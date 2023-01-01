Как сделать Java .class файлы читаемыми: руководство

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Быстрый ответ

Для просмотра содержимого `.class` файла в читаемом формате используйте декомпилятор **JD-GUI**: - **Скачайте** JD-GUI с официального сайта. - **Запустите JD-GUI** и **перетащите** в него `.class` файл. - Изучите декомпилированный код в пользовательском интерфейсе.

Основы байт-кода

Файл .class – это ваш исходный код, который был преобразован в байт-код для исполнения Java Virtual Machine.

javap – это дизассемблер, позволяющий анализировать байт-код. Вот как выглядит команда для его использования:

Bash Скопировать код javap -classpath . -c MyMysteriousClass // Режим исследования: включен

Аргументы команды javap :

-c показывает дизассемблированный код.

показывает дизассемблированный код. -l выводит номера строк и локальные переменные.

выводит номера строк и локальные переменные. -s отображает внутренние типы сигнатур.

отображает внутренние типы сигнатур. -verbose дает полную информацию, включая пул констант.

Не забывайте заменить "MyMysteriousClass" на имя нужного .class файла.

Какой декомпилятор выбрать?

Определиться с выбором между графическим интерфейсом и консолью — дело ваших предпочтений:

Инструмент Интерфейс Назначение Основные преимущества JD-GUI Графический Быстрая декомпиляция Поддержка последних версий Java JAD Командная строка Работа со старыми версиями Java Функционал ограничен javap Командная строка Анализ структуры .class файла Входит в состав JDK

Выбирайте инструмент, исходя из версии Java и необходимого уровня детализации.

Практика декомпиляции

Процесс декомпиляции следующий:

Проверьте, что .class файл находится в доступном месте. Следуйте инструкциям выбранного декомпилятора или дизассемблера. Изучите результат декомпиляции, чтобы лучше понять структуру класса и код методов.

JD-GUI удобен для быстрого анализа, в то время как javap позволяет более тщательно изучить байт-код.

Встреча с драконами: возможные проблемы

Сюрпризы, которые могут ждать вас впереди:

Обфусцированный код – код, сделанный сложночитаемым для защиты от обратного инжиниринга.

– код, сделанный сложночитаемым для защиты от обратного инжиниринга. Ограничения декомпиляторов – риск некорректной интерпретации кода, особенно при работе с современными возможностями Java.

Визуализация

Файл .class можно представить как запертый ящик с секретами Java:

Markdown Скопировать код 🔒🧰 -> 🗝️ (Java Decompiler) -> 📜 (Java source code)

Бинарные данные:

Markdown Скопировать код .class файл: 00111010 11010110 10101010 ...

Преобразуются в понятный Java код:

Java Скопировать код public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, World!"); } }

Заключение

Правильный выбор инструмента — ключ к успешной декомпиляции. Используйте JD-GUI для обзора, javap для детального анализа. Регулярно проверяйте обновления выбранных инструментов.

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