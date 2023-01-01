Обратный итератор в Java: применение синтаксиса for each

Java Скопировать код

public class Reversed<T> implements Iterable<T> { private final List<T> original; public Reversed(List<T> original) { this.original = original; } public Iterator<T> iterator() { final ListIterator<T> i = original.listIterator(original.size()); return new Iterator<T>() { public boolean hasNext() { return i.hasPrevious(); } public T next() { return i.previous(); } public void remove() { i.remove(); } }; } // Пример использования с циклом for-each: // for (String element : new Reversed<>(list)) { ... } }