Python для начинающих: основы языка, синтаксис, примеры кода

Для кого эта статья:

Начинающие программисты, желающие изучить Python

Люди, интересующиеся карьерой в программировании

Студенты или профессионалы, стремящиеся улучшить свои навыки в кодировании и решении задач Python стал языком первого выбора для начинающих программистов благодаря своей читаемости и логичному синтаксису. В отличие от других языков, где вас встречает стена из фигурных скобок и точек с запятыми, Python позволяет сосредоточиться на алгоритмах, а не на запоминании синтаксических правил. Многие думают, что программирование — это что-то из области фантастики, доступное только избранным с врожденными способностями. Ошибочное мнение. Если вы читаете эту статью, у вас уже есть всё необходимое для старта в мире Python. Давайте разберем, как начать этот путь правильно. ??

Python с чего начать: выбор и установка инструментов

Первый шаг в изучении Python — правильная установка языка и настройка рабочего окружения. В отличие от некоторых других языков программирования, Python отличается простотой этого процесса. Ваш стартовый набор инструментов определит, насколько комфортным будет обучение. ??

Процесс установки Python начинается с выбора версии. На данный момент (2025 год) актуальны две основные ветки: Python 3.12+ и Python 3.11. Для новичков рекомендуется последняя стабильная версия Python 3.12, которая содержит важные улучшения производительности и функциональности.

Михаил Дронов, преподаватель программирования

Когда я начинал преподавать Python новичкам, то часто сталкивался с одной проблемой: студенты устанавливали разные версии языка, из-за чего возникали несовместимости и ошибки. Один случай особенно запомнился — группа из 15 человек, где половина использовала Python 2.7, а другая половина — Python 3.6. Мы потратили первые два занятия только на унификацию окружения. Теперь я всегда начинаю курс с чек-листа установки: все устанавливают одну и ту же версию Python, одинаковую среду разработки и одни и те же расширения. Это устранило 90% начальных проблем. А для наглядной демонстрации я создаю скринкасты установки для всех популярных операционных систем. Этот подход сэкономил нам часы разбора технических проблем, которые теперь мы тратим на изучение самого языка.

Для установки Python выполните следующие шаги:

Перейдите на официальный сайт Python.org Скачайте установщик для вашей операционной системы (Windows, macOS, Linux) Запустите установщик и обязательно отметьте опцию «Add Python to PATH» (для Windows) Завершите установку и проверьте работоспособность, введя в командной строке: python --version

После установки самого языка вам потребуется среда разработки (IDE) или редактор кода. Выбор инструмента зависит от ваших предпочтений и целей обучения.

Среда разработки Преимущества Подходит для VS Code Легковесный, расширяемый, бесплатный Универсального использования PyCharm Community Мощный функционал, интеграция с фреймворками Серьезной разработки Jupyter Notebook Интерактивная среда, визуализация данных Анализа данных, обучения IDLE Предустановлен с Python, простой интерфейс Быстрого старта, обучения основам

Для начинающих рекомендуется VS Code с установленным расширением Python. Это решение сочетает простоту использования с достаточной функциональностью для эффективного обучения. Установив VS Code, добавьте расширение Python из магазина расширений (Extensions Marketplace).

Последний инструмент в вашем начальном арсенале — pip, менеджер пакетов Python. Он устанавливается автоматически вместе с Python и позволяет легко добавлять сторонние библиотеки. Проверьте его наличие командой: pip --version

Завершающий этап — настройка виртуального окружения. Это изолированное пространство для проектов, которое позволяет избежать конфликтов между различными версиями библиотек:

Откройте командную строку Создайте виртуальное окружение: python -m venv myenv Активируйте его (Windows): myenv\Scripts\activate Активируйте его (macOS/Linux): source myenv/bin/activate

Теперь у вас есть все необходимые инструменты для начала изучения Python. Корректная настройка окружения избавит вас от множества проблем в будущем и позволит сосредоточиться на самом языке, а не на решении технических вопросов. ???

