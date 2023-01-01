Документирование типов-параметров в Java: теги Javadoc#Java Core
Быстрый ответ
Для документирования параметров обобщённого типа в Java используйте конструкцию
@param <T>. Приведем пример на основе обобщённого класса:
/**
* Контейнерный класс, сохраняющий элементы типа T.
*
* @param <T> Тип элемента в контейнере
*/
public class Container<T> {
private T element;
/**
* Устанавливает элемент в контейнер.
*
* @param element Элемент для хранения
*/
public void set(T element) {
this.element = element;
}
/**
* Возвращает сохраненный элемент.
*
* @return Элемент из контейнера
*/
public T get() {
return element;
}
}
Обратите внимание на использование
<T> после
@param, что позволяет ясно объяснить применение параметра типа.
Детальный разбор использования
В Java не существует специфического тега
@typeparam, но для точного описания параметров обобщённого типа можно использовать
@param. Этот тег подходит как для параметров методов, так и для типов.
@param как ключевой элемент
Ясность — важный аспект при работе с обобщениями. Чтобы код был максимально понятным, следуйте данным рекомендациям:
- Опишите параметр типа максимально ясно и однозначно.
- Укажите, как ограничения для параметра типа, например,
<T extends Comparable<T>>, влияют на его использование.
- Используйте примеры для лучшего понимания обобщённых типов в вашем API.
Подход к сложным и нестандартным ситуациям
Искусство документирования обобщённых типов требует подготовки к разным ситуациям:
- Если метод объявляет собственные типовые параметры, они должны быть отдельно задокументированы.
- Затрагивая вложенные обобщения, вида
Map<K, V>, объясните каждый типовой параметр отдельно.
- При использовании подстановочных символов, как
?, раскройте подробно их применение и ограничения.
Лучшие практики для
@param
Идеальное документирование обобщённых типов достигается путем следования эти ним рекомендациям:
- Придерживайтесь стандартов из книги Джошуа Блоха "Эффективное использование Java".
- Берите за образец официальную Java документацию Oracle.
Визуализация
Правильное восприятие документации начинается с визуального представления. Считайте документирование параметров обобщённого типа аналогом составления рецепта:
🍲 Рецепт (Класс): СупСОбобщением<T>
/**
* @param <T> – Основной ингредиент нашего супа 🥄
*/
public class GenericsSoup<T> {
// Здесь располагается код класса
}
Считайте
T ингредиентом, который обнаруживает свой истинный тип в процессе приготовления супа (инстанцирования объекта).
Структурируйте документацию на уровне классов и методов
Документация параметров типов базового класса должна быть хорошо представлена в документации производных классов, особенно при работе с сложными иерархиями.
Как воплотить в практике: обобщённые типы в действии
Предложите реальные примеры использования обобщённых типов, показывающие создание объектов и вызовы методов для более наглядного понимания.
Полезные материалы
- Обобщённые типы – обучающие материалы Oracle Java – исчерпывающий гид по обобщениям в Java.
- Документация инструмента javadoc – Oracle – правила использования тега
@paramпри документировании обобщённых типов.
- Как писать комментарии для Javadoc Tool – Oracle – подробное руководство по написанию комментариев для Javadoc.
- Руководство по документированию Java Generics с помощью Javadoc – DZone – практическое руководство по работе с Javadoc и примеры.
- Предопределённые типы аннотаций – обучающие материалы Oracle Java – осмотрение аннотаций Java со стороны.
- Эффективное использование Java, 3-е издание – издательство O'Reilly Media – ценный источник от Джошуа Блоха по искусству программирования на Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик