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Очистка строки Java: удаляем нецифровые символы, сохраняем точку
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Очистка строки Java: удаляем нецифровые символы, сохраняем точку

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Быстрый ответ

Вам срочно требуется решение? Вот оно: для того чтобы очистить строку от всех символов, не являющихся числами, при этом сохранить десятичный разделитель (точку), примените метод String.replaceAll() в Java со следующим регулярным выражением "[^\d.]+".

Java
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String sanitized = "abc123.45xyz".replaceAll("[^\\d.]+", "");

Теперь переменная sanitized содержит "чистую" строку "123.45", все символы, не являющиеся числами или десятичным разделителем, из неё удалены.

Пошаговый план для смены профессии

Извлечение числовых значений

Если вам необходимо извлечь из строки целые числа и числа с плавающей точкой, в вашей арсенале — мощь регулярных выражений:

Java
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String input = "a12.334tyz0.78x";
Pattern pattern = Pattern.compile("(\\d+\\.\\d+)");  // Паттерн для чисел с плавающей точкой
Matcher matcher = pattern.matcher(input);   // Применяем паттерн
StringBuilder result = new StringBuilder();
while (matcher.find()) {
    result.append(matcher.group()).append(" ");  // Добавляем найденные значения
}
// Результат: на выходе строка "12.334 0.78 "

Здесь через регулярные выражения проводится "охота" на числа с плавающей точкой, которые будут "пойманы" и сохранены.

Лучшие практики: руководство по регулярным выражениям

Регулярные выражения — это мощный инструмент для работы с текстом. Итак, несколько советов:

  • Захватывающие группы ( ): применяем с умом, стараемся не усложнять выражение.
  • Негация [^ ] и включение [ ]: идеальные инструменты для точного описания того, что нужно удалить или сохранить.
  • Просмотр вперёд (?= ) и просмотр назад (?<= ): расширенные функции для условных сопоставлений. Используйте с осторожностью и не злоупотребляйте ими.
  • Производительность: оптимизируйте регулярные выражения при работе с большими строками.

Особые случаи

Работа с отрицательными числами

Если требуется сохранить отрицательные числа:

Java
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String sanitized = "abc-123.45xyz".replaceAll("[^-\\d.]+", "");

Такое регулярное выражение позволит вам оставить отрицательные числа, а также цифры и точки.

Сохранение дефисов в числовых значениях

В случае, если числа могут содержать дефисы, примените следующее:

Java
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String sanitized = "abc-123.45xyz".replaceAll("[^\\d.-]+", "");

Дефис может быть воспринят как указатель диапазона, поэтому разместите его на подходящем месте внутри группы символов.

Для тех, кто предпочитает простоту

Если вам регулярные выражения кажутся сложными, есть альтернативный подход с использованием CharMatcher от Google Guava:

Java
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String sanitized = CharMatcher.inRange('0', '9').or(CharMatcher.is('.')).retainFrom("abc123.45xyz");

Этот подход дает вам возможность указать допустимые символы, избегая при этом сложностей.

Важно: возможные сложности и исключения

При работе с replaceAll следует быть внимательным:

  • Ваши данные должны быть корректными и структурированными.
  • Неправильно составленное регулярное выражение может вызвать ошибку PatternSyntaxException. Подготовьтесь к обработке исключений.

Визуализация

Требуемый процесс можно представить как игру в «найди и сохраняй»:

Markdown
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До: [🍇, #, 🍈, &, 1, 🍉, %, 2, ., 3, $, 🍊]
После:  [1, 2, ., 3]

Из начального хаоса эмодзи остаются только нужные символы: 1 2 . 3, все остальные — исключаются

Полезные материалы

  1. Обсуждения и решения по вопросу удаления из строки нечисловых символов на Stack Overflow.
  2. Официальная документация Java по классу Pattern.
  3. Учебник Oracle по созданию регулярных выражений в Java.
  4. Документация по классу NumberFormat.
  5. Документация по классу DecimalFormat.
  6. Руководство по использованию метода replaceAll() на javatpoint.
  7. Проверка строки на возможность преобразования в тип double на Stack Overflow.
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