Первые шаги в Python: переменные и типы данных

После настройки окружения пора познакомиться с фундаментальными концепциями Python — переменными и типами данных. Это базовые строительные блоки любой программы, понимание которых критично для дальнейшего прогресса. ??

В отличие от некоторых языков, Python не требует объявления типа переменной при её создании. Тип определяется автоматически на основе присваиваемого значения. Это делает код более компактным, но требует внимательности к тому, какие данные хранятся в переменных.

Создание переменной в Python предельно просто:

Python Скопировать код # Создание переменной с именем message и значением "Hello, Python!" message = "Hello, Python!" print(message) # Выводит: Hello, Python! # Переменным можно присваивать разные типы данных x = 10 # Целое число (integer) y = 3.14 # Число с плавающей точкой (float) is_active = True # Логическое значение (boolean)

Имена переменных в Python должны следовать определенным правилам:

Могут содержать буквы, цифры и подчеркивания

Не могут начинаться с цифры

Чувствительны к регистру (name и Name — разные переменные)

Не должны совпадать с зарезервированными словами Python (if, for, while и т.д.)

Python имеет несколько основных встроенных типов данных, с которыми вы будете работать регулярно:

Тип данных Описание Пример Примечание int Целые числа 42, -7, 0 Неограниченная точность float Числа с плавающей точкой 3.14, -0.001, 2e10 Двойная точность str Строки "Python", 'Code' Неизменяемый тип bool Логические значения True, False Только два значения list Списки [1, 2, "three"] Изменяемый, упорядоченный tuple Кортежи (1, 2, "three") Неизменяемый, упорядоченный dict Словари {"key": "value"} Ключ-значение, изменяемый set Множества {1, 2, 3} Уникальные элементы

Для эффективной работы с этими типами необходимо понимать их особенности и операции, которые можно к ним применять.

Строки (str) — одни из самых используемых типов данных. Python предоставляет мощные инструменты для их обработки:

Python Скопировать код # Конкатенация (объединение) строк first_name = "John" last_name = "Doe" full_name = first_name + " " + last_name # "John Doe" # Форматирование строк (f-строки, доступны с Python 3.6+) age = 30 message = f"{full_name} is {age} years old" # "John Doe is 30 years old" # Методы строк text = " python programming " print(text.strip()) # "python programming" (удаляет пробелы в начале и конце) print(text.upper()) # " PYTHON PROGRAMMING " (преобразует в верхний регистр) print(text.replace("python", "Python")) # " Python programming "

Списки (list) — упорядоченные коллекции элементов, которые могут изменяться:

Python Скопировать код # Создание списка fruits = ["apple", "banana", "cherry"] # Доступ к элементам (индексация начинается с 0) print(fruits[0]) # "apple" print(fruits[-1]) # "cherry" (отрицательный индекс считает с конца) # Изменение элементов fruits[1] = "orange" print(fruits) # ["apple", "orange", "cherry"] # Добавление элементов fruits.append("mango") print(fruits) # ["apple", "orange", "cherry", "mango"] # Удаление элементов del fruits[0] print(fruits) # ["orange", "cherry", "mango"]

Словари (dict) — структуры данных, хранящие пары ключ-значение:

Python Скопировать код # Создание словаря person = { "name": "John", "age": 30, "city": "New York" } # Доступ к значениям print(person["name"]) # "John" # Изменение значений person["age"] = 31 print(person) # {"name": "John", "age": 31, "city": "New York"} # Добавление новых пар person["email"] = "john@example.com" print(person) # {"name": "John", "age": 31, "city": "New York", "email": "john@example.com"} # Удаление пар del person["city"] print(person) # {"name": "John", "age": 31, "email": "john@example.com"}

Понимание типов данных и операций с ними — основа для построения более сложных программ. Практикуйтесь с каждым типом, экспериментируя в интерактивном режиме Python (REPL) или в небольших скриптах. Это позволит вам приобрести интуитивное понимание поведения различных типов данных. ??

