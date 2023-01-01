Очистка строки Java: удаляем нецифровые символы, сохраняем точку
Быстрый ответ
Вам срочно требуется решение? Вот оно: для того чтобы очистить строку от всех символов, не являющихся числами, при этом сохранить десятичный разделитель (точку), примените метод
String.replaceAll() в Java со следующим регулярным выражением
"[^\d.]+".
String sanitized = "abc123.45xyz".replaceAll("[^\\d.]+", "");
Теперь переменная
sanitized содержит "чистую" строку "123.45", все символы, не являющиеся числами или десятичным разделителем, из неё удалены.
Извлечение числовых значений
Если вам необходимо извлечь из строки целые числа и числа с плавающей точкой, в вашей арсенале — мощь регулярных выражений:
String input = "a12.334tyz0.78x";
Pattern pattern = Pattern.compile("(\\d+\\.\\d+)"); // Паттерн для чисел с плавающей точкой
Matcher matcher = pattern.matcher(input); // Применяем паттерн
StringBuilder result = new StringBuilder();
while (matcher.find()) {
result.append(matcher.group()).append(" "); // Добавляем найденные значения
}
// Результат: на выходе строка "12.334 0.78 "
Здесь через регулярные выражения проводится "охота" на числа с плавающей точкой, которые будут "пойманы" и сохранены.
Лучшие практики: руководство по регулярным выражениям
Регулярные выражения — это мощный инструмент для работы с текстом. Итак, несколько советов:
- Захватывающие группы
( ): применяем с умом, стараемся не усложнять выражение.
- Негация
[^ ]и включение
[ ]: идеальные инструменты для точного описания того, что нужно удалить или сохранить.
- Просмотр вперёд
(?= )и просмотр назад
(?<= ): расширенные функции для условных сопоставлений. Используйте с осторожностью и не злоупотребляйте ими.
- Производительность: оптимизируйте регулярные выражения при работе с большими строками.
Особые случаи
Работа с отрицательными числами
Если требуется сохранить отрицательные числа:
String sanitized = "abc-123.45xyz".replaceAll("[^-\\d.]+", "");
Такое регулярное выражение позволит вам оставить отрицательные числа, а также цифры и точки.
Сохранение дефисов в числовых значениях
В случае, если числа могут содержать дефисы, примените следующее:
String sanitized = "abc-123.45xyz".replaceAll("[^\\d.-]+", "");
Дефис может быть воспринят как указатель диапазона, поэтому разместите его на подходящем месте внутри группы символов.
Для тех, кто предпочитает простоту
Если вам регулярные выражения кажутся сложными, есть альтернативный подход с использованием
CharMatcher от Google Guava:
String sanitized = CharMatcher.inRange('0', '9').or(CharMatcher.is('.')).retainFrom("abc123.45xyz");
Этот подход дает вам возможность указать допустимые символы, избегая при этом сложностей.
Важно: возможные сложности и исключения
При работе с
replaceAll следует быть внимательным:
- Ваши данные должны быть корректными и структурированными.
- Неправильно составленное регулярное выражение может вызвать ошибку
PatternSyntaxException. Подготовьтесь к обработке исключений.
Визуализация
Требуемый процесс можно представить как игру в «найди и сохраняй»:
До: [🍇, #, 🍈, &, 1, 🍉, %, 2, ., 3, $, 🍊]
После: [1, 2, ., 3]
Из начального хаоса эмодзи остаются только нужные символы:
1 2 . 3, все остальные — исключаются
Полезные материалы
- Обсуждения и решения по вопросу удаления из строки нечисловых символов на Stack Overflow.
- Официальная документация Java по классу
Pattern.
- Учебник Oracle по созданию регулярных выражений в Java.
- Документация по классу
NumberFormat.
- Документация по классу
DecimalFormat.
- Руководство по использованию метода
replaceAll()на javatpoint.
- Проверка строки на возможность преобразования в тип
doubleна Stack Overflow.