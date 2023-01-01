Просмотр всех версий Java на Mac: команды терминала

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Быстрый ответ

Для того чтобы увидеть все установленные на вашем Mac версии Java, выполните следующую команду в терминале:

Bash Скопировать код /usr/libexec/java_home -V

Эта команда предоставит данные о доступных реализациях Java, включая Oracle и OpenJDK.

Поиск неклассифицированных дистрибутивов Java

Команда /usr/libexec/java_home -V показывает все системные установки Java, но может пропустить некоторые версии, установленные вручную или через Homebrew. Для поиска таких версий используйте команду:

Bash Скопировать код mdfind -name 'java' | grep '/bin/java$'

Это сочетание mdfind, которое ищет файлы на вашем Mac, и grep поможет выявить все скрытые установки Java.

Менеджеры пакетов на выручку!

Пользуйтесь такими системами управления пакетами, как SDKMAN!, Homebrew или MacPorts, для контроля над различными версиями Java. Эти инструменты облегчают установку, удаление или переключение между версиями.

Визуализация

Вот примерное представление установленных на вашем Mac версий Java:

Markdown Скопировать код 🗂️ Ваш Mac (Сундук с сокровищами): [🃏Java 8, 🎴Java 11, 🃏Java 17, ...]

Используйте команду:

Bash Скопировать код /usr/libexec/java_home -V

чтобы просмотреть полный список, вида:

Markdown Скопировать код 🗂️ Карта сокровищ Mac: 1. 🃏Java 8 – /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_241.jdk/Contents/Home 2. 🎴Java 11 – /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.0.3.jdk/Contents/Home 3. 🃏Java 17 – /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-17.0.1.jdk/Contents/Home ...

Теперь вы сможете легко выбрать нужную версию Java для своих проектов.

Завершение

jEnv – это удобный инструмент для переключения между разными версиями Java, позволяющий ассоциировать определённые версии с проектами.

Поддерживайте дух open-source — Сообщественные сборки Java

Используйте ресурсы, такие как Adoptium и AdoptOpenJDK, для установки сборок OpenJDK. Это обеспечит вам доступ к последним обновлениям и поддержке сообщества.

Полезные материалы