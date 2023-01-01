Использование regex в методе String.contains() в Java

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Java Скопировать код String текст = "Привет, StackOverflow!"; String регулярноеВыражение = ".*StackOverflow.*"; boolean содержит = Pattern.compile(регулярноеВыражение).matcher(текст).find(); boolean содержитРегулярныеВыражения(String строка, String паттерн) { return Pattern.compile(паттерн).matcher(строка).find(); } boolean результат = содержитРегулярныеВыражения(текст, регулярноеВыражение);

Эксперименты с

Метод String.contains() предназначен для поиска конкретных подстрок, но он не поддерживает работу с регулярными выражениями:

Java Скопировать код String безопаснаяСтрока = "123 безопасный"; boolean безопасно = безопаснаяСтрока.contains("\\d+"); // Возвращает false.

С помощью String.matches() можно выполнять полное совпадение с шаблоном, а для частичного совпадения предусмотрен Matcher.find() .

Обработка специальных символов

Для корректной работы с специальными символами в регулярных выражениях используйте Pattern.quote() :

Java Скопировать код String хитраяСтрока = "10$купюра"; String защищенныйРегекс = "\\b" + Pattern.quote(хитраяСтрока) + "\\b"; boolean защищенно = содержитРегулярныеВыражения(безопаснаяСтрока, защищенныйРегекс);

Сила границ слов

Применяйте \b для поиска целых слов. Это позволит избежать ситуаций, когда "кошка" совпадает с "гусеница".

Урок оптимизации

Если вам нужно повторно использовать один шаблон, скомпилируйте его однажды:

Java Скопировать код Pattern шаблонNарушителя = Pattern.compile("повторныйНарушитель");

Обработка исключений

Для защиты кода от PatternSyntaxException применяйте блоки try-catch:

Java Скопировать код try { Pattern опасныйШаблон = Pattern.compile("some(?:dangerousPattern"); } catch (PatternSyntaxException исключение) { // Обработка исключения. }

Различия между

Matcher.matches() проверяет полное совпадение, а Matcher.find() — наличие частичных совпадений.

Особенности работы с многострочными выражениями

Для обработки многострочных строк с помощью .matches , используйте (?s) :

Java Скопировать код String многострочныйДокумент = "Первая строка.

Вторая строка.

Третья строка."; boolean многострочноеСовпадение = содержитРегулярныеВыражения(многострочныйДокумент, "(?s)Первая.*Третья");

Умения "техно-ниндзя" с

Их можно активно использовать для решения различных задач в программировании:

Поиск паттернов

Java Скопировать код Matcher m = pattern.matcher(текст); while (m.find()) { System.out.println("Найдено в позиции: " + m.start()); }

Замена всех совпадений

Java Скопировать код String новыйТекст = m.replaceAll("новыйПерсонаж");

Извлечение групп

Java Скопировать код if (m.find()) { String группа = m.group(1); }

Визуализация

.contains() можно представить как библиотекаря, ищущего конкретную книгу:

Java Скопировать код String книжнаяПолка = "Java, Python, Go, Rust"; boolean естьJava = книжнаяПолка.contains("Java");

Тогда как регулярные выражения – это библиотекарь-сканнер, который ищет книги по определенным критериям:

Java Скопировать код Pattern pattern = Pattern.compile("Java|Python"); Matcher matcher = pattern.matcher(книжнаяПолка); boolean найденаИскомаяКнига = matcher.find();

.contains() подходит для точного совпадения, а Pattern и Matcher предлагают больше гибкости в поиске.

Полезные материалы