Автотесты: суть и написание – как создать эффективные скрипты

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Для кого эта статья:

Начинающие и опытные тестировщики, заинтересованные в автоматизации тестирования

Разработчики, желающие улучшить качество и скорость тестирования своих приложений

Люди, желающие освоить новые навыки в области QA и тестирования программного обеспечения Ручное тестирование съедает время, а сроки горят? Знакомо, не так ли? Путь к оптимизации этих процессов лежит через автоматизированное тестирование. Автотесты — это код, который проверяет другой код, освобождая тестировщика от рутины и минимизируя человеческие ошибки. Забудьте о бесконечных кликах по интерфейсу и повторении одних и тех же сценариев — я расскажу, как писать автотесты, которые сделают эту работу за вас. Даже если вы новичок, к концу этой статьи вы сможете создать свой первый автотест. 🚀

Что такое автотесты и почему они необходимы разработчикам

Автоматизированное тестирование — это процесс, при котором программы автоматически проверяют работу другого программного обеспечения. Представьте, что вместо того, чтобы вручную проверять каждую функцию приложения, вы создаёте скрипты, которые делают это за вас — быстрее, точнее и без усталости. Автотесты: суть и написание этих скриптов — основа современной разработки качественного ПО.

Андрей Воронов, Lead QA Automation Engineer Помню свой первый проект — мобильное приложение для банка с миллионами пользователей. Каждый релиз требовал проверки всех функций на разных устройствах. Команда из пяти ручных тестировщиков тратила полторы недели на регрессионное тестирование. После внедрения автотестов это время сократилось до одного дня. Ключевой момент наступил, когда мы обнаружили критическую ошибку за час до релиза. Автотесты показали, что новая функция ломала процесс аутентификации на определённых устройствах. Ручное тестирование могло пропустить эту проблему, но наши тесты запускались на виртуальной ферме из 20 различных конфигураций устройств одновременно. Мы исправили баг и выпустили стабильную версию вовремя. Без автоматизации это могло стать катастрофой для репутации банка.

Основные преимущества автотестов:

Скорость выполнения : автотесты выполняются в десятки раз быстрее ручного тестирования

: автотесты выполняются в десятки раз быстрее ручного тестирования Надёжность : исключение человеческого фактора и усталости

: исключение человеческого фактора и усталости Повторяемость : возможность многократного запуска с одинаковыми результатами

: возможность многократного запуска с одинаковыми результатами Экономия ресурсов : после первоначальных инвестиций в разработку автотестов снижаются затраты на тестирование

: после первоначальных инвестиций в разработку автотестов снижаются затраты на тестирование Раннее обнаружение дефектов: тесты можно запускать на каждое изменение кода

Стоимость исправления ошибки растёт экспоненциально в зависимости от стадии, на которой она была обнаружена. Ошибка, найденная во время разработки, обходится в 10 раз дешевле, чем на этапе тестирования, и в 100 раз дешевле, чем после выхода продукта. 📊

Автотесты: суть и написание — это не просто технический навык, а стратегический подход к обеспечению качества. Разработчики, владеющие этим навыком, могут создавать более надёжное ПО и тратить меньше времени на отладку.

Критерий Ручное тестирование Автоматизированное тестирование Скорость выполнения Низкая Высокая Точность Зависит от тестировщика Стабильно высокая Стоимость поддержки Низкая Средняя Начальные инвестиции Низкие Высокие Применимость для регрессионного тестирования Неэффективно Идеально подходит

Основные типы и уровни автоматизированного тестирования

Понимание различных типов и уровней автотестов поможет вам выбрать правильный подход для конкретной задачи. Автотесты: суть и написание разных типов тестов существенно различаются в зависимости от их назначения.

По уровню тестирования:

Модульное (юнит) тестирование — проверка отдельных функций и методов в изоляции от остальной системы

— проверка отдельных функций и методов в изоляции от остальной системы Интеграционное тестирование — проверка взаимодействия между компонентами системы

— проверка взаимодействия между компонентами системы Системное тестирование — проверка всей системы целиком на соответствие требованиям

— проверка всей системы целиком на соответствие требованиям Приёмочное тестирование — проверка соответствия системы бизнес-требованиям и готовности к выпуску

По типу тестирования:

Функциональные тесты — проверяют функциональность и поведение приложения

— проверяют функциональность и поведение приложения Нефункциональные тесты — проверяют аспекты, не связанные напрямую с функциональностью (производительность, безопасность)

— проверяют аспекты, не связанные напрямую с функциональностью (производительность, безопасность) Регрессионные тесты — убеждаются, что новые изменения не сломали существующую функциональность

— убеждаются, что новые изменения не сломали существующую функциональность UI-тесты — проверяют пользовательский интерфейс и взаимодействие с ним

