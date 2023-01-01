Форматирование строк с именованными в Java: руководство#Java Core
Быстрый ответ
Для работы с именованными заполнителими в Java пользуйтесь классом
StringSubstitutor из библиотеки Apache Commons Text:
import org.apache.commons.text.StringSubstitutor;
import java.util.Map;
import java.util.HashMap;
Map<String, String> values = new HashMap<>();
values.put("user", "Боб");
values.put("action", "пишет код");
String template = "Наш герой, ${user}, в данный момент ${action}.";
String result = new StringSubstitutor(values).replace(template);
System.out.println(result); // Вывод: Наш герой, Боб, в данный момент пишет код.
Добавьте указанную библиотеку к вашему проекту и используйте мапу значений для быстрой подмены в строковом шаблоне.
Преимущества StringSubstitutor
StringSubstitutor обеспечивает удобство работы со строками, которые содержат множество заполнителей, увеличивает читаемость кода и сокращает сложность его поддержки благодаря разделению шаблона от используемых данных.
Варианты подстановки заполнителей
Возможности MessageFormat
Класс Java
MessageFormat позволяет работать с именованными заполнителями без использования сторонних зависимостей:
import java.text.MessageFormat;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
Map<String, Object> values = new HashMap<>();
values.put("movie", "Матрица");
values.put("time", 2.5);
String pattern = "Скоро в кинотеатрах: {movie}, длительность – {time} часа.";
MessageFormat format = new MessageFormat(pattern);
String message = format.format(values);
System.out.println(message); // Вывод: Скоро в кинотеатрах: Матрица, длительность – 2.5 часа.
Этот метод подойдет, когда необходимо повторное использование одних и тех же значений или операций с шаблонами строк.
Строим сложные шаблоны с помощью StringTemplate
Для создания более сложных шаблонов и работы со сложными структурами данных используйте библиотеку StringTemplate от ANTLR:
import org.antlr.stringtemplate.StringTemplate;
StringTemplate template = new StringTemplate(
"Уважаемый(ая) $name$, вы выиграли $item$! Поздравляем!"
);
template.setAttribute("name", "Джейн");
template.setAttribute("item", "миллион долларов");
String result = template.toString();
System.out.println(result); // Уважаемый(ая) Джейн, вы выиграли миллион долларов! Поздравляем!
Для использования StringTemplate нужно добавить соответствующую библиотеку в ваш проект.
Визуализация
Можно представить использование именованных заполнителей как распределение ролей в театральной пьесе:
Пьеса: "Герой {hero} побеждает злодея {villain} с помощью {weapon}."
Роли:
- {hero} ➡️ Король Артур
- {villain} ➡️ Черный Рыцарь
- {weapon} ➡️ Экскалибур
Итоговая реплика:
"Герой Король Артур побеждает злодея Черного Рыцаря с помощью Экскалибура."
Здесь каждый заполнитель связан с конкретным персонажем.
Подстановка заполнителей: Профессиональные рекомендации
Оцениваем инструменты по их масштабности
Перед выбором инструмента для работы с именованными заполнителями оцените масштабность и сложность такой работы.
Использование библиотек: Двухлезвийный меч
Библиотеки вроде
StringSubstitutor могут существенно упрощать задачу, однако они добавляют дополнительные зависимости, что может повлиять на размер проекта и его совместимость.
Избегание ошибок
Будьте внимательны к правильному составлению ключей и избегайте опечаток в заполнителях. Проводите валидационные проверки и модульные тесты для обеспечения корректности кода.
Как выбрать подходящий инструмент: Быстрая проверка
- Простота: Оцените удобство API.
- Функциональность: Учтите дополнительные возможности инструмента.
- Производительность: Проверьте, не приводит ли использование инструмента к замедлению работы приложения.
- Поддержка сообществом: Оцените уровень поддержки со стороны разработчиков.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик