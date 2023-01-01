Запрет закрытия диалогового окна Android при клике вне его#Android
Быстрый ответ
Для того чтобы диалоговое окно не закрывалось при взаимодействии пользователя с областью за его границами, примените к объекту
Dialog метод
setCanceledOnTouchOutside(false). Благодаря использованию этого метода, автоматическое закрытие окна диалога при таких действиях будет предотвращено.
Dialog myDialog = new Dialog(yourContext);
myDialog.setCanceledOnTouchOutside(false);
myDialog.show();
Так, окно диалога останется активным, независимо от попыток пользователя закрыть его посредством действий в за пределами окна на экране.
Завершение
Если вам необходимо, чтобы активность не закрывалась когда пользователь случайно косается экрана вне его области, используйте метод
setFinishOnTouchOutside(false):
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState){
super.onCreate(savedInstanceState);
setFinishOnTouchOutside(false);
}
Таким образом, активность не будет прекращена, в случае случайного взаимодействия пользователя с областью за её пределами.
Визуализация
Возможно представить активность как замок 🏰, а взаимодействие с областью за его пределами – как подъёмный мост 🌉:
🏰: Экран с диалоговым окном
🌉: Взаимодействие с областью за пределами окна
🌉 Опускается при взаимодействии: Диалог закрывается
Поднимаем 🌉: Диалог остаётся открытым
Код для поднятия моста:
setCanceledOnTouchOutside(false); // 🌉 поднят!
Такой подход обеспечивает защиту окна диалога от нежелательного закрытия при внешних взаимодействиях.
Полезные материалы
- Диалоги | Разработчики Android — Подробное руководство по работе с диалогами от команды разработчиков Android.
- Android AlertDialog с одной, двумя и тремя кнопками – Stack Overflow — Обсуждение и решения обычно возникающих проблем, связанных с диалоговыми окнами.
- Использование DialogFragments – Блог разработчиков Android — Руководство по созданию и использованию DialogFragments.
- Android DialogFragment | Разработчики Android — Официальная документация DialogFragment: полезный ресурс для добавления в закладки.
- Использование DialogFragment | CodePath Android Cliffnotes — Советы по эффективному применению DialogFragments.
- Диалог | Разработчики Android — Описание метода
setCanceledOnTouchOutside, обеспечивающего защиту от случайного закрытия диалогового окна.
Элина Баранова
разработчик Android