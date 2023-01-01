Как сделать Java .class файлы читаемыми: руководство#Java Core #JVM и память
Быстрый ответ
Для просмотра содержимого `.class` файла в читаемом формате используйте декомпилятор **JD-GUI**:
- **Скачайте** JD-GUI с официального сайта.
- **Запустите JD-GUI** и **перетащите** в него `.class` файл.
- Изучите декомпилированный код в пользовательском интерфейсе.
Основы байт-кода
Файл
.class – это ваш исходный код, который был преобразован в байт-код для исполнения Java Virtual Machine.
javap – это дизассемблер, позволяющий анализировать байт-код. Вот как выглядит команда для его использования:
javap -classpath . -c MyMysteriousClass // Режим исследования: включен
Аргументы команды
javap:
-cпоказывает дизассемблированный код.
-lвыводит номера строк и локальные переменные.
-sотображает внутренние типы сигнатур.
-verboseдает полную информацию, включая пул констант.
Не забывайте заменить "MyMysteriousClass" на имя нужного
.class файла.
Какой декомпилятор выбрать?
Определиться с выбором между графическим интерфейсом и консолью — дело ваших предпочтений:
|Инструмент
|Интерфейс
|Назначение
|Основные преимущества
|JD-GUI
|Графический
|Быстрая декомпиляция
|Поддержка последних версий Java
|JAD
|Командная строка
|Работа со старыми версиями Java
|Функционал ограничен
|javap
|Командная строка
| Анализ структуры
.class файла
|Входит в состав JDK
Выбирайте инструмент, исходя из версии Java и необходимого уровня детализации.
Практика декомпиляции
Процесс декомпиляции следующий:
- Проверьте, что
.classфайл находится в доступном месте.
- Следуйте инструкциям выбранного декомпилятора или дизассемблера.
- Изучите результат декомпиляции, чтобы лучше понять структуру класса и код методов.
JD-GUI удобен для быстрого анализа, в то время как
javap позволяет более тщательно изучить байт-код.
Встреча с драконами: возможные проблемы
Сюрпризы, которые могут ждать вас впереди:
- Обфусцированный код – код, сделанный сложночитаемым для защиты от обратного инжиниринга.
- Ограничения декомпиляторов – риск некорректной интерпретации кода, особенно при работе с современными возможностями Java.
Визуализация
Файл
.class можно представить как запертый ящик с секретами Java:
🔒🧰 -> 🗝️ (Java Decompiler) -> 📜 (Java source code)
Бинарные данные:
.class файл: 00111010 11010110 10101010 ...
Преобразуются в понятный Java код:
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, World!");
}
}
Заключение
Правильный выбор инструмента — ключ к успешной декомпиляции. Используйте JD-GUI для обзора,
javap для детального анализа. Регулярно проверяйте обновления выбранных инструментов.
Полезные материалы
- Java Decompiler – графическое изучение
.classфайлов.
- Bytecode Viewer – реверс-инжиниринг Java и Android APK.
- JAD Java Decompiler Download Mirror – надежный декомпилятор для старых версий Java.
- Procyon on GitHub – передовой инструмент для Java 8 и метапрограммирования.
- CFR – справится с современными возможностями Java.
- FernFlower on GitHub – декомпилятор с аналитическими возможностями.
- Krakatau on GitHub – декомпилятор, компилятор и дизассемблер байт-кода Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик