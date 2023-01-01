Добавление пользовательских сообщений в assertJ: руководство

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Быстрый ответ

Java Скопировать код import static org.assertj.core.api.Assertions.assertThat; String actual = "apple"; assertThat(actual) .withFailMessage("Ожидался 'orange', а получено '%s'. Кажется, органы вкуса нас ввели в заблуждение.", actual) .isEqualTo("orange");

Используя метод .withFailMessage() , вы сможете сконфигурировать assertThat так, чтобы он акцентировал внимание на несовпадении ожидания и реальности в случае ошибки. Если где-то незамечен баг, AssertJ наглядно на это указывает.

AssertJ: максимум кастомизации с минимумом затрат

Добавление контекста с помощью метода .as()

Метод .as() , предлагаемый в AssertJ, позволяет добавить контекст к утверждению, используя форматирование строк, как в String.format . Он отлично подходит для внесения ясности в сценарии с использованием ID и UUID, которые обычно отличаются отсутствием подробностей.

Java Скопировать код assertThat(actualUuid) .as("Проверяем UUID сессии игрока – словно ищем иголку в стоге сена.") .isEqualTo(expectedUuid);

Контроль над сообщением об ошибке с помощью .withFailMessage()

С помощью .withFailMessage() вы можете внести свою личную ноту в сообщения о ошибках, сделав их более выразительными, чем печенье, испеченное вашей мамой.

Java Скопировать код assertThat(actualScore) .withFailMessage("Ожидалось минимально %d, а получено всего %d. Вот это разочарование!", minScore, actualScore) .isGreaterThanOrEqualTo(minScore);

Использование возможностей Java 11 и AssertJ

В эпоху Java 11 код выглядит стильно и лаконично:

Java Скопировать код var fruit = "apple"; assertThat(fruit) .as("Проверяем совпадение вкусовых качеств") .isEqualTo("orange");

Визуализация

Представьте ситуацию: фанат на концерте поднял плакат, надеясь услышать любимую песню:

Markdown Скопировать код _____________________________ | | | Животрепещущий концерт | | Хочу услышать: “Hello World” | | Царит в воздухе: “Goodbye Moon” | |___________________________|

Аналогия с AssertJ:

Java Скопировать код assertThat(actual).overridingErrorMessage("Ожидалось: %s, вместо этого смешано: %s. Словно болеешь за неправильного исполнителя.", "Hello World", actual) .isEqualTo("Hello World");

Теперь отладочная информация настолько понятна, что фрагмент дебага можно не упустить и на пицца-вечеринке.

Различные методы для максимально эффективного использования

Выбор подходящего метода в зависимости от ситуации

.as() или .withFailMessage() ? Ваш выбор должен базироваться на контексте. .as() подойдет для сохранения идентичности утверждения с добавлением к нему особенностей. .withFailMessage() будет полезным, если требуется заменить стандартное сообщение на уникальное с определенными деталями.

Освоение сложных утверждений

Метод .overridingErrorMessage() позволяет очень сильно изменить сообщение об ошибке, заменив стандартный текст на собственное предложение.

Погружение в детали AssertJ

Детальное изучение AssertJ покажет, что .as() — часть интерфейса Descriptable, реализованного в AbstractAssert . А .withFailMessage() находится в клиенте AbstractAssert .

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