Контроль потока в Python: условия и циклы

Умение управлять потоком выполнения программы — ключевой навык в программировании. В Python для этого используются условные операторы и циклы, которые позволяют создавать ветвящуюся логику и повторять операции. Рассмотрим, как эти конструкции работают и применяются на практике. ??

Условные операторы позволяют выполнять различные блоки кода в зависимости от истинности условия. Основной условный оператор в Python — if :

Python Скопировать код age = 18 if age >= 18: print("Вы совершеннолетний") else: print("Вы несовершеннолетний") # Для множественных условий используется elif score = 85 if score >= 90: grade = "A" elif score >= 80: grade = "B" elif score >= 70: grade = "C" else: grade = "D" print(f"Ваша оценка: {grade}") # Выведет: Ваша оценка: B

Python также поддерживает логические операторы для создания сложных условий:

and — истинно, если оба условия истинны

— истинно, если оба условия истинны or — истинно, если хотя бы одно условие истинно

— истинно, если хотя бы одно условие истинно not — инвертирует условие

Python Скопировать код # Использование логических операторов temperature = 25 is_sunny = True if temperature > 20 and is_sunny: print("Идеальный день для пикника!") # Проверка наличия в коллекции fruits = ["apple", "banana", "cherry"] if "banana" in fruits: print("Да, банан есть в списке фруктов")

Циклы в Python представлены двумя основными конструкциями: for и while .

Цикл for используется для итерации по последовательностям (списки, строки, диапазоны и т.д.):

Python Скопировать код # Перебор элементов списка fruits = ["apple", "banana", "cherry"] for fruit in fruits: print(f"Я люблю {fruit}") # Использование функции range() для создания последовательности чисел # range(5) создает последовательность [0, 1, 2, 3, 4] for i in range(5): print(i) # range() с начальным и конечным значением # range(2, 6) создает последовательность [2, 3, 4, 5] for i in range(2, 6): print(i) # range() с шагом # range(1, 10, 2) создает последовательность [1, 3, 5, 7, 9] for i in range(1, 10, 2): print(i)

Цикл while выполняется до тех пор, пока условие остается истинным:

Python Скопировать код # Базовый цикл while count = 0 while count < 5: print(count) count += 1 # Увеличиваем счетчик # Бесконечный цикл с break while True: user_input = input("Введите 'q' для выхода: ") if user_input.lower() == 'q': break # Выход из цикла print(f"Вы ввели: {user_input}")

Python предоставляет специальные операторы для управления циклами:

break — немедленно прерывает цикл

— немедленно прерывает цикл continue — пропускает текущую итерацию и переходит к следующей

— пропускает текущую итерацию и переходит к следующей else — выполняется после завершения цикла (если он не был прерван с помощью break )

Python Скопировать код # Пример с continue for i in range(10): if i % 2 == 0: # Если число четное continue # Пропускаем итерацию print(i) # Выводим только нечетные числа # Пример с else в цикле for i in range(5): print(i) else: print("Цикл завершен нормально") # Если цикл прерывается через break, блок else не выполняется for i in range(5): if i == 3: break print(i) else: print("Этот блок не будет выполнен из-за break")

Комбинируя условия и циклы, вы можете создавать сложные алгоритмы для решения различных задач:

Python Скопировать код # Поиск простых чисел в диапазоне for num in range(2, 20): is_prime = True for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1): if num % i == 0: is_prime = False break if is_prime: print(f"{num} – простое число")

Понимание контроля потока критически важно для написания эффективных программ. Практикуйтесь в использовании условий и циклов, решая различные алгоритмические задачи — это закрепит ваше понимание и повысит навыки программирования. ??

Функции и модули: организация Python-кода

Функции и модули — это инструменты для организации и структурирования кода, позволяющие избегать дублирования и улучшать читаемость программ. Правильное использование этих элементов отличает профессиональный код от любительского. ??

