Документирование типов-параметров в Java: теги Javadoc

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Быстрый ответ

Для документирования параметров обобщённого типа в Java используйте конструкцию @param <T> . Приведем пример на основе обобщённого класса:

Java Скопировать код /** * Контейнерный класс, сохраняющий элементы типа T. * * @param <T> Тип элемента в контейнере */ public class Container<T> { private T element; /** * Устанавливает элемент в контейнер. * * @param element Элемент для хранения */ public void set(T element) { this.element = element; } /** * Возвращает сохраненный элемент. * * @return Элемент из контейнера */ public T get() { return element; } }

Обратите внимание на использование <T> после @param , что позволяет ясно объяснить применение параметра типа.

Детальный разбор использования

В Java не существует специфического тега @typeparam , но для точного описания параметров обобщённого типа можно использовать @param . Этот тег подходит как для параметров методов, так и для типов.

@param как ключевой элемент

Ясность — важный аспект при работе с обобщениями. Чтобы код был максимально понятным, следуйте данным рекомендациям:

Опишите параметр типа максимально ясно и однозначно.

Укажите, как ограничения для параметра типа, например, <T extends Comparable<T>> , влияют на его использование.

, влияют на его использование. Используйте примеры для лучшего понимания обобщённых типов в вашем API.

Подход к сложным и нестандартным ситуациям

Искусство документирования обобщённых типов требует подготовки к разным ситуациям:

Если метод объявляет собственные типовые параметры, они должны быть отдельно задокументированы.

Затрагивая вложенные обобщения, вида Map<K, V> , объясните каждый типовой параметр отдельно.

, объясните каждый типовой параметр отдельно. При использовании подстановочных символов, как ? , раскройте подробно их применение и ограничения.

Лучшие практики для @param

Идеальное документирование обобщённых типов достигается путем следования эти ним рекомендациям:

Придерживайтесь стандартов из книги Джошуа Блоха "Эффективное использование Java".

Берите за образец официальную Java документацию Oracle.

Визуализация

Правильное восприятие документации начинается с визуального представления. Считайте документирование параметров обобщённого типа аналогом составления рецепта:

Markdown Скопировать код 🍲 Рецепт (Класс): СупСОбобщением<T>

Java Скопировать код /** * @param <T> – Основной ингредиент нашего супа 🥄 */ public class GenericsSoup<T> { // Здесь располагается код класса }

Считайте T ингредиентом, который обнаруживает свой истинный тип в процессе приготовления супа (инстанцирования объекта).

Структурируйте документацию на уровне классов и методов

Документация параметров типов базового класса должна быть хорошо представлена в документации производных классов, особенно при работе с сложными иерархиями.

Как воплотить в практике: обобщённые типы в действии

Предложите реальные примеры использования обобщённых типов, показывающие создание объектов и вызовы методов для более наглядного понимания.

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