Сравнение Field Injection и Constructor Injection в Spring

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Быстрый ответ

Предпочтительнее использовать инъекцию через конструктор вместо инъекции полей. Зависимостями обеспечиваются неизменяемые поля через конструктор, что способствует укреплению неизменяемости и тестируемости:

Java Скопировать код @Component public class MyService { private final Dependency dependency; public MyService(Dependency dependency) { this.dependency = dependency; } }

Инъекция через конструктор гарантирует неизменяемость зависимостей, исключает их null-состояние и упрощает тестирование и поддержку классов.

Визуализация

Рассмотрим ваше приложение как здание: классы аккуратно распределены по комнатам, а зависимости представляют собой электричество, обеспечивающее их работу.

Markdown Скопировать код 🏢: Приложение (Здание) 🚪: Класс (Комната) 💡: Зависимость (Электричество)

Инъекция полей аналогична непредвиденным проблемам в электросети:

Markdown Скопировать код 💡 -> 🚪: Непредвиденные неисправности в электропроводке.

Управляемое электроснабжение – это качественно проложенная электриком проводка, обеспечивающая непрерывное функционирование помещения.

Понимание недостатков инъекции полей

Инъекция полей кажется удобной, но в долгосрочной перспективе она может породить проблемы: скрытые зависимости, тесная связанность, а также усложняет процесс тестирования.

Ящик Пандоры скрытых зависимостей

Скрытые зависимости делают код не предсказуемым. Прямая инъекция через поля часто оказывается незамеченной и она может привести к непредвиденным взаимодействиям между классами.

Трудности тестирования

Классы с инъекцией полей труднее тестировать, это процесс занимает больше времени и часто превращается в интеграционное тестирование из-за применения фреймворков для инъекции.

Стратегии тестирования, которые помогают разобраться в ситуации

Для более эффективного тестирования контролируйте зависимости класса, используя инъекцию через конструктор с мокированием зависимостей. Используйте брейкпоинты в IDE для отслеживания процесса создания объектов и инъекции.

Путь к эффективному внедрению зависимостей

Инъекция через конструктор информирует класс о его зависимостях, снижая риск null-появлений и улучшая тестируемость.

Магия инъекции через конструктор

Всякий раз при вызове конструктора, как бы произносится волшебное заклинание и объекты приходят в существование. Все зависимости указываются в конструкторе, что делает класс более надежным и упрощает тестирование.

Работа с необязательными зависимостями

Для опциональных или изменяемых зависимостей подходит инъекция через сеттеры, она предоставляет возможность изменять их после инициализации.

Толкование правильного подхода

Использование совокупности инъекций через конструктор и сеттеры облегчает работу с различными типами зависимостей, но важно не упустить из вида принцип единственной ответственности.

Профессиональные советы по решению сложных ситуаций при внедрении

При сложной сети зависимостей стоит рассмотреть использование шаблонов проектирования "Компоновщик" или "Фасад". В Spring MVC или Portlet важно найти баланс между удобством инъекции и тестируемостью, не ущемляя тем самым поддержку и масштабируемость ради краткосрочных выгод.

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