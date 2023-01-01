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Запрет закрытия диалогового окна Android при клике вне его
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Запрет закрытия диалогового окна Android при клике вне его

#Android  
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Быстрый ответ

Для того чтобы диалоговое окно не закрывалось при взаимодействии пользователя с областью за его границами, примените к объекту Dialog метод setCanceledOnTouchOutside(false). Благодаря использованию этого метода, автоматическое закрытие окна диалога при таких действиях будет предотвращено.

Java
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Dialog myDialog = new Dialog(yourContext); 
myDialog.setCanceledOnTouchOutside(false); 
myDialog.show();

Так, окно диалога останется активным, независимо от попыток пользователя закрыть его посредством действий в за пределами окна на экране.

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Завершение

Если вам необходимо, чтобы активность не закрывалась когда пользователь случайно косается экрана вне его области, используйте метод setFinishOnTouchOutside(false):

Java
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@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setFinishOnTouchOutside(false);
}

Таким образом, активность не будет прекращена, в случае случайного взаимодействия пользователя с областью за её пределами.

Визуализация

Возможно представить активность как замок 🏰, а взаимодействие с областью за его пределами – как подъёмный мост 🌉:

Markdown
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🏰: Экран с диалоговым окном
🌉: Взаимодействие с областью за пределами окна
🌉 Опускается при взаимодействии: Диалог закрывается
Поднимаем 🌉: Диалог остаётся открытым

Код для поднятия моста:

Java
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setCanceledOnTouchOutside(false); // 🌉 поднят!

Такой подход обеспечивает защиту окна диалога от нежелательного закрытия при внешних взаимодействиях.

Полезные материалы

  1. Диалоги | Разработчики Android — Подробное руководство по работе с диалогами от команды разработчиков Android.
  2. Android AlertDialog с одной, двумя и тремя кнопками – Stack Overflow — Обсуждение и решения обычно возникающих проблем, связанных с диалоговыми окнами.
  3. Использование DialogFragments – Блог разработчиков Android — Руководство по созданию и использованию DialogFragments.
  4. Android DialogFragment | Разработчики Android — Официальная документация DialogFragment: полезный ресурс для добавления в закладки.
  5. Использование DialogFragment | CodePath Android Cliffnotes — Советы по эффективному применению DialogFragments.
  6. Диалог | Разработчики Android — Описание метода setCanceledOnTouchOutside, обеспечивающего защиту от случайного закрытия диалогового окна.
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Как предотвратить закрытие диалогового окна при клике вне его?
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Элина Баранова

разработчик Android

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