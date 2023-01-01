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Использование DTO и DAO в Java GUI: практики MVC
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Использование DTO и DAO в Java GUI: практики MVC

#Java Core  
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Быстрый ответ

DTO (Data Transfer Object, объект передачи данных) предназначен для инкапсуляции и передачи данных между разнообразными компонентами системы, выполняя функцию сорта "почтальона". В то же время, DAO (Data Access Object, объект доступа к данным) обслуживает операции с базой данных, функционируя как "библиотекарь", предоставляющий данные. В архитектурном шаблоне MVC (Model-View-Controller, Модель-Представление-Контроллер) эти сущности воплощаются в контексте компонента Модель и взаимодействуют с Контроллером и Представлением, при этом соблюдая принципы инкапсуляции.

Посмотрим на пример для Java:

Java
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// DTO, функционирующий как "почтальон", переносит информацию о пользователе
public class UserDTO {
    private String name;
    private String email;
    
    // Геттеры и сеттеры обеспечивают безопасный доступ к данным
}

// DAO действует как "библиотекарь", управляющий информацией о пользователе
public interface UserDAO {
    // Метод для поиска пользователя и ничего более
    UserDTO fetchUser(int id);
    // Тут может быть и другая функциональность...
}

// Контроллер взаимодействует с DAO и DTO для отображения информации о пользователе
public class UserController {
    private UserDAO userDao;

    // Отображает информацию о пользователе, не его внутренние данные
    public UserDTO displayUser(int userId) {
        return userDao.fetchUser(userId);
    }
}

UserDTO служит для транспортировки данных, UserDAO предоставляет доступ к хранению данных, а UserController организует процесс обмена данными, разделяя логику взаимодействия с базой данных и бизнес-логику представления.

Пошаговый план для смены профессии

Изучая паттерны

Осознанное использование взаимодействия между DTO, DAO и MVC заметно повышает производительность архитектуры приложения.

Разделение обязанностей и эффективность

DTO структурирует данные для передачи, снабженные геттерами/сеттерами для доступа. DTO не включает в себя бизнес-логики и не связан с информацией о базе данных.

DAO является хранилищем данных, способствуя разделению бизнес-логики приложения от уровня сохраняемых данных. Применение DAO интерфейсов подкрепляет гибкость приложения, облегчая переход к другим видам доступа к данным и упрощая тестирование.

В шаблоне MVC DTO и DAO взаимодействуют так, что Контроллер может получать данные из DAO, упакованные в DTO, и передавать их Представлению, соответствуя принципам разделения обязанностей и изоляции компонентов.

Оптимизация при масштабировании

В более обширных приложениях разделение контроллеров на модули помогает управлять сложностью и поддержкой. Однако, слишком тесная связь между Представлением и Контроллером может осложнить масштабирование и поддержку системы. Идеально, когда Представление занимается только отображением, а вся бизнес-логика аккумулирована в Контроллере.

Создание благоприятной среды для тестирования

Качественная реализация паттернов MVC, DTO и DAO открывает удобные возможности для модульного и интеграционного тестирования, повышая уровень контроля и облегчая отладку.

Визуализация

Аналогия с кухней в ресторане поможет лучше понять взаимодействие и роли:

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🍔 Шеф-повар DTO: Готовит блюда с информацией для передачи.
📚 Библиотекарь DAO: Заботится о продуктах (Базе данных), поддерживая их готовность и запасы (Данные).

Менеджер MVC организовывает работу этой оживленной кухни:

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👩‍💼 Контроллер: Помощник шеф-повара, координируйщий процесс.
🍽️ Представление: Меню, которое подаëт готовые блюда клиенту (Пользователю).
📝 Модель: Секретный рецептурник, описывающий готовку (Обращение к данным).

Работая в согласии, они предоставляют клиенту прекрасное "Приложение-ужин":

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🛠️ Фреймворк MVC: Обеспечивает порядок и богатый опыт.

Разъяснение ролей

Важно осознавать уникальные функции каждого паттерна в экосистеме приложения:

MVC:

  • Управляет потоком работы приложения и взаимодействием с пользователем.
  • Структурирует приложение на логические части, улучшая условия для разработки и тестирования.

DTO:

  • Упрощает передачу данных между компонентами системы.
  • Обеспечивает целостность данных, предотвращая прямое воздействие внешних систем на модель.

DAO:

  • Предоставляет связь между приложением и базой данных.
  • Содержит всю логику работы с постоянным хранилищем данных, делает её удобной для повторного использования и поддержки.

Полезные материалы

  1. Core J2EE Patterns – Data Access Object – Официальная документация по паттерну DAO от Oracle.
  2. Data Access Object – Википедия – Обзор паттерна DAO на английском.
  3. Обзор Java Persistence API – Описание Java Persistence API (JPA), компонента, работающего совместно с DTO и DAO.
  4. Поддержка Data Access Object (DAO) в Spring – Документация Spring Framework по созданию DAO.
  5. Использование объектов передачи данных (DTO) – Baeldung обучающая статья по применению DTO.
  6. Java EE паттерны проектирования, включая DTO и DAO – Видео, знакомящее с паттернами проектирования DTO и DAO.
  7. Пример MVC на Java для понимания паттерна – Статья с примером реализации MVC на Java.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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