Простое объяснение Persistence Context в Java и JPA

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Быстрый ответ

Контекст сохранности (Persistence Context) — совокупность объектов сущностей под управлением контекста, обеспечивающая синхронизацию состояния объектов с базой данных. Управляемый EntityManager, контекст сохранности действует как кэш, сокращая число запросов к базе данных и отслеживая изменения в рамках транзакции. Все изменения сохраняются в базе данных при завершении транзакции:

Java Скопировать код // Настройка EntityManager должна быть валидной EntityManager em = entityManagerFactory.createEntityManager(); EntityTransaction transaction = em.getTransaction(); // Начало транзакции transaction.begin(); // Загрузка объекта из базы данных с последующим кешированием в контексте сохранности Book book = em.find(Book.class, id); // Обработка операций с объектом transaction.commit(); // Сохранение изменений в базе данных em.close(); // Закрытие EntityManager обязательно

В данном случае em.find() проверяет контекст сохранности перед выполнением запроса к базе данных, transaction.commit() инициирует сохранение изменений, что приводит к обновлению данных в базе, а book остается актуализирован.

EntityManager и его Фабрика

EntityManager — интерфейс, являющийся связующим звеном с контекстом сохранности. Он управляет жизненным циклом объектов сущностей, включая создание, удаление объектов, поиск по идентификатору и выполнение запросов.

EntityManagerFactory — класс, предназначенный для генерации экземпляров EntityManager. Обычно инициализируется единожды при запуске приложения:

Java Скопировать код // Инициализация EntityManagerFactory EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("my-persistence-unit"); EntityManager em = emf.createEntityManager(); // Создание экземпляра EntityManager

Жизненный цикл сущности: от рождения до смерти

Каждая сущность в контексте сохранности проходит цикл жизни, включающий следующие этапы:

Новая : Сущность только что создана, еще не связана с базой данных.

: Сущность только что создана, еще не связана с базой данных. Управляемая : Сущность находится под управлением контекста сохранности.

: Сущность находится под управлением контекста сохранности. Отсоединенная : Сущность была отсоединена от контекста сохранности.

: Сущность была отсоединена от контекста сохранности. Удаленная: Сущность отмечена для удаления из базы данных при следующем commit.

Кэш первого уровня: ваше секретное оружие

Встроенный кэш первого уровня контекста сохранности дает возможность уменьшить количество запросов к базе данных, используя уже загруженные сущности:

Java Скопировать код // Применение кэша первого уровня для пресечения избыточных запросов к БД Customer customer = em.find(Customer.class, customerID);

Визуализация

Если представить контекст сохранности как альбом для коллекции наклеек:

Markdown Скопировать код 📖 Контекст Сохранности: Альбом для коллекции сущностей в виде наклеек (🏷️)

Markdown Скопировать код | Действие | Поведение в альбоме | | ----------------------- | ----------------- | | persist(entity) | Добавляем новую наклейку 🏷️ | | find(Class, id) | Ищем наклейку 🔍 | | merge(entity) | Обновляем наклейку новой версией 🔄 | | remove(entity) | Удаляем наклейку 🗑️ | | flush() | Фиксируем изменения в альбоме ✅ |

Все операции с сущностями (наклейками) выполняются сначала в альбоме.

Сброс: незаметный герой

Сброс (Flush) — операция, обеспечивающая синхронизацию состояния объектов в контексте сохранности с базой данных. Изменения в транзакции моментально не отражаются в базе данных, а сохраняются при завершении транзакции:

Java Скопировать код // Обновление сущности в транзакции em.getTransaction().begin(); Book book = em.find(Book.class, 1); book.setTitle("Программирование на Java"); // Сброс изменений в базу данных em.getTransaction().commit();

Управление консистентностью: руководитель хаоса

Контекст сохранности помогает управлять параллелизмом, используя механизм оптимистической блокировки для минимизации конфликтов при обновлении данных.

Подключение сущности: отсоединяйся, отдыхай и объединяй

Отсоединенная сущность может быть повторно интегрирована в контекст сохранности и синхронизирована с базой данных:

Java Скопировать код // Подключение отсоединенной сущности к контексту сохранности EntityManager newEm = entityManagerFactory.createEntityManager(); newEm.getTransaction().begin(); Book detachedBook = newEm.merge(book); // Объединение сущности newEm.getTransaction().commit();

CRUD операции: замыкание круга

Контекст сохранности поддерживает операции CRUD:

Создание : persist(entity)

: persist(entity) Чтение : find(entityClass, primaryKey) или createQuery()

: find(entityClass, primaryKey) или createQuery() Обновление : Прямое взаимодействие с управляемыми объектами.

: Прямое взаимодействие с управляемыми объектами. Удаление: remove(entity)

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