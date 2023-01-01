Сортировка TreeMap по значению в Java: использование Comparator

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Быстрый ответ

Чтобы отсортировать TreeMap по значению, необходимо выполнить следующие шаги:

Преобразовать entrySet в поток (Stream). Отсортировать поток, применяя пользовательский Comparator , ориентирующийся на Map.Entry.getValue() . Результаты сортировки сохранить в LinkedHashMap , чтобы сохранить порядок.

Вот пример кода на Java:

Java Скопировать код TreeMap<String, Integer> map = new TreeMap<>(); // Предположим, карта уже наполнена данными. Map<String, Integer> sorted = map.entrySet() .stream() .sorted(Map.Entry.comparingByValue()) .collect(Collectors.toMap( Map.Entry::getKey, Map.Entry::getValue, (e1, e2) -> e1, LinkedHashMap::new));

В итоге вы получите LinkedHashMap , отсортированный в соответствии со значениями исходного TreeMap.

Разоблачение мифов о TreeMap: почему он не сортируется по значению

Думали ли вы когда-нибудь о причинах, по которым TreeMap не упорядочивает элементы по их значениям? TreeMap в Java реализует интерфейс SortedMap и упорядочивает элементы по ключам, а не по значениям. Сортировка по значениям может привести к непредсказуемым и нежелательным результатам, поскольку это нарушает основной принцип SortedMap .

Путь к свободе: сортировка TreeMap по значению

Пользовательский Comparator: Сравнение значений

Для сортировки по значению вам потребуется собственный Comparator , который будет выполнять оценку объектов Map.Entry на основе их значений:

Java Скопировать код Comparator<Map.Entry<String, Integer>> valueComparator = (e1, e2) -> e1.getValue().compareTo(e2.getValue());

Совет: Используйте метод .equals() для сравнения объектов Integer , чтобы избежать ошибок, связанных с ограниченностью оператора '=='.

Управление изменениями в TreeMap

Внесение любых изменений в исходный TreeMap требует осторожности. Необходимо учитывать порядок сортировки, иначе может потребоваться повторная сортировка. LinkedHashMap в этом случае становится основой для хранения упорядоченных данных.

Визуализация

Стрелкой -> обозначается прямой ход процесса.

Приведем процесс до и после сортировки:

До сортировки:

Markdown Скопировать код [🔨, 🪚, 🗜️, 🔧, 🚪]

После сортировки:

Markdown Скопировать код [🔧, 🚪, 🪚, 🗜️, 🔨]

Схема операций:

Markdown Скопировать код Comparator -> Сортировка значений -> Связывание с ключами

В результате перед вами отсортированная структура.

Размышления и альтернативы: еще пути существуют?

Магия Stream API: гладкий поток данных

Java 8 представляет инструменты для работы с потоками данных. С использованием Stream API сортировка значений происходит с большой эффективностью. Управляйте потоками как настоящий маг, даже меняя направление сортировки с помощью Comparator.reverseOrder() .

LinkedHashMap для сохранения упорядоченности

Используйте LinkedHashMap для сохранения порядка после сортировки. Этот ухищренный ход поможет удержать порядок вставки.

Уникальность значений: битва с дубликатами

Когда значения повторяются, их уникальность становится предметом угрозы. Функция слияния (e1, e2) -> e1 , примененная при сборе результатов, позволит предпочесть ранее пришедшее значение, тем самым сохраняя порядок ключей.

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