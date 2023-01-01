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Создание собственного класса исключений в Java: примеры
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Создание собственного класса исключений в Java: примеры

#Java Core  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Для создания собственного исключения в Java вам нужно унаследовать класс Exception (для формирования проверяемого исключения) или RuntimeException (для непроверяемого исключения). Важно реализовать два конструктора: конструктор без аргументов для генерации исключения без сообщения и конструктор с аргументом типа String для передачи сообщения об ошибке.

Вот пример такого класса:

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public class MyCustomException extends Exception {
    public MyCustomException() {
        super();
    } // Конструктор без аргументов

    public MyCustomException(String message) {
        super(message);
    } // Конструктор с сообщением об ошибке
}

MyCustomException – это ваш собственный класс исключения, который можно использовать для генерации исключений с заданной информацией об ошибке или без нее.

Пошаговый план для смены профессии

Основные принципы создания пользовательских исключений

Следование некоторым принципам при создании собственных исключений в приложениях Java:

  • Адекватная иерархия: Ваш класс исключения должен наследоваться от Exception или RuntimeException, в зависимости от решаемой задачи.
  • Один класс – одна ответственность: Каждый класс исключения должен быть специализированным и касаться только одной проблемы.
  • Детализированные конструкторы: Помимо стандартных конструкторов, вы можете разработать конструкторы, принимающие дополнительные детали об ошибке или её причину, а также комбинации этих данных с сообщением.
  • Шаблоны IDE: Автоматически генерируемые IDE конструкторы могут иногда оказаться избыточными. Подстройте шаблоны под свои потребности, чтобы лучше контролировать создаваемый код.
  • Вызов конструктора родительского класса: Всегда осуществите явный вызов конструктора родительского класса в своих классах исключений.

Соблюдение этих рекомендаций позволит создать информативные, надёжные исключения, которые можно легко интегрировать в вашу систему обработки ошибок.

Визуализация

Собственное исключение в Java можно представить как меткую Стрелу Исключений (🏹):

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Представьте, что ваш код – это битва с ошибками:
- Стандартные исключения – это обычные стрелы (🏹), которые могут не долететь до своей цели.
- Собственные исключения – это стрелы, точно нацеленные на конкретную мишень.

Ваш класс исключения следует такой схеме:

Java
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public class MyCustomException extends Exception {
    public MyCustomException(String message) {
        super(message);
    }
}

**Цель и Выстрел**: `throw new MyCustomException("Точное попадание!");` 🚀

Это позволяет делать обработку ошибок точнее и понятнее!

## Лучшие практики для собственных исключений

### Определение конструкторов для различных сценариев

Не ограничивайтесь только конструкторами, принимающими **сообщение** об ошибке, создавайте также конструкторы, принимающие **причину ошибки** и их комбинации:

java public class MyCustomException extends Exception {

public MyCustomException(String message, Throwable cause) {
    super(message, cause);
}

public MyCustomException(String message, Throwable cause, boolean enableSuppression, boolean writableStackTrace) {
    super(message, cause, enableSuppression, writableStackTrace);
}

}


### Расширение информации о контексте ошибки

Вы также можете добавить некоторые методы для предоставления большего контекста, в дополнение к методу `getMessage()`:

java public class MyCustomException extends Exception {

private final String detail;

public MyCustomException(String message, String detail) {
    super(message);
    this.detail = detail;
}

public String getDetailMessage() {
    return detail;
}

}


### Оптимизация работы со стеком вызовов

Для увеличения производительности можно упростить обработку стека вызовов:

java public class MyCustomException extends Exception {

@Override
public Throwable fillInStackTrace() {
    return this; // Отключаем заполнение стека вызовов, возвращая 'this'
}

}


### Эффективное использование собственных исключений

- **Объявление исключения**: Добавьте `throws MyCustomException` в объявления методов, которые могут генерировать ваше исключение.
- **Перехват исключений**: Обрабатывайте исключения путём использования блока `try-catch`.

## Полезные материалы

1. [Oracle® Tutorial – Creating Exception Classes](https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/creating.html) — начните изучение с официальной документации Oracle по созданию собственных исключений.
2. [User-defined Custom Exception in Java – GeeksforGeeks](https://www.geeksforgeeks.org/user-defined-custom-exception-in-java/) — подробное руководство по этой теме.
3. [Java Exceptions – Tutorialspoint](https://www.tutorialspoint.com/java/java_exceptions.htm) — дополнительные примеры и объяснения.
4. [Custom Exceptions in Java – DZone](https://dzone.com/articles/custom-exceptions-in-java) — обсуждение того, зачем и как создавать собственные исключения.
5. [Java Custom Exception – javatpoint](https://www.javatpoint.com/custom-exception) — ещё одно полезное руководство по этой теме.
6. [Java Custom Exception Examples – DigitalOcean](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/java-custom-exception-examples) — примеры использования собственных исключений в различных сценариях.
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Какой класс нужно унаследовать для создания проверяемого исключения в Java?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

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