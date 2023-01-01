Использование DTO и DAO в Java GUI: практики MVC#Java Core
Быстрый ответ
DTO (Data Transfer Object, объект передачи данных) предназначен для инкапсуляции и передачи данных между разнообразными компонентами системы, выполняя функцию сорта "почтальона". В то же время, DAO (Data Access Object, объект доступа к данным) обслуживает операции с базой данных, функционируя как "библиотекарь", предоставляющий данные. В архитектурном шаблоне MVC (Model-View-Controller, Модель-Представление-Контроллер) эти сущности воплощаются в контексте компонента Модель и взаимодействуют с Контроллером и Представлением, при этом соблюдая принципы инкапсуляции.
Посмотрим на пример для Java:
// DTO, функционирующий как "почтальон", переносит информацию о пользователе
public class UserDTO {
private String name;
private String email;
// Геттеры и сеттеры обеспечивают безопасный доступ к данным
}
// DAO действует как "библиотекарь", управляющий информацией о пользователе
public interface UserDAO {
// Метод для поиска пользователя и ничего более
UserDTO fetchUser(int id);
// Тут может быть и другая функциональность...
}
// Контроллер взаимодействует с DAO и DTO для отображения информации о пользователе
public class UserController {
private UserDAO userDao;
// Отображает информацию о пользователе, не его внутренние данные
public UserDTO displayUser(int userId) {
return userDao.fetchUser(userId);
}
}
UserDTO служит для транспортировки данных,
UserDAO предоставляет доступ к хранению данных, а
UserController организует процесс обмена данными, разделяя логику взаимодействия с базой данных и бизнес-логику представления.
Изучая паттерны
Осознанное использование взаимодействия между DTO, DAO и MVC заметно повышает производительность архитектуры приложения.
Разделение обязанностей и эффективность
DTO структурирует данные для передачи, снабженные геттерами/сеттерами для доступа. DTO не включает в себя бизнес-логики и не связан с информацией о базе данных.
DAO является хранилищем данных, способствуя разделению бизнес-логики приложения от уровня сохраняемых данных. Применение DAO интерфейсов подкрепляет гибкость приложения, облегчая переход к другим видам доступа к данным и упрощая тестирование.
В шаблоне MVC DTO и DAO взаимодействуют так, что Контроллер может получать данные из DAO, упакованные в DTO, и передавать их Представлению, соответствуя принципам разделения обязанностей и изоляции компонентов.
Оптимизация при масштабировании
В более обширных приложениях разделение контроллеров на модули помогает управлять сложностью и поддержкой. Однако, слишком тесная связь между Представлением и Контроллером может осложнить масштабирование и поддержку системы. Идеально, когда Представление занимается только отображением, а вся бизнес-логика аккумулирована в Контроллере.
Создание благоприятной среды для тестирования
Качественная реализация паттернов MVC, DTO и DAO открывает удобные возможности для модульного и интеграционного тестирования, повышая уровень контроля и облегчая отладку.
Визуализация
Аналогия с кухней в ресторане поможет лучше понять взаимодействие и роли:
🍔 Шеф-повар DTO: Готовит блюда с информацией для передачи.
📚 Библиотекарь DAO: Заботится о продуктах (Базе данных), поддерживая их готовность и запасы (Данные).
Менеджер MVC организовывает работу этой оживленной кухни:
👩💼 Контроллер: Помощник шеф-повара, координируйщий процесс.
🍽️ Представление: Меню, которое подаëт готовые блюда клиенту (Пользователю).
📝 Модель: Секретный рецептурник, описывающий готовку (Обращение к данным).
Работая в согласии, они предоставляют клиенту прекрасное "Приложение-ужин":
🛠️ Фреймворк MVC: Обеспечивает порядок и богатый опыт.
Разъяснение ролей
Важно осознавать уникальные функции каждого паттерна в экосистеме приложения:
MVC:
- Управляет потоком работы приложения и взаимодействием с пользователем.
- Структурирует приложение на логические части, улучшая условия для разработки и тестирования.
DTO:
- Упрощает передачу данных между компонентами системы.
- Обеспечивает целостность данных, предотвращая прямое воздействие внешних систем на модель.
DAO:
- Предоставляет связь между приложением и базой данных.
- Содержит всю логику работы с постоянным хранилищем данных, делает её удобной для повторного использования и поддержки.
Полезные материалы
- Core J2EE Patterns – Data Access Object – Официальная документация по паттерну DAO от Oracle.
- Data Access Object – Википедия – Обзор паттерна DAO на английском.
- Обзор Java Persistence API – Описание Java Persistence API (JPA), компонента, работающего совместно с DTO и DAO.
- Поддержка Data Access Object (DAO) в Spring – Документация Spring Framework по созданию DAO.
- Использование объектов передачи данных (DTO) – Baeldung обучающая статья по применению DTO.
- Java EE паттерны проектирования, включая DTO и DAO – Видео, знакомящее с паттернами проектирования DTO и DAO.
- Пример MVC на Java для понимания паттерна – Статья с примером реализации MVC на Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик