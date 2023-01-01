Создание собственного класса исключений в Java: примеры#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для создания собственного исключения в Java вам нужно унаследовать класс
Exception (для формирования проверяемого исключения) или
RuntimeException (для непроверяемого исключения). Важно реализовать два конструктора: конструктор без аргументов для генерации исключения без сообщения и конструктор с аргументом типа String для передачи сообщения об ошибке.
Вот пример такого класса:
public class MyCustomException extends Exception {
public MyCustomException() {
super();
} // Конструктор без аргументов
public MyCustomException(String message) {
super(message);
} // Конструктор с сообщением об ошибке
}
MyCustomException – это ваш собственный класс исключения, который можно использовать для генерации исключений с заданной информацией об ошибке или без нее.
Основные принципы создания пользовательских исключений
Следование некоторым принципам при создании собственных исключений в приложениях Java:
- Адекватная иерархия: Ваш класс исключения должен наследоваться от
Exceptionили
RuntimeException, в зависимости от решаемой задачи.
- Один класс – одна ответственность: Каждый класс исключения должен быть специализированным и касаться только одной проблемы.
- Детализированные конструкторы: Помимо стандартных конструкторов, вы можете разработать конструкторы, принимающие дополнительные детали об ошибке или её причину, а также комбинации этих данных с сообщением.
- Шаблоны IDE: Автоматически генерируемые IDE конструкторы могут иногда оказаться избыточными. Подстройте шаблоны под свои потребности, чтобы лучше контролировать создаваемый код.
- Вызов конструктора родительского класса: Всегда осуществите явный вызов конструктора родительского класса в своих классах исключений.
Соблюдение этих рекомендаций позволит создать информативные, надёжные исключения, которые можно легко интегрировать в вашу систему обработки ошибок.
Визуализация
Собственное исключение в Java можно представить как меткую Стрелу Исключений (🏹):
Представьте, что ваш код – это битва с ошибками:
- Стандартные исключения – это обычные стрелы (🏹), которые могут не долететь до своей цели.
- Собственные исключения – это стрелы, точно нацеленные на конкретную мишень.
Ваш класс исключения следует такой схеме:
public class MyCustomException extends Exception {
public MyCustomException(String message) {
super(message);
}
}
**Цель и Выстрел**: `throw new MyCustomException("Точное попадание!");` 🚀
Это позволяет делать обработку ошибок точнее и понятнее!
## Лучшие практики для собственных исключений
### Определение конструкторов для различных сценариев
Не ограничивайтесь только конструкторами, принимающими **сообщение** об ошибке, создавайте также конструкторы, принимающие **причину ошибки** и их комбинации:
java public class MyCustomException extends Exception {
public MyCustomException(String message, Throwable cause) {
super(message, cause);
}
public MyCustomException(String message, Throwable cause, boolean enableSuppression, boolean writableStackTrace) {
super(message, cause, enableSuppression, writableStackTrace);
}
}
### Расширение информации о контексте ошибки
Вы также можете добавить некоторые методы для предоставления большего контекста, в дополнение к методу `getMessage()`:
java public class MyCustomException extends Exception {
private final String detail;
public MyCustomException(String message, String detail) {
super(message);
this.detail = detail;
}
public String getDetailMessage() {
return detail;
}
}
### Оптимизация работы со стеком вызовов
Для увеличения производительности можно упростить обработку стека вызовов:
java public class MyCustomException extends Exception {
@Override
public Throwable fillInStackTrace() {
return this; // Отключаем заполнение стека вызовов, возвращая 'this'
}
}
### Эффективное использование собственных исключений
- **Объявление исключения**: Добавьте `throws MyCustomException` в объявления методов, которые могут генерировать ваше исключение.
- **Перехват исключений**: Обрабатывайте исключения путём использования блока `try-catch`.
## Полезные материалы
1. [Oracle® Tutorial – Creating Exception Classes](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/creating.html) — начните изучение с официальной документации Oracle по созданию собственных исключений.
2. [User-defined Custom Exception in Java – GeeksforGeeks](https://www.geeksforgeeks.org/user-defined-custom-exception-in-java/) — подробное руководство по этой теме.
3. [Java Exceptions – Tutorialspoint](https://www.tutorialspoint.com/java/java_exceptions.htm) — дополнительные примеры и объяснения.
4. [Custom Exceptions in Java – DZone](https://dzone.com/articles/custom-exceptions-in-java) — обсуждение того, зачем и как создавать собственные исключения.
5. [Java Custom Exception – javatpoint](https://www.javatpoint.com/custom-exception) — ещё одно полезное руководство по этой теме.
6. [Java Custom Exception Examples – DigitalOcean](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/java-custom-exception-examples) — примеры использования собственных исключений в различных сценариях.
Олеся Тарасова
Java-разработчик