Алексей Соколов, Python-разработчик В начале своей карьеры я писал монолитные скрипты без разбиения на функции — всё в одном огромном файле по 1000+ строк. Когда мне поручили доработать проект для анализа данных, я столкнулся с настоящим кошмаром. Скрипт содержал повторяющиеся блоки кода с небольшими различиями, что делало внесение изменений настоящей пыткой. Я решил переписать проект, разбив его на логические функции и модули. На это ушла неделя, но результат превзошёл ожидания. Код стал не только в три раза короче, но и намного понятнее. Изменения, которые раньше требовали правок в десятках мест, теперь вносились изменением одной функции. Когда коллеги увидели результат, они были поражены разницей. Эта ситуация научила меня ценности хорошей организации кода с самого начала проекта.

Функции — это блоки кода, которые можно вызывать многократно. Они обеспечивают модульность и переиспользование кода. В Python функции определяются с помощью ключевого слова def :

Python Скопировать код # Простая функция без параметров def greet(): print("Привет, мир!") # Вызов функции greet() # Выведет: Привет, мир! # Функция с параметрами def greet_person(name): print(f"Привет, {name}!") greet_person("Анна") # Выведет: Привет, Анна! # Функция с возвращаемым значением def add(a, b): return a + b result = add(5, 3) print(result) # Выведет: 8

Python предлагает гибкие способы работы с параметрами функций:

Python Скопировать код # Параметры по умолчанию def greet_with_message(name, message="Добро пожаловать!"): print(f"{message} {name}") greet_with_message("Иван") # Выведет: Добро пожаловать! Иван greet_with_message("Мария", "Рады видеть вас снова!") # Выведет: Рады видеть вас снова! Мария # Именованные аргументы def display_info(name, age, city): print(f"{name}, {age} лет, проживает в городе {city}") # Порядок аргументов не важен при использовании имен display_info(city="Москва", name="Алексей", age=30) # Произвольное количество позиционных аргументов (*args) def sum_all(*numbers): return sum(numbers) print(sum_all(1, 2, 3, 4, 5)) # Выведет: 15 # Произвольное количество именованных аргументов (**kwargs) def print_key_values(**kwargs): for key, value in kwargs.items(): print(f"{key}: {value}") print_key_values(name="Иван", age=25, country="Россия")

Функции также могут содержать документацию (docstrings), которая описывает их назначение и использование:

Python Скопировать код def calculate_area(radius): """ Рассчитывает площадь круга по заданному радиусу. Args: radius (float): Радиус круга Returns: float: Площадь круга """ import math return math.pi * radius ** 2 # Доступ к документации функции help(calculate_area)

Модули — это файлы с Python-кодом, содержащие определения функций, классов и переменных. Они позволяют организовывать код логически и избегать конфликтов имен. Чтобы использовать модуль, его нужно импортировать:

Python Скопировать код # Импорт всего модуля import math print(math.sqrt(16)) # Выведет: 4.0 # Импорт конкретных объектов из модуля from math import sqrt, pi print(sqrt(16)) # Выведет: 4.0 print(pi) # Выведет: 3.141592653589793 # Импорт с переименованием import math as m print(m.sqrt(16)) # Выведет: 4.0 # Импорт всех объектов из модуля (не рекомендуется в больших проектах) from math import * print(sqrt(16)) # Выведет: 4.0

Вы также можете создавать собственные модули, просто сохраняя код в файлы с расширением .py :

Python Скопировать код # Файл: my_math.py def add(a, b): return a + b def subtract(a, b): return a – b PI = 3.14159 # В другом файле: import my_math print(my_math.add(10, 5)) # Выведет: 15 print(my_math.PI) # Выведет: 3.14159

Для организации более сложных проектов используются пакеты — директории, содержащие модули и специальный файл __init__.py :

my_package/ __init__.py module1.py module2.py subpackage/ __init__.py module3.py

Стандартная библиотека Python содержит множество полезных модулей, которые можно использовать в своих проектах:

