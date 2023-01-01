Определение версии компилятора Java по файлу jar#Java Core #Maven/Gradle #JVM и память
Быстрый ответ
Для определения версии
javac, использованной при компиляции
.jar файла, следует извлечь файлы
.class и провести проверку главного номера версии в класс-файле. Для этого можно использовать следующие команды:
# Распаковываем содержимое jar-файла
unzip my-app.jar -d extracted/
# Анализируем версию класс-файла
javap -verbose extracted/com/myapp/Main.class | grep -m 1 "major"
Главный номер версии указывает на версию Java:
- 52 соответствует Java 8
- 55 соответствует Java 11
- 59 соответствует Java 15
Следует искать только первое упоминание номера версии для определения версии компилятора.
Руководство по изучению байт-кода
С помощью команды
javap -verbose вы получите ценную информацию:
- Версии классов и их совместимость с JVM: Версия класса указывает минимальную версию Java, на которой данный класс будет работать, но не даст точной версии
javac.
- Анализ байт-кода с использованием шестнадцатеричного редактора: Первые 4-7 байт класс-файлов можно анализировать с помощью шестнадцатеричного редактора, если вы готовы к этому.
- Данные из манифеста: В файлах
MANIFEST.MF, находящихся в директории
META-INF, может содержаться информация о версии JDK, её можно интерпретировать как послание от компилятора, если вы везучи.
- Командные утилиты: В Unix существует полезная команда
file, пользователи Windows с установленным Cygwin также смогут применить аналогичные инструменты.
Дешифровка главных номеров версий
Хотя главные номера версий вначале кажутся загадочными, они следуют установленному шаблону:
|Главный номер версии
|Версия Java
|50
|6
|51
|7
|52
|8
|...
|...
Информацию о связи между главными номерами версии и версией Java можно найти в официальной документации Java и в статьях на Википедии.
Проверка версии без распаковки jar
При необходимости проверить версию класса без извлечения
.jar, можно использовать следующую команду:
# Используем javap и указываем путь к .jar файлу
javap -cp my-app.jar -verbose com.myapp.Main | grep "major"
Перед использованием подставьте свои данные вместо
com.myapp.Main. Этот способ избавляет от необходимости проводить лишние действия.
Инструменты для анализа байт-кода
Существует множество инструментов и библиотек, предназначенных для анализа байт-кода:
- Apache Commons BCEL: Инструмент для определения версии компилятора
javac.
- Bytecode Viewer: Мультитул для подробного анализа байт-кода.
- Java Decompiler: Поможет раскрыть тайны файла
.jar.
Визуализация
Представьте комнату, наполненную амфорами, которые были созданы с использованием разных версий javac:
Профессор (🎓): "Раскройте ваше происхождение!"
Амфора 1 (🏺1️⃣): "Мой создатель любил загадки."
Амфора 2 (🏺2️⃣): "Ключ к ответу внутри моей структуры."
Амфора 3 (🏺3️⃣): "Перед лицом истинного исследователя я готова раскрыться."
Решение загадки
---------------
Профессор приступает к исследованию каждой амфоры:
🎓: "А, документ! Какой интересный..."
Запись 📄 (🏺1️⃣): Создана на версии: 1.7.0_79
Запись 📄 (🏺2️⃣): Хм, никаких упоминаний о версии
Запись 📄 (🏺3️⃣): Странно, информация о версии так и не обнаружена.
Но профессор не теряет оптимизма и начинает анализировать амфору глубже:
🎓: "Пришло время расшифровать этот чертеж."
Чертёж 🖥 (🏺1️⃣): Главный номер: 51
Чертёж 🖥 (🏺2️⃣): Главный номер: 52
Чертёж 🖥 (🏺3️⃣): Главный номер: 58
Анализ чертежей открывает тайну мастеров, создавших амфоры, и подчёркивает важность совместимости в разных средах.
Полезные материалы
- Обсуждение на StackOverflow — разговор о версиях JDK, применённых для компиляции.
- Формат файлов классов Java — детализированная информация о формате класс-файлов.
- Страница на Википедии — история версий Java.
- Apache Commons BCEL — библиотека для анализа байт-кода.
- javap — командный инструмент для анализа класс-файлов.
- Java Decompiler — инструменты для обратной инженерии.
- Bytecode Viewer — универсальный комплекс для работы с байт-кодом.
Олеся Тарасова
Java-разработчик