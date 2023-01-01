Прямое преобразование строки в JsonObject в Gson

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Быстрый ответ

Чтобы преобразовать JSON-строку в JsonObject , используя библиотеку Gson и её класс JsonParser , можно применить следующий код:

Java Скопировать код import com.google.gson.JsonObject; import com.google.gson.JsonParser; String json = "{\"key\":\"value\"}"; JsonObject jsonObj = JsonParser.parseString(json).getAsJsonObject();

Проверьте корректность формата JSON-строки, чтобы избежать неоднозначных исключений.

Обработка сложных JSON-структур

Если ваш JSON содержит массивы или вложенные объекты, JsonParser облегчит их извлечение:

Java Скопировать код import com.google.gson.JsonArray; import com.google.gson.JsonObject; import com.google.gson.JsonParser; String complexJson = "{\"user\":{\"name\":\"John\",\"age\":30,\"friends\":[\"Jane\",\"Mark\"]}}"; JsonObject complexObj = JsonParser.parseString(complexJson).getAsJsonObject(); // Доступ к вложенным объектам JsonObject userObj = complexObj.getAsJsonObject("user"); // Работа с вложенными массивами JsonArray friendsArray = userObj.getAsJsonArray("friends");

С такими структурами работать всё равно что играть в скрывки.

Контроль за исключениями: оставьте спойлеры за кадром!

Не забывайте про символы экранирования ( \ ) в JSON-строке: это так же важно, как отсутствие спойлеров:

Java Скопировать код // Неправильное экранирование – словно спойлер к фильму String poorlyEscaped = "{\"user\":\"Some \\\"Special\\\" User\"}"; // Правильное экранирование – всё до мелочей String properlyEscaped = "{\"user\":\"Some \\\"Special\\\" User\"}"; JsonObject goodObj = JsonParser.parseString(properlyEscaped).getAsJsonObject();

Если формат JSON-строки нарушен, то будет сгенерировано исключение JsonSyntaxException .

Совместимость со Scala: Gson говорит на Scala

Gson также блестяще работает для Scala-разработчиков:

scala Скопировать код import com.google.gson.JsonObject import com.google.gson.JsonParser val jsonString = "{\"scala\":\"awesome\"}" val jsonObject = JsonParser.parseString(jsonString).getAsJsonObject()

Метод parseString превосходно функционирует в Scala экосистеме.

Пользовательская десериализация: настройка Gson под себя

Вы можете настроить процесс десериализации с помощью GsonBuilder :

Java Скопировать код import com.google.gson.Gson; import com.google.gson.GsonBuilder; import com.google.gson.JsonDeserializer; import com.google.gson.JsonElement; JsonDeserializer<MyType> deserializer = (json, typeOfT, context) -> new MyType(json.getAsJsonObject()); GsonBuilder builder = new GsonBuilder(); builder.registerTypeAdapter(MyType.class, deserializer); Gson customGson = builder.create(); MyType myTypeObj = customGson.fromJson(jsonString, MyType.class);

Это как получить одежду, сшитую по вашим меркам — идеально подходит!

Визуализация

Допустим, в вашем распоряжении есть строка, представляющая JSON:

Markdown Скопировать код Строка: '{"x":"сокровище"}'

Вот как она преобразуется в JsonObject :

Markdown Скопировать код JsonObject: { "x": "сокровище" // 📍 Сокровище обнаружено! }

Java Скопировать код new Gson().fromJson("{'x':'сокровище'}", JsonObject.class);

Магия Gson преобразует строку в объект.

Преобразование примитивов в JsonObject: первый шаг в мир большого JSON

Для создания JsonObject из примитивов используйте следующий метод:

Java Скопировать код import com.google.gson.JsonObject; import com.google.gson.JsonPrimitive; JsonPrimitive prim = new JsonPrimitive(100); JsonObject primAsObj = new JsonObject(); primAsObj.add("numberKey", prim); // Поздравляем! Примитив вошёл в "большую лигу".

JsonObject приобретает "мышцы" благодаря JsonPrimitive .

JsonElement — всемогущий инструмент Gson

JsonElement — это многофункциональный инструмент для работы с различными типами данных:

Java Скопировать код import com.google.gson.JsonElement; import com.google.gson.JsonParser; String mysteryData = "[{\"key\":\"value\"},{\"key\":\"another value\"}]"; JsonElement elem = JsonParser.parseString(mysteryData); if (elem.isJsonArray()) { // Вау, это массив! }

С этим инструментом путь всегда открыт. Изучите данные и действуйте.

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