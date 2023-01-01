Очистка строки Java: удаляем нецифровые символы, сохраняем точку

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Быстрый ответ

Вам срочно требуется решение? Вот оно: для того чтобы очистить строку от всех символов, не являющихся числами, при этом сохранить десятичный разделитель (точку), примените метод String.replaceAll() в Java со следующим регулярным выражением "[^\d.]+" .

Java Скопировать код String sanitized = "abc123.45xyz".replaceAll("[^\\d.]+", "");

Теперь переменная sanitized содержит "чистую" строку "123.45", все символы, не являющиеся числами или десятичным разделителем, из неё удалены.

Извлечение числовых значений

Если вам необходимо извлечь из строки целые числа и числа с плавающей точкой, в вашей арсенале — мощь регулярных выражений:

Java Скопировать код String input = "a12.334tyz0.78x"; Pattern pattern = Pattern.compile("(\\d+\\.\\d+)"); // Паттерн для чисел с плавающей точкой Matcher matcher = pattern.matcher(input); // Применяем паттерн StringBuilder result = new StringBuilder(); while (matcher.find()) { result.append(matcher.group()).append(" "); // Добавляем найденные значения } // Результат: на выходе строка "12.334 0.78 "

Здесь через регулярные выражения проводится "охота" на числа с плавающей точкой, которые будут "пойманы" и сохранены.

Лучшие практики: руководство по регулярным выражениям

Регулярные выражения — это мощный инструмент для работы с текстом. Итак, несколько советов:

Захватывающие группы ( ) : применяем с умом, стараемся не усложнять выражение.

: применяем с умом, стараемся не усложнять выражение. Негация [^ ] и включение [ ] : идеальные инструменты для точного описания того, что нужно удалить или сохранить.

: идеальные инструменты для точного описания того, что нужно удалить или сохранить. Просмотр вперёд (?= ) и просмотр назад (?<= ) : расширенные функции для условных сопоставлений. Используйте с осторожностью и не злоупотребляйте ими.

: расширенные функции для условных сопоставлений. Используйте с осторожностью и не злоупотребляйте ими. Производительность: оптимизируйте регулярные выражения при работе с большими строками.

Особые случаи

Работа с отрицательными числами

Если требуется сохранить отрицательные числа:

Java Скопировать код String sanitized = "abc-123.45xyz".replaceAll("[^-\\d.]+", "");

Такое регулярное выражение позволит вам оставить отрицательные числа, а также цифры и точки.

Сохранение дефисов в числовых значениях

В случае, если числа могут содержать дефисы, примените следующее:

Java Скопировать код String sanitized = "abc-123.45xyz".replaceAll("[^\\d.-]+", "");

Дефис может быть воспринят как указатель диапазона, поэтому разместите его на подходящем месте внутри группы символов.

Для тех, кто предпочитает простоту

Если вам регулярные выражения кажутся сложными, есть альтернативный подход с использованием CharMatcher от Google Guava:

Java Скопировать код String sanitized = CharMatcher.inRange('0', '9').or(CharMatcher.is('.')).retainFrom("abc123.45xyz");

Этот подход дает вам возможность указать допустимые символы, избегая при этом сложностей.

Важно: возможные сложности и исключения

При работе с replaceAll следует быть внимательным:

Ваши данные должны быть корректными и структурированными.

Неправильно составленное регулярное выражение может вызвать ошибку PatternSyntaxException . Подготовьтесь к обработке исключений.

Визуализация

Требуемый процесс можно представить как игру в «найди и сохраняй»:

Markdown Скопировать код До: [🍇, #, 🍈, &, 1, 🍉, %, 2, ., 3, $, 🍊] После: [1, 2, ., 3]

Из начального хаоса эмодзи остаются только нужные символы: 1 2 . 3 , все остальные — исключаются

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