадцатеричного редактора, если вы готовы к этому. Данные из манифеста : В файлах MANIFEST.MF , находящихся в директории META-INF , может содержаться информация о версии JDK, её можно интерпретировать как послание от компилятора, если вы везучи.

: В файлах , находящихся в директории , может содержаться информация о версии JDK, её можно интерпретировать как послание от компилятора, если вы везучи. Командные утилиты: В Unix существует полезная команда file , пользователи Windows с установленным Cygwin также смогут применить аналогичные инструменты.

Дешифровка главных номеров версий

Хотя главные номера версий вначале кажутся загадочными, они следуют установленному шаблону:

Главный номер версии Версия Java 50 6 51 7 52 8 ... ...

Информацию о связи между главными номерами версии и версией Java можно найти в официальной документации Java и в статьях на Википедии.

Проверка версии без распаковки jar

При необходимости проверить версию класса без извлечения .jar , можно использовать следующую команду:

shell Скопировать код # Используем javap и указываем путь к .jar файлу javap -cp my-app.jar -verbose com.myapp.Main | grep "major"

Перед использованием подставьте свои данные вместо com.myapp.Main . Этот способ избавляет от необходимости проводить лишние действия.

Инструменты для анализа байт-кода

Существует множество инструментов и библиотек, предназначенных для анализа байт-кода:

Apache Commons BCEL : Инструмент для определения версии компилятора javac .

: Инструмент для определения версии компилятора . Bytecode Viewer : Мультитул для подробного анализа байт-кода.

: Мультитул для подробного анализа байт-кода. Java Decompiler: Поможет раскрыть тайны файла .jar .

Визуализация

Представьте комнату, наполненную амфорами, которые были созданы с использованием разных версий javac:

Markdown Скопировать код Профессор (🎓): "Раскройте ваше происхождение!" Амфора 1 (🏺1️⃣): "Мой создатель любил загадки." Амфора 2 (🏺2️⃣): "Ключ к ответу внутри моей структуры." Амфора 3 (🏺3️⃣): "Перед лицом истинного исследователя я готова раскрыться." Решение загадки ---------------

Профессор приступает к исследованию каждой амфоры:

plaintext Скопировать код 🎓: "А, документ! Какой интересный..."

Markdown Скопировать код Запись 📄 (🏺1️⃣): Создана на версии: 1.7.0_79 Запись 📄 (🏺2️⃣): Хм, никаких упоминаний о версии Запись 📄 (🏺3️⃣): Странно, информация о версии так и не обнаружена.

Но профессор не теряет оптимизма и начинает анализировать амфору глубже:

shell Скопировать код 🎓: "Пришло время расшифровать этот чертеж."

shell Скопировать код Чертёж 🖥 (🏺1️⃣): Главный номер: 51 Чертёж 🖥 (🏺2️⃣): Главный номер: 52 Чертёж 🖥 (🏺3️⃣): Главный номер: 58

Анализ чертежей открывает тайну мастеров, создавших амфоры, и подчёркивает важность совместимости в разных средах.

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