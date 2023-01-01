Создание пустого массива в Java: методы инициализации

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Быстрый ответ

Чтобы создать пустой строковый массив, нужно записать:

Java Скопировать код String[] emptyArray = {};

Этот метод создания пустого массива компактен, надежен и снижает вероятность возникновения NullPointerException по сравнению с присваиванием null .

Преимущества использования: эффективность памяти и производительности

С учётом подхода к долгосрочной разработке, мы можем применить принцип переиспользования к нашему небольшому строковому массиву:

Java Скопировать код public class ArrayUtils { public static final String[] EMPTY_STRING_ARRAY = new String[0]; // Встречайте наш пустой массив. }

Когда вам понадобится пустой массив, достаточно обратиться к ArrayUtils.EMPTY_STRING_ARRAY . Это похоже на использование многоразовых пакетов в повседневной жизни: один и тот же static final массив готов к использованию в разных участках кода, что способствует экономии памяти.

Другие способы создания пустого массива

С использованием ключевого слова 'new'

Вы можете создать пустой массив, указав его размер:

Java Скопировать код String[] explicitlyEmpty = new String[0];

"Доступно в 0D (нулевой) размерности."

В использывании библиотеки Apache Commons Lang

Мастера открытого исходного кода от Apache предоставили нам ArrayUtils.EMPTY_STRING_ARRAY :

Java Скопировать код String[] emptyArray = ArrayUtils.EMPTY_STRING_ARRAY;

"В мире кода Apache заложил порядок."

Методы возвращают пустые массивы, а не ошибки

Если ваш метод безупречно отработал все задачи, но не найдено ничего для возврата, он может вернуть пустой массив вместо null :

Java Скопировать код public String[] searchForValues() { // Производим поиск... if (noResultsFound) { return ArrayUtils.EMPTY_STRING_ARRAY; } // Возвращаем найденные значения здесь }

Ваш метод продолжит функционировать, даже когда «пакеты» у него закончатся.

Визуализация

Вообразите пустой дом (🏠), без обитателей:

Вместо строительного разрешения: String[] noResidents = new String[0];

Или пустой почтовый ящик 📭:

Java Скопировать код String[] emptyMailbox = new String[0]; // Образец пустоты

Что мы увидим, открыв виртуальный почтовый ящик:

Markdown Скопировать код 📭➡️ [ ] // "Эхо... эхо... эхо..."

Изменчивость размера массива

Определение размера массива

В отличие от мобильных устройств, в Java, установив размер массива, вы не сможете его изменить.

Гибкость при использовании ArrayList<>

Для тех, кто ценит гибкость, ArrayList<String> – это изменяемый список, который может быть расширен или сокращен по мере необходимости:

Java Скопировать код List<String> flexibleList = new ArrayList<>(); // Еще более эластичный только учитель йоги.

Перевод обратно в массив возможен в любой момент:

Java Скопировать код String[] array = flexibleList.toArray(new String[0]);

Ошибки при отсутствии инициализации

Будьте осторожны, если видите следующее:

Java Скопировать код String[] notInitialized;

notInitialized – это минное поле. Он будет вызывать ошибку NullPointerException , пока не получит значение.

Согласованность в Java: уверенность в предсказуемости

Согласованность – основа программирования. Инициализация массивов различных типов осуществляется одним и тем же способом:

Java Скопировать код int[] emptyInts = new int[0]; // Здесь пусто.

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