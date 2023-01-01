Не работает JAR файл: как исправить ошибку загрузки класса#Java Core #Ошибки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Для запуска JAR-файла используется следующая команда:
java -jar awesome-app.jar
Примечание: Данная команда предполагает, что на вашем компьютере уже установлена Java, а путь к исполняемым файлам Java указан в переменной окружения
PATH. Кроме того, в манифест-файле JAR должен быть указан атрибут
Main-Class, который определяет главный класс приложения. Манифест должен заканчиваться новой строкой для корректной обработки. Вот как вы можете собрать скомпилированные
.class файлы в исполняемый JAR:
jar cfm awesome-app.jar manifest.mf ClassName.class
Убедитесь, что в атрибуте
Main-Class указан правильный класс – тот, который является точкой входа в приложение.
Изучаем основы
Прежде всего, установите Java JDK. Компиляция
.java файлов производится следующим образом:
javac MyClass.java
Процесс: от исходного кода до JAR
Чтобы создать JAR с определённым главным классом, выполните следующие шаги:
Сформулируйте
manifest.mf, указав в нём главный класс:
Main-Class: MyMainClass
Не забудьте добавить завершающую новую строку в манифесте – требование таково по установленному стандарту.
Соберите ваши классы в JAR:
jar cfm awesome-app.jar manifest.mf MyMainClass.class
Запуск и устранение неполадок
Для запуска JAR в большинстве случаев используется команда:
java -jar awesome-app.jar
Если возникают проблемы, проверьте, что манифест располагается в каталоге
META-INF, и структура пакетов соответствует определениям ваших классов.
Визуализация
Представляйте код как современный автомобиль, который работает с помощью Java runtime, и запускается командой
java -jar:
// Для старта (Командная строка):
🖥️ C:\> java -jar AwesomeApp.jar
Поехали! 🚀 Ваш JAR-файл запускается, и приложение работает в режиме реального времени:
До: [🚀🔒]
После: [🚀✨]
Если перед стартом возникли проблемы, вот несколько полезных рекомендаций по установке и устранению неполадок:
Расшифровка манифеста
- Проверьте версию манифеста:
Manifest-Version: 1.0.
- Сверьте точку входа, указанную в атрибуте
Main-Class, с реальным названием главного класса.
Тонкости работы с командной строкой
Для получения более подробной информации об ошибках и упрощения процесса отладки, запускайте JAR через командную строку.
Альтернативные способы запуска
Существуют и другие способы запуска JAR:
- Использование classpath:
java -cp awesome-app.jar your.package.MainClass.
- Изменение содержимого манифеста после сборки с помощью специальных инструментов для работы с ZIP-архивами.
Запуск неисполняемых JAR
Для запуска неисполняемых JAR-файлов вы можете вызвать главный класс напрямую:
java -classpath awesome-app.jar your.package.MainClass
Полезные материалы
- Запуск JAR-файла в Windows – Stack Overflow — Не удается решить проблему? Поиск ответов проводите тут.
- java – Запуск Java-приложений — Углубите свои знания о запуске Java-приложений с помощью документации от Oracle.
- Документация JDK 21 – Главная — Если вам требуется больше информации, актуальная документация Java SE всегда к вашим услугам.
- Урок: Упаковка программ в JAR-файлы (Руководства Java™ > Развертывание) — Познакомьтесь с официальным руководством по JAR-файлам и их упаковке.
- Аргументы командной строки Java – Javatpoint — Аргументы командной строки важны, узнайте, почему это так.
- Запуск JAR-файлов и понимание Classpath — Обратите внимание на визуальное руководство по запуску JAR-файлов.
Олеся Тарасова
Java-разработчик