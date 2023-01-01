Запрет закрытия диалогового окна Android при клике вне его

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы диалоговое окно не закрывалось при взаимодействии пользователя с областью за его границами, примените к объекту Dialog метод setCanceledOnTouchOutside(false) . Благодаря использованию этого метода, автоматическое закрытие окна диалога при таких действиях будет предотвращено.

Java Скопировать код Dialog myDialog = new Dialog(yourContext); myDialog.setCanceledOnTouchOutside(false); myDialog.show();

Так, окно диалога останется активным, независимо от попыток пользователя закрыть его посредством действий в за пределами окна на экране.

Завершение

Если вам необходимо, чтобы активность не закрывалась когда пользователь случайно косается экрана вне его области, используйте метод setFinishOnTouchOutside(false) :

Java Скопировать код @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){ super.onCreate(savedInstanceState); setFinishOnTouchOutside(false); }

Таким образом, активность не будет прекращена, в случае случайного взаимодействия пользователя с областью за её пределами.

Визуализация

Возможно представить активность как замок 🏰, а взаимодействие с областью за его пределами – как подъёмный мост 🌉:

Markdown Скопировать код 🏰: Экран с диалоговым окном 🌉: Взаимодействие с областью за пределами окна 🌉 Опускается при взаимодействии: Диалог закрывается Поднимаем 🌉: Диалог остаётся открытым

Код для поднятия моста:

Java Скопировать код setCanceledOnTouchOutside(false); // 🌉 поднят!

Такой подход обеспечивает защиту окна диалога от нежелательного закрытия при внешних взаимодействиях.

Полезные материалы