Создание функционального интерфейса без аргументов в Java 8

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Быстрый ответ

Для лямбда-выражений в Java 8, не требующих аргументов и возвращающих значение, подходит интерфейс Runnable :

Java Скопировать код Runnable simpleAction = () -> { /* ваш код здесь */ }; simpleAction.run();

Этот код делает то, что от него ожидается, без лишних заморочек.

Если вам приходится работать с интерфейсом, который вы не можете изменить и который требует аргумента, используйте Consumer<Void> , передавая null :

Java Скопировать код Consumer<Void> voidConsumer = v -> { /* здесь ничего не происходит */ }; voidConsumer.accept(null); // Пустое действие.

В случае сомнений лучше выбирать Runnable для простоты и ясности кода. Consumer<Void> желательно использовать только в случае крайней необходимости.

Глубже погружаясь в функциональные интерфейсы

Знакомство с функциональными интерфейсами

В java.util.function выбор инструмента зависит от поставленной задачи:

Runnable : Идеален при необходимости выполнить действие без входных параметров и возвращаемого значения.

Supplier<T> : Предназначен для возвращения результата без предоставления аргументов. Java Скопировать код Supplier<String> supplyMessage = () -> "Здесь управляющие команды, аргументы отсутствуют!";

Consumer<T> : Принимает на вход данные и ничего не возвращает. Java Скопировать код Consumer<String> consumerPrint = System.out::println; consumerPrint.accept("Печать строки."); // Отправили на печать.

Callable<T> : Подобен Supplier , но может выдать исключение. Java Скопировать код Callable<String> riskyAction = () -> { throw new IOException("Ошибка исполнения!"); };

Function<T, R> : Принимает одно значение, преобразует его и возвращает другое. Java Скопировать код Function<String, Integer> stringToLength = str -> str != null ? str.length() : 0;

UnaryOperator<T> и BinaryOperator<T> : Принимают и возвращают аргументы одного и того же типа. Java Скопировать код UnaryOperator<Integer> squareOper = x -> x * x; // Вычисление квадрата. BinaryOperator<Integer> addOper = Integer::sum; // Вычисление суммы.

Predicate<T> : Возвразает true или false . Java Скопировать код Predicate<String> notEmpty = s -> s != null && !s.isEmpty();

Особенности использования Void

Void в Java используется редко, поскольку он практически бесполезен. Для повышения чистоты кода лучше обратить внимание на Runnable или другие функциональные интерфейсы.

Методы по умолчанию — новые возможности

Методы по умолчанию добавляют новую функциональность в уже существующие интерфейсы, не нарушая их структуру.

Визуализация

Примером может служить игровая ситуация футбольного матча:

Java Скопировать код Runnable executeKick = () -> System.out.println("Удар по мячу!"); Callable<Void> executeGoal = () -> { System.out.println("Гол!"); return null; };

Удар – простое действие без ожидания результата. Гол – действие с ожидаемым результатом, но неизвестным исходом.

Практическое применение лямбда-выражений

Исключения в лямбда-выражениях

Лямбда-выражения могут выбрасывать проверяемые исключения, требующие обработки при помощи try-catch или Callable .

Java Скопировать код Callable<String> fetchData = () -> { try { return obtainData(); } catch (IOException e) { throw new UncheckedIOException(e); } };

Работа с null в лямбдах

null может вызывать исключение NullPointerException , однако в некоторых случаях его использование в лямбдах оправдано.

Практическое применение методов по умолчанию

Методы по умолчанию позволяют поддерживать код чистым и структурированным.

Java Скопировать код interface AdvancedRunnable extends Runnable { default void beforeRun() { System.out.println("Подготовка к выполнению."); } default void afterRun() { System.out.println("Выполнено. Отдыхай."); } }

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