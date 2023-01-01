Сортировка TreeMap по значению в Java: использование Comparator#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Чтобы отсортировать TreeMap по значению, необходимо выполнить следующие шаги:
- Преобразовать
entrySetв поток (Stream).
- Отсортировать поток, применяя пользовательский
Comparator, ориентирующийся на
Map.Entry.getValue().
- Результаты сортировки сохранить в
LinkedHashMap, чтобы сохранить порядок.
Вот пример кода на Java:
TreeMap<String, Integer> map = new TreeMap<>();
// Предположим, карта уже наполнена данными.
Map<String, Integer> sorted = map.entrySet()
.stream()
.sorted(Map.Entry.comparingByValue())
.collect(Collectors.toMap(
Map.Entry::getKey, Map.Entry::getValue,
(e1, e2) -> e1, LinkedHashMap::new));
В итоге вы получите
LinkedHashMap, отсортированный в соответствии со значениями исходного TreeMap.
Разоблачение мифов о TreeMap: почему он не сортируется по значению
Думали ли вы когда-нибудь о причинах, по которым
TreeMap не упорядочивает элементы по их значениям?
TreeMap в Java реализует интерфейс
SortedMap и упорядочивает элементы по ключам, а не по значениям. Сортировка по значениям может привести к непредсказуемым и нежелательным результатам, поскольку это нарушает основной принцип
SortedMap.
Путь к свободе: сортировка TreeMap по значению
Пользовательский Comparator: Сравнение значений
Для сортировки по значению вам потребуется собственный
Comparator, который будет выполнять оценку объектов
Map.Entry на основе их значений:
Comparator<Map.Entry<String, Integer>> valueComparator = (e1, e2) -> e1.getValue().compareTo(e2.getValue());
Совет: Используйте метод
.equals() для сравнения объектов
Integer, чтобы избежать ошибок, связанных с ограниченностью оператора '=='.
Управление изменениями в TreeMap
Внесение любых изменений в исходный TreeMap требует осторожности. Необходимо учитывать порядок сортировки, иначе может потребоваться повторная сортировка.
LinkedHashMap в этом случае становится основой для хранения упорядоченных данных.
Визуализация
Стрелкой -> обозначается прямой ход процесса.
Приведем процесс до и после сортировки:
До сортировки:
[🔨, 🪚, 🗜️, 🔧, 🚪]
После сортировки:
[🔧, 🚪, 🪚, 🗜️, 🔨]
Схема операций:
Comparator -> Сортировка значений -> Связывание с ключами
В результате перед вами отсортированная структура.
Размышления и альтернативы: еще пути существуют?
Магия Stream API: гладкий поток данных
Java 8 представляет инструменты для работы с потоками данных. С использованием
Stream API сортировка значений происходит с большой эффективностью. Управляйте потоками как настоящий маг, даже меняя направление сортировки с помощью
Comparator.reverseOrder().
LinkedHashMap для сохранения упорядоченности
Используйте
LinkedHashMap для сохранения порядка после сортировки. Этот ухищренный ход поможет удержать порядок вставки.
Уникальность значений: битва с дубликатами
Когда значения повторяются, их уникальность становится предметом угрозы. Функция слияния
(e1, e2) -> e1, примененная при сборе результатов, позволит предпочесть ранее пришедшее значение, тем самым сохраняя порядок ключей.
Полезные материалы
- TreeMap (Java Platform SE 8) – Официальное описание класса TreeMap в документации Java.
- java – TreeMap sort by value – Stack Overflow – Дискуссии и решения Stack Overflow, связанные со сортировкой TreeMap по значению.
- Stream (Java Platform SE 8) – Подробное ознакомление с Java 8 Stream API, реализующим подход сортировки элементов по значению.
- Comparator (Java Platform SE 8) – Наставления по использованию интерфейса Comparator для настройки сортировки.
- How to Sort a Map by Value in Java 8+ – DZone – Пошаговое руководство по сортировке map по значению.
- TreeMap in Java – javatpoint – Подробное объяснение работы TreeMap от javatpoint.
- Java – The TreeMap Class – Обзор класса TreeMap на Tutorialspoint.
Олеся Тарасова
Java-разработчик