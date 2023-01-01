Разница между методами Optional.orElse() и orElseGet() в Java

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Быстрый ответ

Optional.orElse() сразу выполняет переданный аргумент, что может повлечь нерациональное использование ресурсов при выполнении ресурсозатратных операций, если Optional содержит значение. Вывод: orElseGet() использует стратегию ленивых вычислений, сохраняя эффективность использования ресурсов и активируя переданный Supplier только в случае отсутствия значения в Optional .

Java Скопировать код String value = Optional.of("Привет, мир!").orElse(computeIntensiveOperation()); // "Привет, мир!" уже есть, но computeIntensiveOperation() все равно выполняется... Нерациональное использование ресурсов! String efficientValue = Optional.of("Привет, мир!").orElseGet(() -> computeIntensiveOperation()); // "Привет, мир!" сохранён без лишних вычислений, именно этого мы и хотели!

В случае ресурсоёмких операций всегда предпочтительнее использовать orElseGet() . При работе с простыми данными и статическими значениями по умолчанию используйте orElse() .

Расчет производительности

Использование orElse() и orElseGet() можно сравнить с работой двух кассиров в магазине, где у каждого свой подход к эффективности рабочего процесса. Ваше решение в пользу метода Джонни orElse() или Сьюзи orElseGet() может серьезно повлиять на экономичность работы магазина.

Состояние-зависимая логика: Если требуется предельно аккуратное изменение системного состояния, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов, только orElseGet() предоставит вам полный контроль.

Java Скопировать код Optional.of("Сотрудник месяца").orElseGet(() -> { logStorePerformance(); // Логируется только при отсутствии награды, оставляя почтовый ящик руководителя свободным return "Попробуйте получить награду в следующем месяце"; });

Сетевые/Дисковые операции : Если для альтернативных значений требуются длительные вызовы или чтение с диска, orElseGet() исключит эти специфические операции, если они нежизненно не потребуются.

Синхронизация процессов: В многопоточных системах, где на первом плане производительность, orElseGet() позволит избежать усложнения взаимодействия потоков.

В итоге, применение orElseGet() аналогично экономии электроэнергии через отключение неиспользуемой бытовой техники, способствуя оптимизации работы приложения.

Лучшие практики – правильный выбор

Выбор между пешей прогулкой до ближайшего магазина и поездкой туда на автомобиле во многом зависит от объема и веса ваших планируемых покупок. Осознание последствий и компромиссов, которых требуют наши решения, поможет сделать правильный выбор:

orElse() на практике

Статические значения по умолчанию: Когда значения по умолчанию не требуют значительных ресурсов, orElse() будет оптимальным выбором.

Java Скопировать код final String regularCustomer = "Джон Доу"; String customer = Optional.ofNullable(customerName).orElse(regularCustomer); // Статическое значение не расходует лишние ресурсы процессора

Быстрые и простые операции: Если операции выполняются быстро и имеют низкую сложность, нагрузка на JVM остаётся незначительной, а orElse() становится наилучшим вариантом.

Почему выбирают orElseGet() ?

Наблюдение и ожидание: Если для резервного значения требуются сложные вычисления, то orElseGet() поможет эффективно контролировать расходы.

Java Скопировать код // База данных клиентов магазина обширна, давайте подождём String shoppingCartOwner = Optional.ofNullable(customerID).orElseGet(StoreDatabase::getCustomerRecord);

Селективное логгирование: Регистрирует события только при отсутствующем Optional , делая журнал записей чистым и информативным.

Искусство выбора

Выбор между orElse() и orElseGet() не всегда очевиден, как выбор любимого вкуса мороженого. Он больше похож на чашу весов, где читаемость кода соперничает с оптимизацией производительности. При незначительных затратах на выполнение операции лучше выбрать простоту, а когда важна экономия ресурсов на выполнении ресурсоёмких задач, выбирайте OrElseGet() .

Визуализация

Представьте, что вы зашли в закусочную. Какой бы выбор вы не сделали?

Markdown Скопировать код Вариант 1: Готовый к подаче бургер 🍔 (быстро и предсказуемо) Вариант 2: Бургер, приготовленный на заказ 🥘 (свежесть и учёт ваших предпочтений)

Optional.orElse() – это словно готовый бургер, уже ожидающий вас:

Markdown Скопировать код Подаётся сразу, **даже если вы ещё не проголодались**: - Приготовлен заранее, остаётся горячим 🍔 - Возможно, потеряет свойство свежести, если его сразу не съесть

Optional.orElseGet() – это бургер, приготовленный специально для вас:

Markdown Скопировать код Готовится по мере вашего прихода: - Свежий, сделанный на заказ 🥘 - Позволяет избежать лишних отходов и точно учитывает ваши потребности

Основное отличие:

Markdown Скопировать код `orElse()`: Готов заранее и готов к употреблению, но рискует потерять свежесть и качество. `orElseGet()`: Приготавливает именно то, что вам нужно, без лишних потерь и с оптимальным использованием ресурсов!

Раскрытие аналогий с реальной жизнью

Для более понятного сравнения orElse() и orElseGet() рассмотрим жизненные ситуации, на примере которых можно оценить разницу:

Печать по требованию против печати большими тиражами

orElse() это как печать большого количества отчетов, которые могут оказаться ненужными — пустая трата бумаги и чернил. При этом, метод orElseGet() работает как принтер, печатающий отчеты только по мере их запрашивания, что является более рациональным использованием ресурсов.

Энергосберегающие устройства

Применение orElse() похоже на оставление включенного света и бытовой техники на случай их неожиданных потребностей. Это ведет к нерациональному использованию энергии. orElseGet() , напротив, аналогичен энергосберегающим устройствам, расходующим ресурсы только по необходимости.

Подача вызова экстренных служб

orElse() можно сравнить с вызовом скорой помощи при каждом подозрении на возможное происшествие. orElseGet() , наоборот, представляет собой более взвешенное решение: скорая помощь приезжает только при подтверждении серьезной проблемы.

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