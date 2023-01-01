CI/CD пайплайны: практические конфигурации для разработчиков

yaml Скопировать код

stages: - validate - build - test - scan - deploy - monitor variables: DOCKER_REGISTRY: ${CI_REGISTRY} SERVICE_NAME: ${CI_PROJECT_NAME} IMAGE_TAG: ${CI_COMMIT_SHORT_SHA} .common_rules: &common_rules rules: - if: '$CI_PIPELINE_SOURCE == "merge_request_event"' - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"' validate: stage: validate image: hadolint/hadolint:latest <<: *common_rules script: - hadolint Dockerfile - find . -name "*.yml" -o -name "*.yaml" | xargs yamllint build: stage: build image: docker:20.10.16 services: - docker:20.10.16-dind <<: *common_rules script: - docker login -u $CI_REGISTRY_USER -p $CI_REGISTRY_PASSWORD $DOCKER_REGISTRY - docker build -t $DOCKER_REGISTRY/$SERVICE_NAME:$IMAGE_TAG . - docker push $DOCKER_REGISTRY/$SERVICE_NAME:$IMAGE_TAG artifacts: paths: - k8s/deployment.yaml unit_test: stage: test image: node:16-alpine <<: *common_rules script: - npm ci - npm run test:unit coverage: '/Statements\s+:\s(\d+.?\d*)%/' integration_test: stage: test image: name: $DOCKER_REGISTRY/$SERVICE_NAME:$IMAGE_TAG entrypoint: [""] <<: *common_rules services: - name: postgres:13-alpine alias: db - name: redis:alpine alias: cache variables: POSTGRES_DB: test POSTGRES_USER: runner POSTGRES_PASSWORD: test_password DATABASE_URL: postgres://runner:test_password@db:5432/test REDIS_URL: redis://cache:6379 script: - npm run test:integration security_scan: stage: scan image: aquasec/trivy:latest <<: *common_rules script: - trivy image --severity HIGH,CRITICAL $DOCKER_REGISTRY/$SERVICE_NAME:$IMAGE_TAG deploy_staging: stage: deploy image: bitnami/kubectl:latest <<: *common_rules environment: name: staging url: https://staging-${CI_PROJECT_NAME}.example.com script: - sed -i "s/__SERVICE_NAME__/${SERVICE_NAME}/g" k8s/deployment.yaml - sed -i "s/__IMAGE_TAG__/${IMAGE_TAG}/g" k8s/deployment.yaml - sed -i "s/__ENVIRONMENT__/staging/g" k8s/deployment.yaml - kubectl apply -f k8s/deployment.yaml needs: - build - unit_test - integration_test - security_scan deploy_production: stage: deploy image: bitnami/kubectl:latest environment: name: production url: https://${CI_PROJECT_NAME}.example.com script: - sed -i "s/__SERVICE_NAME__/${SERVICE_NAME}/g" k8s/deployment.yaml - sed -i "s/__IMAGE_TAG__/${IMAGE_TAG}/g" k8s/deployment.yaml - sed -i "s/__ENVIRONMENT__/production/g" k8s/deployment.yaml - kubectl apply -f k8s/deployment.yaml rules: - if: '$CI_COMMIT_BRANCH == "main"' when: manual needs: - deploy_staging monitor_deployment: stage: monitor image: curlimages/curl:latest script: - | ATTEMPTS=0 MAX_ATTEMPTS=30 until curl -s https://${CI_ENVIRONMENT_URL}/health | grep -q "status.?:.?up" || [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; do ATTEMPTS=$((ATTEMPTS+1)) echo "Waiting for service to be healthy... (${ATTEMPTS}/${MAX_ATTEMPTS})" sleep 10 done if [ $ATTEMPTS -eq $MAX_ATTEMPTS ]; then echo "Service did not become healthy in time!" exit 1 fi echo "Service is healthy!" rules: - if: '$CI_ENVIRONMENT_NAME == "staging" || $CI_ENVIRONMENT_NAME == "production"'