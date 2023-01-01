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Создание функционального интерфейса без аргументов в Java 8
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Создание функционального интерфейса без аргументов в Java 8

#Java Core  #Java Streams  
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Быстрый ответ

Для лямбда-выражений в Java 8, не требующих аргументов и возвращающих значение, подходит интерфейс Runnable:

Java
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Runnable simpleAction = () -> { /* ваш код здесь */ };

simpleAction.run();

Этот код делает то, что от него ожидается, без лишних заморочек.

Если вам приходится работать с интерфейсом, который вы не можете изменить и который требует аргумента, используйте Consumer<Void>, передавая null:

Java
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Consumer<Void> voidConsumer = v -> { /* здесь ничего не происходит */ };

voidConsumer.accept(null); // Пустое действие.

В случае сомнений лучше выбирать Runnable для простоты и ясности кода. Consumer<Void> желательно использовать только в случае крайней необходимости.

Пошаговый план для смены профессии

Глубже погружаясь в функциональные интерфейсы

Знакомство с функциональными интерфейсами

В java.util.function выбор инструмента зависит от поставленной задачи:

  • Runnable: Идеален при необходимости выполнить действие без входных параметров и возвращаемого значения.

  • Supplier<T>: Предназначен для возвращения результата без предоставления аргументов.

    Java
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    Supplier<String> supplyMessage = () -> "Здесь управляющие команды, аргументы отсутствуют!";

  • Consumer<T>: Принимает на вход данные и ничего не возвращает.

    Java
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    Consumer<String> consumerPrint = System.out::println;
consumerPrint.accept("Печать строки."); // Отправили на печать.

  • Callable<T>: Подобен Supplier, но может выдать исключение.

    Java
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    Callable<String> riskyAction = () -> { throw new IOException("Ошибка исполнения!"); };

  • Function<T, R>: Принимает одно значение, преобразует его и возвращает другое.

    Java
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    Function<String, Integer> stringToLength = str -> str != null ? str.length() : 0;

  • UnaryOperator<T> и BinaryOperator<T>: Принимают и возвращают аргументы одного и того же типа.

    Java
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    UnaryOperator<Integer> squareOper = x -> x * x; // Вычисление квадрата.
BinaryOperator<Integer> addOper = Integer::sum; // Вычисление суммы.

  • Predicate<T>: Возвразает true или false.

    Java
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    Predicate<String> notEmpty = s -> s != null && !s.isEmpty();

Особенности использования Void

Void в Java используется редко, поскольку он практически бесполезен. Для повышения чистоты кода лучше обратить внимание на Runnable или другие функциональные интерфейсы.

Методы по умолчанию — новые возможности

Методы по умолчанию добавляют новую функциональность в уже существующие интерфейсы, не нарушая их структуру.

Визуализация

Примером может служить игровая ситуация футбольного матча:

Java
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Runnable executeKick = () -> System.out.println("Удар по мячу!"); 
Callable<Void> executeGoal = () -> { System.out.println("Гол!"); return null; };

Удар – простое действие без ожидания результата. Гол – действие с ожидаемым результатом, но неизвестным исходом.

Практическое применение лямбда-выражений

Исключения в лямбда-выражениях

Лямбда-выражения могут выбрасывать проверяемые исключения, требующие обработки при помощи try-catch или Callable.

Java
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Callable<String> fetchData = () -> {
  try {
    return obtainData();
  } catch (IOException e) {
    throw new UncheckedIOException(e);
  }
};

Работа с null в лямбдах

null может вызывать исключение NullPointerException, однако в некоторых случаях его использование в лямбдах оправдано.

Практическое применение методов по умолчанию

Методы по умолчанию позволяют поддерживать код чистым и структурированным.

Java
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interface AdvancedRunnable extends Runnable {

  default void beforeRun() {
    System.out.println("Подготовка к выполнению.");
  }
  
  default void afterRun() {
    System.out.println("Выполнено. Отдыхай.");
  }
}

Полезные материалы

  1. java.util.function (Java Platform SE 8) – документация по пакету функциональных интерфейсов.
  2. Lambda Expressions (Учебник Java) – обзор основ лямбда-выражений.
  3. Uses for the Java Void Reference Type? – обсуждение случаев использования Void.
  4. How to Handle Checked Exceptions With Lambda Expression – руководство по обработке исключений в лямбдах.
  5. Java SE 8: Быстрый старт с лямбда-выражениями – гайд по быстрому старту с лямбда-выражениями.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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