— проверяют пользовательский интерфейс и взаимодействие с ним API-тесты — проверяют программные интерфейсы приложения

Пирамида тестирования — концепция, определяющая оптимальное соотношение разных типов тестов в проекте. В основании пирамиды — множество быстрых юнит-тестов, в середине — меньшее количество интеграционных, а на вершине — немногочисленные E2E-тесты. 🔺

Мария Сергеева, QA Automation Lead Когда я пришла в стартап, занимающийся финтех-решениями, их тестирование было хаотичным. Они полагались на ручное тестирование и несколько UI-автотестов, которые постоянно ломались. Мы начали с выстраивания стратегии тестирования. Сначала я провела воркшоп, где объяснила принципы пирамиды тестирования. Большинству разработчиков это было в новинку — они думали, что автоматизация тестирования сводится к имитации действий пользователя через UI. Мы перевернули подход, сфокусировавшись сначала на юнит-тестах. Разработчики стали писать их сразу при создании нового кода. Затем мы добавили интеграционные тесты для ключевых модулей и лишь потом — E2E-тесты для критичных пользовательских сценариев. Результат превзошёл ожидания: через три месяца время на регрессионное тестирование сократилось с недели до нескольких часов, а количество багов в продакшне уменьшилось на 70%. Но главное — изменился образ мышления команды. Теперь разработчики начинают с написания тестов, а не добавляют их "потом, если будет время" (которого, как мы знаем, никогда не бывает).

Инструменты и фреймворки для создания эффективных автотестов

Выбор подходящего инструмента критически важен для успеха вашей стратегии автоматизации. Автотесты: суть и написание зависят от языка программирования и специфики тестируемого приложения. Рассмотрим основные фреймворки по категориям.

Для юнит-тестирования:

JUnit/TestNG — для Java

— для Java pytest/unittest — для Python

— для Python Mocha/Jest — для JavaScript

— для JavaScript NUnit/MSTest — для .NET

Для UI-тестирования:

Selenium WebDriver — кросс-платформенный инструмент для тестирования веб-приложений

— кросс-платформенный инструмент для тестирования веб-приложений Cypress — современный фреймворк для E2E-тестирования веб-приложений

— современный фреймворк для E2E-тестирования веб-приложений Playwright — фреймворк от Microsoft для тестирования в разных браузерах

— фреймворк от Microsoft для тестирования в разных браузерах Appium — для тестирования мобильных приложений

Для API-тестирования:

REST Assured — Java-библиотека для тестирования REST API

— Java-библиотека для тестирования REST API Postman/Newman — популярный инструмент с возможностью автоматизации

— популярный инструмент с возможностью автоматизации Requests — библиотека Python для работы с HTTP-запросами

Для нагрузочного тестирования:

JMeter — мощный инструмент для нагрузочного тестирования

— мощный инструмент для нагрузочного тестирования Gatling — высокопроизводительный фреймворк для нагрузочного тестирования

— высокопроизводительный фреймворк для нагрузочного тестирования Locust — инструмент на Python для масштабируемого нагрузочного тестирования

При выборе инструментов важно учитывать не только их функциональность, но и кривую обучения, сообщество, документацию и интеграцию с вашей инфраструктурой CI/CD. 🔧

Инструмент Язык Тип тестирования Сложность освоения Популярность Selenium WebDriver Многоязычный UI Высокая Очень высокая Cypress JavaScript UI/E2E Средняя Высокая pytest Python Юнит/Интеграционные Низкая Высокая JUnit Java Юнит Низкая Очень высокая Postman JavaScript API Низкая Очень высокая

Автотесты: суть и написание становятся гораздо проще с правильно подобранными инструментами. Для начинающих рекомендую начать с инструментов с низким порогом входа, таких как Postman для API-тестирования или pytest для юнит-тестирования на Python.

Пошаговое руководство по написанию первого автотеста

Теперь, когда мы понимаем основы, приступим к написанию вашего первого автотеста. Рассмотрим пример создания простого автотеста на Python с использованием pytest для тестирования функции калькулятора. Автотесты: суть и написание требуют практического подхода.