Модуль Описание Пример использования math Математические функции math.sqrt(), math.sin() random Генерация случайных чисел random.randint(), random.choice() datetime Работа с датами и временем datetime.now(), date.today() os Взаимодействие с операционной системой os.path.join(), os.listdir() sys Доступ к переменным интерпретатора sys.argv, sys.exit() json Работа с JSON-данными json.dumps(), json.loads() re Регулярные выражения re.match(), re.findall() requests HTTP-запросы (требует установки) requests.get(), requests.post()

Правильное использование функций и модулей не только улучшает организацию кода, но и повышает его читаемость, тестируемость и поддерживаемость. Хорошая практика — разбивать код на небольшие функции, каждая из которых выполняет одну конкретную задачу, и группировать связанные функции в модули. ??

Практические проекты для закрепления основ Python

Теория без практики малоэффективна в программировании. Реальные проекты позволяют закрепить полученные знания и увидеть, как различные концепции работают вместе. Предлагаю несколько практических проектов разной сложности, которые помогут вам укрепить основы Python и построить свое портфолио. ??

Проект 1: Консольный калькулятор

Создайте простой калькулятор, работающий в командной строке. Он должен поддерживать базовые арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и деление.

Python Скопировать код def calculator(): print("Простой калькулятор") print("Операции: +, -, *, /") while True: try: num1 = float(input("Введите первое число: ")) operation = input("Введите операцию (+, -, *, /): ") num2 = float(input("Введите второе число: ")) if operation == "+": result = num1 + num2 elif operation == "-": result = num1 – num2 elif operation == "*": result = num1 * num2 elif operation == "/": if num2 == 0: print("Ошибка: деление на ноль") continue result = num1 / num2 else: print("Неизвестная операция") continue print(f"Результат: {result}") again = input("Продолжить? (да/нет): ") if again.lower() != "да": break except ValueError: print("Ошибка: введите корректное число") calculator()

Этот проект позволяет попрактиковаться в работе с пользовательским вводом, условными операторами и циклами.

Проект 2: Игра "Угадай число"

Создайте игру, в которой компьютер загадывает число, а пользователь должен его угадать. После каждой попытки компьютер дает подсказку: больше или меньше загаданное число.

Python Скопировать код import random def guess_number(): print("Игра 'Угадай число'") print("Компьютер загадал число от 1 до 100") secret_number = random.randint(1, 100) attempts = 0 max_attempts = 10 while attempts < max_attempts: try: guess = int(input(f"Попытка {attempts + 1}/{max_attempts}. Ваше предположение: ")) attempts += 1 if guess < secret_number: print("Загаданное число больше") elif guess > secret_number: print("Загаданное число меньше") else: print(f"Поздравляем! Вы угадали число {secret_number} за {attempts} попыток!") break if attempts == max_attempts: print(f"Вы исчерпали все попытки. Загаданное число: {secret_number}") except ValueError: print("Пожалуйста, введите целое число") play_again = input("Хотите сыграть еще раз? (да/нет): ") if play_again.lower() == "да": guess_number() guess_number()

Этот проект помогает освоить работу с модулем random, циклами, условиями и обработкой ошибок.

Проект 3: Менеджер задач

Разработайте консольное приложение для управления списком задач с возможностью добавления, удаления и просмотра задач. Данные можно хранить в текстовом файле.

Python Скопировать код def load_tasks(): try: with open("tasks.txt", "r") as file: return [line.strip() for line in file.readlines()] except FileNotFoundError: return [] def save_tasks(tasks): with open("tasks.txt", "w") as file: for task in tasks: file.write(f"{task}

") def show_tasks(tasks): if not tasks: print("Список задач пуст") return print("

Список задач:") for i, task in enumerate(tasks, 1): print(f"{i}. {task}") print() def task_manager(): tasks = load_tasks() while True: print("

