Вызов Java из Python: обзор библиотек JCC и JPype

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Быстрый и эффективный способ использования JPype

Для внедрения Java в Python-код с помощью JPype выполняются следующие шаги:

Установка JPype: Shell Скопировать код pip install JPype1-py3 # Теперь мы готовы к общению Python с Java 🎉. Запуск JVM: Python Скопировать код from jpype import startJVM, getDefaultJVMPath startJVM(getDefaultJVMPath(), "-ea") # JVM успешно активирована! 🚀. Подключение Java-класса: Предположим, вы обладаете классом GrumpyCat в пакете com.petstore : Python Скопировать код from jpype import JPackage GrumpyCat = JPackage('com').petstore.GrumpyCat # GrumpyCat теперь в нашей Python-среде 🐱. Если класс не относится к какому-либо пакету: Python Скопировать код GrumpyCat = JPackage('').GrumpyCat # Отлично, GrumpyCat теперь с нами 🥳. Теперь класс может выступить в роли: Python Скопировать код grumpy_cat = GrumpyCat() mood = grumpy_cat.moodToday() print(mood) # Подготовьтесь: вы почувствуете настроение GrumpyCat 🤣.

Не забывайте добавлять ваш Java-класс в переменную среды CLASSPATH или указывать путь при запуске JVM. Измените moodToday на нужный вам метод.

Изучите дополнительные варианты: Py4J и Pyjnius

Глубокая интеграция с Py4J

Py4J обеспечивает безграничную интеграцию методов Java в Python, поддерживая последние версии Python.

Python Скопировать код from py4j.java_gateway import JavaGateway gateway = JavaGateway() # Открываем связь с Java-средой. java_rabbit = gateway.jvm.com.Farm.Rabbit() # Наш Python-змей нашёл друга в мире Java-кроликов! 🐍❤️🐇

Простота использования Pyjnius

Pyjnius — это новое решение для взаимодействия Java и Python, позволяющее работать с Java-классами как с Python-классами.

Python Скопировать код from jnius import autoclass autoclass('java.util.LinkedList') # LinkedList из мира Java только что присоединился к нашей Python-команде! 🥂

Экспертные советы по управлению сложностью и типами данных

Сложность: выбор за вами

Хотя Py4J может затребовать запуск сервера-шлюза, это не должно вас пугать: обширная документация и ясные примеры облегчают процесс. В то же время JPype и Pyjnius требуют от вас управления инициализацией JVM, но взамен предоставляют безшовное взаимодействие после настройки.

Управление жизненным циклом JVM

Не забывайте корректно завершать работу JVM, подходя к этому как к долгу ответственного разработчика.

Python Скопировать код from jpype import shutdownJVM shutdownJVM() # Не позволяйте JVM загрязнять рабочую среду! 🌍💡

Изучите особенности типов данных

С помощью JPype массивы Java преобразуются в массивы numpy, упрощая числовые операции.

Python Скопировать код import numpy as np from jpype import JArray, JInt java_array = JArray(JInt)([1, 2, 3]) numpy_array = np.array(java_array) # Мы только что превратили Java-массив в numpy-массив. Это наш маленький секрет 🤫.

Выберите подходящий вам инструмент

Выбор между различными Java-Python мостами должен основываться на скорости, удобстве и необходимых библиотеках. Например, для работы с Apache Tika может понадобиться JCC или javabridge.

Визуализация

Вот наш Python-скрипт, который ждет немного ☕ магии Java:

Python 🐍 : "О, как мне хотелось бы Java!" ☕

И наши строители мостов, Py4j и Jython, внимательно выслушали эту просьбу:

| Python-код | <-- 🌉 Jython/Py4j --> | Java-библиотеки |

И вот наш Python усилен силой Java:

Python Скопировать код java_cup = gateway.jvm.CoffeeCup() # Создаем объект Java java_cup.fill() # Вызываем Java-метод # Python говорит: "Java, ты делаешь меня более полноценным." ❤️

Во вселенной Python и Java 🌉 символизирует java-пиджаки 🔥 (Да, пиджаки — это лучший выбор!)

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