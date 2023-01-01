Не работает JAR файл: как исправить ошибку загрузки класса

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Быстрый ответ

Для запуска JAR-файла используется следующая команда:

shell Скопировать код java -jar awesome-app.jar

Примечание: Данная команда предполагает, что на вашем компьютере уже установлена Java, а путь к исполняемым файлам Java указан в переменной окружения PATH . Кроме того, в манифест-файле JAR должен быть указан атрибут Main-Class , который определяет главный класс приложения. Манифест должен заканчиваться новой строкой для корректной обработки. Вот как вы можете собрать скомпилированные .class файлы в исполняемый JAR:

shell Скопировать код jar cfm awesome-app.jar manifest.mf ClassName.class

Убедитесь, что в атрибуте Main-Class указан правильный класс – тот, который является точкой входа в приложение.

Изучаем основы

Прежде всего, установите Java JDK. Компиляция .java файлов производится следующим образом:

shell Скопировать код javac MyClass.java

Процесс: от исходного кода до JAR

Чтобы создать JAR с определённым главным классом, выполните следующие шаги:

Сформулируйте manifest.mf , указав в нём главный класс: plaintext Скопировать код Main-Class: MyMainClass Не забудьте добавить завершающую новую строку в манифесте – требование таково по установленному стандарту. Соберите ваши классы в JAR: shell Скопировать код jar cfm awesome-app.jar manifest.mf MyMainClass.class

Запуск и устранение неполадок

Для запуска JAR в большинстве случаев используется команда:

shell Скопировать код java -jar awesome-app.jar

Если возникают проблемы, проверьте, что манифест располагается в каталоге META-INF , и структура пакетов соответствует определениям ваших классов.

Визуализация

Представляйте код как современный автомобиль, который работает с помощью Java runtime, и запускается командой java -jar :

Markdown Скопировать код // Для старта (Командная строка): 🖥️ C:\> java -jar AwesomeApp.jar

Поехали! 🚀 Ваш JAR-файл запускается, и приложение работает в режиме реального времени:

Markdown Скопировать код До: [🚀🔒] После: [🚀✨]

Если перед стартом возникли проблемы, вот несколько полезных рекомендаций по установке и устранению неполадок:

Расшифровка манифеста

Проверьте версию манифеста: Manifest-Version: 1.0 .

. Сверьте точку входа, указанную в атрибуте Main-Class , с реальным названием главного класса.

Тонкости работы с командной строкой

Для получения более подробной информации об ошибках и упрощения процесса отладки, запускайте JAR через командную строку.

Альтернативные способы запуска

Существуют и другие способы запуска JAR:

Использование classpath : java -cp awesome-app.jar your.package.MainClass .

: . Изменение содержимого манифеста после сборки с помощью специальных инструментов для работы с ZIP-архивами.

Запуск неисполняемых JAR

Для запуска неисполняемых JAR-файлов вы можете вызвать главный класс напрямую:

shell Скопировать код java -classpath awesome-app.jar your.package.MainClass

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