Шаг 1: Подготовка окружения

Установите Python и pytest:

pip install pytest

Шаг 2: Создайте файл с тестируемой функцией

Создайте файл calculator.py :

def add(a, b): return a + b def subtract(a, b): return a – b def multiply(a, b): return a * b def divide(a, b): if b == 0: raise ValueError("Cannot divide by zero") return a / b

Шаг 3: Напишите автотесты

Создайте файл test_calculator.py :

import pytest from calculator import add, subtract, multiply, divide def test_add(): assert add(2, 3) == 5 assert add(-1, 1) == 0 assert add(-1, -1) == -2 def test_subtract(): assert subtract(5, 3) == 2 assert subtract(1, 5) == -4 assert subtract(-1, -1) == 0 def test_multiply(): assert multiply(2, 3) == 6 assert multiply(-1, 3) == -3 assert multiply(-1, -1) == 1 def test_divide(): assert divide(6, 3) == 2 assert divide(5, 2) == 2.5 assert divide(-4, 2) == -2 def test_divide_by_zero(): with pytest.raises(ValueError): divide(5, 0)

Шаг 4: Запустите тесты

Выполните команду в терминале:

pytest -v test_calculator.py

Вы должны увидеть результаты выполнения тестов. Флаг -v обеспечивает подробный вывод.

Шаг 5: Анализ результатов

Успешные тесты отмечаются символом . , а неудачные — символом F . Для неудачных тестов выводится подробная информация о причине ошибки.

Этот простой пример демонстрирует ключевые элементы автотестирования:

Независимость тестов — каждый тест проверяет определённый аспект функциональности

— каждый тест проверяет определённый аспект функциональности Утверждения (assertions) — проверка ожидаемых результатов

— проверка ожидаемых результатов Обработка исключений — тестирование поведения при некорректных данных

Для более сложных сценариев тестирования можно использовать фикстуры pytest, параметризацию и моки. Автотесты: суть и написание становятся понятнее на практическом примере. 💻

Например, вы можете добавить параметризированный тест:

@pytest.mark.parametrize("a, b, expected", [ (2, 3, 5), (-1, 1, 0), (-1, -1, -2) ]) def test_add_parametrized(a, b, expected): assert add(a, b) == expected

Этот подход позволяет избежать дублирования кода и легко добавлять новые тестовые случаи.

Лучшие практики и типичные ошибки при создании автотестов

Эффективные автотесты следуют определённым принципам и избегают распространённых ловушек. Автотесты: суть и написание требуют не только технических навыков, но и правильного подхода.

Лучшие практики:

Принцип AAA (Arrange-Act-Assert) — структурируйте тесты на этапы подготовки, действия и проверки результатов

(Arrange-Act-Assert) — структурируйте тесты на этапы подготовки, действия и проверки результатов Независимость тестов — каждый тест должен работать изолированно от других

— каждый тест должен работать изолированно от других Детерминированность — тесты всегда должны давать один и тот же результат при одинаковых условиях

— тесты всегда должны давать один и тот же результат при одинаковых условиях Читаемость — используйте говорящие имена и чёткую структуру

— используйте говорящие имена и чёткую структуру Поддерживаемость — пишите тесты так, чтобы их легко было адаптировать при изменении кода

— пишите тесты так, чтобы их легко было адаптировать при изменении кода Покрытие критичных сценариев — сначала автоматизируйте наиболее важные бизнес-процессы

Типичные ошибки:

Нестабильные тесты (flaky tests) — тесты, которые иногда проходят, а иногда нет без изменения кода

— тесты, которые иногда проходят, а иногда нет без изменения кода Взаимозависимость тестов — когда результат одного теста влияет на результаты других

— когда результат одного теста влияет на результаты других Избыточное тестирование UI — чрезмерное количество E2E-тестов вместо юнит- и интеграционных

— чрезмерное количество E2E-тестов вместо юнит- и интеграционных Жёсткая привязка к реализации — тесты, которые ломаются при любом изменении кода

— тесты, которые ломаются при любом изменении кода Игнорирование граничных условий — отсутствие проверок экстремальных значений

— отсутствие проверок экстремальных значений Недостаточное внимание к поддержке тестов — создание тестов без плана их сопровождения

Для написания качественных автотестов используйте паттерн Page Object Model (для UI-тестов) или слой абстракции API (для API-тестов). Это повысит поддерживаемость ваших тестов при изменениях в приложении. 🛡️

При построении стратегии автоматизации придерживайтесь принципа "right tool for the job" — выбирайте инструменты, оптимальные для конкретной задачи, а не модные фреймворки. Автотесты: суть и написание должны соответствовать потребностям вашего проекта.

Помните о балансе между покрытием тестами и их поддержкой. 100% покрытие часто нецелесообразно из-за высоких затрат на создание и поддержку тестов, особенно для редко используемой или низкоприоритетной функциональности.

Автотестирование — не просто набор инструментов, а целая философия разработки качественного программного обеспечения. Овладев принципами и практиками автоматизированного тестирования, вы не только повысите качество своих проектов, но и значительно ускорите процесс разработки. Начните с малого — автоматизируйте простые сценарии, постепенно расширяя покрытие. Практикуйтесь, экспериментируйте с разными фреймворками, изучайте опыт коллег. И помните: даже самые сложные автотесты начинаются с первой строчки кода, которую вы теперь готовы написать.

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