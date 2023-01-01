Разница между методами Optional.orElse() и orElseGet() в Java#Java Core #Ошибки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Optional.orElse() сразу выполняет переданный аргумент, что может повлечь нерациональное использование ресурсов при выполнении ресурсозатратных операций, если
Optional содержит значение. Вывод:
orElseGet() использует стратегию ленивых вычислений, сохраняя эффективность использования ресурсов и активируя переданный
Supplier только в случае отсутствия значения в
Optional.
String value = Optional.of("Привет, мир!").orElse(computeIntensiveOperation()); // "Привет, мир!" уже есть, но computeIntensiveOperation() все равно выполняется... Нерациональное использование ресурсов!
String efficientValue = Optional.of("Привет, мир!").orElseGet(() -> computeIntensiveOperation()); // "Привет, мир!" сохранён без лишних вычислений, именно этого мы и хотели!
В случае ресурсоёмких операций всегда предпочтительнее использовать
orElseGet(). При работе с простыми данными и статическими значениями по умолчанию используйте
orElse().
Расчет производительности
Использование
orElse() и
orElseGet() можно сравнить с работой двух кассиров в магазине, где у каждого свой подход к эффективности рабочего процесса. Ваше решение в пользу метода Джонни
orElse() или Сьюзи
orElseGet() может серьезно повлиять на экономичность работы магазина.
- Состояние-зависимая логика: Если требуется предельно аккуратное изменение системного состояния, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов, только
orElseGet()предоставит вам полный контроль.
Optional.of("Сотрудник месяца").orElseGet(() -> {
logStorePerformance(); // Логируется только при отсутствии награды, оставляя почтовый ящик руководителя свободным
return "Попробуйте получить награду в следующем месяце";
});
Сетевые/Дисковые операции: Если для альтернативных значений требуются длительные вызовы или чтение с диска,
orElseGet()исключит эти специфические операции, если они нежизненно не потребуются.
Синхронизация процессов: В многопоточных системах, где на первом плане производительность,
orElseGet()позволит избежать усложнения взаимодействия потоков.
В итоге, применение
orElseGet() аналогично экономии электроэнергии через отключение неиспользуемой бытовой техники, способствуя оптимизации работы приложения.
Лучшие практики – правильный выбор
Выбор между пешей прогулкой до ближайшего магазина и поездкой туда на автомобиле во многом зависит от объема и веса ваших планируемых покупок. Осознание последствий и компромиссов, которых требуют наши решения, поможет сделать правильный выбор:
orElse() на практике
- Статические значения по умолчанию: Когда значения по умолчанию не требуют значительных ресурсов,
orElse()будет оптимальным выбором.
final String regularCustomer = "Джон Доу";
String customer = Optional.ofNullable(customerName).orElse(regularCustomer); // Статическое значение не расходует лишние ресурсы процессора
- Быстрые и простые операции: Если операции выполняются быстро и имеют низкую сложность, нагрузка на JVM остаётся незначительной, а
orElse()становится наилучшим вариантом.
Почему выбирают
orElseGet()?
- Наблюдение и ожидание: Если для резервного значения требуются сложные вычисления, то
orElseGet()поможет эффективно контролировать расходы.
// База данных клиентов магазина обширна, давайте подождём
String shoppingCartOwner = Optional.ofNullable(customerID).orElseGet(StoreDatabase::getCustomerRecord);
- Селективное логгирование: Регистрирует события только при отсутствующем
Optional, делая журнал записей чистым и информативным.
Искусство выбора
Выбор между
orElse() и
orElseGet() не всегда очевиден, как выбор любимого вкуса мороженого. Он больше похож на чашу весов, где читаемость кода соперничает с оптимизацией производительности. При незначительных затратах на выполнение операции лучше выбрать простоту, а когда важна экономия ресурсов на выполнении ресурсоёмких задач, выбирайте
OrElseGet().
Визуализация
Представьте, что вы зашли в закусочную. Какой бы выбор вы не сделали?
Вариант 1: Готовый к подаче бургер 🍔 (быстро и предсказуемо)
Вариант 2: Бургер, приготовленный на заказ 🥘 (свежесть и учёт ваших предпочтений)
Optional.orElse() – это словно готовый бургер, уже ожидающий вас:
Подаётся сразу, **даже если вы ещё не проголодались**:
- Приготовлен заранее, остаётся горячим 🍔
- Возможно, потеряет свойство свежести, если его сразу не съесть
Optional.orElseGet() – это бургер, приготовленный специально для вас:
Готовится по мере вашего прихода:
- Свежий, сделанный на заказ 🥘
- Позволяет избежать лишних отходов и точно учитывает ваши потребности
Основное отличие:
`orElse()`: Готов заранее и готов к употреблению, но рискует потерять свежесть и качество.
`orElseGet()`: Приготавливает именно то, что вам нужно, без лишних потерь и с оптимальным использованием ресурсов!
Раскрытие аналогий с реальной жизнью
Для более понятного сравнения
orElse() и
orElseGet() рассмотрим жизненные ситуации, на примере которых можно оценить разницу:
Печать по требованию против печати большими тиражами
orElse() это как печать большого количества отчетов, которые могут оказаться ненужными — пустая трата бумаги и чернил. При этом, метод
orElseGet() работает как принтер, печатающий отчеты только по мере их запрашивания, что является более рациональным использованием ресурсов.
Энергосберегающие устройства
Применение
orElse() похоже на оставление включенного света и бытовой техники на случай их неожиданных потребностей. Это ведет к нерациональному использованию энергии.
orElseGet(), напротив, аналогичен энергосберегающим устройствам, расходующим ресурсы только по необходимости.
Подача вызова экстренных служб
orElse() можно сравнить с вызовом скорой помощи при каждом подозрении на возможное происшествие.
orElseGet(), наоборот, представляет собой более взвешенное решение: скорая помощь приезжает только при подтверждении серьезной проблемы.
Полезные материалы
- Oracle Docs – Optional JavaDoc — Самый авторитетный источник информации о классе
Optionalв Java.
- Stack Overflow – Разница между
Optional.orElse()и
Optional.orElseGet()— Глубокое техническое обсуждение вопроса для понимания на прикладном уровне.
- Метод Optional.orElse() в Java с примерами – GeeksforGeeks — Здесь представлены примеры использования методов
orElseи
orElseGet.
- 26 советов по правильному использованию Optional в Java – DZone — Подробное руководство по эффективному применению класса
Optional.
- Youtube – Видеоурок о различиях между Optional.orElse() и .orElseGet() — Содержательное видео с детальным объяснением и сравнением методов
orElseи
orElseGet.
Олеся Тарасова
Java-разработчик