Менеджер задач") print("1. Показать задачи") print("2. Добавить задачу") print("3. Удалить задачу") print("4. Выход") choice = input("Выберите действие (1-4): ") if choice == "1": show_tasks(tasks) elif choice == "2": task = input("Введите новую задачу: ") tasks.append(task) save_tasks(tasks) print("Задача добавлена") elif choice == "3": show_tasks(tasks) if tasks: try: index = int(input("Введите номер задачи для удаления: ")) – 1 if 0 <= index < len(tasks): removed = tasks.pop(index) save_tasks(tasks) print(f"Задача '{removed}' удалена") else: print("Некорректный номер задачи") except ValueError: print("Пожалуйста, введите число") elif choice == "4": print("До свидания!") break else: print("Некорректный выбор. Пожалуйста, выберите от 1 до 4") task_manager()

Этот проект знакомит с работой с файлами, списками и функциями.

Проект 4: Анализатор текста

Создайте программу, которая анализирует текстовый файл и выдает статистику: количество слов, предложений, наиболее часто встречающиеся слова и т.д.

Python Скопировать код import re from collections import Counter def analyze_text(filename): try: with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file: text = file.read() # Количество символов char_count = len(text) # Количество слов words = re.findall(r'\b\w+\b', text.lower()) word_count = len(words) # Количество предложений (примерная оценка) sentence_count = len(re.split(r'[.!?]+', text)) – 1 # Частота слов word_frequency = Counter(words) most_common = word_frequency.most_common(10) # Вывод результатов print(f"

Анализ текста '{filename}':") print(f"Количество символов: {char_count}") print(f"Количество слов: {word_count}") print(f"Количество предложений: {sentence_count}") print(f"Средняя длина слова: {sum(len(word) for word in words) / word_count:.2f} символов") print(f"Среднее количество слов в предложении: {word_count / sentence_count:.2f}") print("

Наиболее часто встречающиеся слова:") for word, count in most_common: print(f" {word}: {count}") except FileNotFoundError: print(f"Файл '{filename}' не найден") except Exception as e: print(f"Произошла ошибка: {e}") if __name__ == "__main__": filename = input("Введите имя файла для анализа: ") analyze_text(filename)

Этот проект позволяет изучить обработку текста, регулярные выражения и работу с модулем collections.

Проект 5: Веб-скрапер для новостей

Разработайте программу, которая извлекает заголовки новостей с веб-сайта и сохраняет их в файл. Для этого проекта потребуется установить библиотеку requests и Beautiful Soup:

pip install requests beautifulsoup4

Python Скопировать код import requests from bs4 import BeautifulSoup import datetime def scrape_news(): try: # URL новостного сайта url = "https://news.ycombinator.com/" # Получение HTML-страницы response = requests.get(url) response.raise_for_status() # Проверка на ошибки HTTP # Парсинг HTML soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser') # Извлечение заголовков новостей news_titles = soup.select('.titleline > a') # Создание файла с текущей датой в имени current_date = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d") filename = f"news_{current_date}.txt" # Запись заголовков в файл with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as file: file.write(f"Новости с Hacker News на {current_date}



") for i, title in enumerate(news_titles, 1): file.write(f"{i}. {title.text}

") file.write(f" URL: {title.get('href')}



") print(f"Новости успешно сохранены в файл '{filename}'") except requests.exceptions.RequestException as e: print(f"Ошибка при получении данных: {e}") except Exception as e: print(f"Произошла ошибка: {e}") if __name__ == "__main__": scrape_news()

Этот проект знакомит с веб-скрапингом, работой с внешними библиотеками и обработкой HTTP-запросов.

Преимущества работы над практическими проектами:

Закрепление теоретических знаний на практике

Развитие навыков отладки и решения проблем

Создание портфолио для потенциальных работодателей

Повышение уверенности в своих способностях программировать

Возможность увидеть, как различные концепции работают вместе

После реализации этих проектов, попробуйте придумать свои собственные или улучшить существующие. Например, можно добавить графический интерфейс к калькулятору или менеджеру задач, использовав библиотеку Tkinter или PyQt. ???