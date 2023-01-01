Создание собственного класса исключений в Java: примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания собственного исключения в Java вам нужно унаследовать класс Exception (для формирования проверяемого исключения) или RuntimeException (для непроверяемого исключения). Важно реализовать два конструктора: конструктор без аргументов для генерации исключения без сообщения и конструктор с аргументом типа String для передачи сообщения об ошибке.

Вот пример такого класса:

Java Скопировать код public class MyCustomException extends Exception { public MyCustomException() { super(); } // Конструктор без аргументов public MyCustomException(String message) { super(message); } // Конструктор с сообщением об ошибке }

MyCustomException – это ваш собственный класс исключения, который можно использовать для генерации исключений с заданной информацией об ошибке или без нее.

Основные принципы создания пользовательских исключений

Следование некоторым принципам при создании собственных исключений в приложениях Java:

Адекватная иерархия : Ваш класс исключения должен наследоваться от Exception или RuntimeException , в зависимости от решаемой задачи.

: Ваш класс исключения должен наследоваться от или , в зависимости от решаемой задачи. Один класс – одна ответственность : Каждый класс исключения должен быть специализированным и касаться только одной проблемы.

: Каждый класс исключения должен быть специализированным и касаться только одной проблемы. Детализированные конструкторы : Помимо стандартных конструкторов, вы можете разработать конструкторы, принимающие дополнительные детали об ошибке или её причину, а также комбинации этих данных с сообщением.

: Помимо стандартных конструкторов, вы можете разработать конструкторы, принимающие дополнительные детали об ошибке или её причину, а также комбинации этих данных с сообщением. Шаблоны IDE : Автоматически генерируемые IDE конструкторы могут иногда оказаться избыточными. Подстройте шаблоны под свои потребности, чтобы лучше контролировать создаваемый код.

: Автоматически генерируемые IDE конструкторы могут иногда оказаться избыточными. Подстройте шаблоны под свои потребности, чтобы лучше контролировать создаваемый код. Вызов конструктора родительского класса: Всегда осуществите явный вызов конструктора родительского класса в своих классах исключений.

Соблюдение этих рекомендаций позволит создать информативные, надёжные исключения, которые можно легко интегрировать в вашу систему обработки ошибок.

Визуализация

Собственное исключение в Java можно представить как меткую Стрелу Исключений (🏹):

Markdown Скопировать код Представьте, что ваш код – это битва с ошибками: - Стандартные исключения – это обычные стрелы (🏹), которые могут не долететь до своей цели. - Собственные исключения – это стрелы, точно нацеленные на конкретную мишень.

Ваш класс исключения следует такой схеме:

Java Скопировать код public class MyCustomException extends Exception { public MyCustomException(String message) { super(message); } } **Цель и Выстрел**: `throw new MyCustomException("Точное попадание!");` 🚀 Это позволяет делать обработку ошибок точнее и понятнее! ## Лучшие практики для собственных исключений ### Определение конструкторов для различных сценариев Не ограничивайтесь только конструкторами, принимающими **сообщение** об ошибке, создавайте также конструкторы, принимающие **причину ошибки** и их комбинации:

java public class MyCustomException extends Exception {

public MyCustomException(String message, Throwable cause) { super(message, cause); } public MyCustomException(String message, Throwable cause, boolean enableSuppression, boolean writableStackTrace) { super(message, cause, enableSuppression, writableStackTrace); }

}

### Расширение информации о контексте ошибки Вы также можете добавить некоторые методы для предоставления большего контекста, в дополнение к методу `getMessage()`:

java public class MyCustomException extends Exception {

private final String detail; public MyCustomException(String message, String detail) { super(message); this.detail = detail; } public String getDetailMessage() { return detail; }

}

### Оптимизация работы со стеком вызовов Для увеличения производительности можно упростить обработку стека вызовов:

java public class MyCustomException extends Exception {

@Override public Throwable fillInStackTrace() { return this; // Отключаем заполнение стека вызовов, возвращая 'this' }

}