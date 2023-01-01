Просмотр всех версий Java на Mac: команды терминала#Java Core #Установка софта
Быстрый ответ
Для того чтобы увидеть все установленные на вашем Mac версии Java, выполните следующую команду в терминале:
/usr/libexec/java_home -V
Эта команда предоставит данные о доступных реализациях Java, включая Oracle и OpenJDK.
Поиск неклассифицированных дистрибутивов Java
Команда
/usr/libexec/java_home -V показывает все системные установки Java, но может пропустить некоторые версии, установленные вручную или через Homebrew. Для поиска таких версий используйте команду:
mdfind -name 'java' | grep '/bin/java$'
Это сочетание mdfind, которое ищет файлы на вашем Mac, и grep поможет выявить все скрытые установки Java.
Менеджеры пакетов на выручку!
Пользуйтесь такими системами управления пакетами, как SDKMAN!, Homebrew или MacPorts, для контроля над различными версиями Java. Эти инструменты облегчают установку, удаление или переключение между версиями.
Визуализация
Вот примерное представление установленных на вашем Mac версий Java:
🗂️ Ваш Mac (Сундук с сокровищами): [🃏Java 8, 🎴Java 11, 🃏Java 17, ...]
Используйте команду:
/usr/libexec/java_home -V
чтобы просмотреть полный список, вида:
🗂️ Карта сокровищ Mac:
1. 🃏Java 8 – /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_241.jdk/Contents/Home
2. 🎴Java 11 – /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.0.3.jdk/Contents/Home
3. 🃏Java 17 – /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-17.0.1.jdk/Contents/Home
...
Теперь вы сможете легко выбрать нужную версию Java для своих проектов.
Завершение
jEnv – это удобный инструмент для переключения между разными версиями Java, позволяющий ассоциировать определённые версии с проектами.
Поддерживайте дух open-source — Сообщественные сборки Java
Используйте ресурсы, такие как Adoptium и AdoptOpenJDK, для установки сборок OpenJDK. Это обеспечит вам доступ к последним обновлениям и поддержке сообщества.
Полезные материалы
- Загрузки Java от Oracle – официальные версии Java.
- Adoptium – заранее собранные бинарные файлы OpenJDK.
- SDKMAN! – инструмент для управления различными SDK.
- Homebrew – инструмент для установки программного обеспечения на macOS и Linux.
- jEnv – средство для управления разными версиями Java.
- MacPorts – дополнительный менеджер пакетов для управления версиями Java на Mac.
- AdoptOpenJDK на GitHub – ресурс для сборок OpenJDK, поддерживаемых сообществом.
Олеся Тарасова
Java-разработчик