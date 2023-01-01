Удаление начальных и конечных кавычек в строке Java

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Быстрый ответ

Для устранения двойных кавычек в начале и в конце строки в Java можно задействовать метод replaceAll() с регулярными выражениями:

Java Скопировать код String result = originalString.replaceAll("^\"+|\"+$", "").trim();

Разъясним этот код: «Здравствуй, регулярное выражение. Заметь, пожалуйста, эти кавычки в начале и в конце строки. От них нужно избавиться. И, поскольку ты здесь, почисти между делом пробелы с использованием trim() . Благодарю.»

Более эффективное использование

В определенных случаях применение регулярных выражений нерационально. Если вы уверены, что кавычки всегда обрамляют вашу строку, можно обойтись без них и использовать substring() , сэкономив ресурсы:

Java Скопировать код if (originalString.startsWith("\"") && originalString.endsWith("\"")) { String result = originalString.substring(1, originalString.length() – 1); }

Здесь мы обосновано используем методы startsWith() и endsWith() .

Мощные библиотеки

Обработка кавычек — единственная часть задачи при анализе CSV-форматов. Разработчики с опытом часто прибегают к библиотеке OpenCSV для работы с CSV-файлами, минуя проблемы в процессе парсинга.

В упрощенных ситуациях библиотека Apache Commons Lang предлагает метод StringUtils.strip() , который успешно справляется с удалением кавычек:

Java Скопировать код String result = StringUtils.strip(originalString, "\"");

Этот метод прост в использовании, не требует глубоких знаний регулярных выражений, удаляет кавычки, если они присутствуют, и не изменяет строку, если их нет.

Эффективность всегда актуальна

Если требуется высокая производительность или обработка больших объемов данных, рекомендуется использование метода replace() . Он эффективнее, чем replaceAll() , так как не применяет регулярные выражения:

Java Скопировать код String result = originalString.replace("\"", "");

Но будьте внимательны, этот метод устранит все кавычки, поэтому его стоит применять только при соответствующей структуре строки.

Визуализация

Представим процесс устранения кавычек:

Markdown Скопировать код Изначальная строка: "**"Sweet Victory"**"

Применим операцию "Удаление кавычек":

Java Скопировать код String peeledString = originalString.replaceAll("^\"+|\"+$", "");

В результате получим строку без кавычек:

Markdown Скопировать код Очищенная строка: **Sweet Victory**

Различные подходы для разных людей

Прощай, старое ( substring() ), и здравствуй, новое (упорядоченная структура)

Если ваши строки типично обрамлены кавычками, то substring() вам подойдет:

Java Скопировать код String result = originalString.substring(1, originalString.length() – 1);

Не забывайте о проверке длины строки, чтобы избежать `StringIndexOutOfBoundsException».

Из России с любовью: removeSurrounding() в Kotlin

Для тех, кто освоил Kotlin, метод removeSurrounding() снимает кавычки эффективно:

kotlin Скопировать код val result = originalString.removeSurrounding("\"")

Знание – сила: ознакомление с исходным кодом

Изучение исходного кода функций помогает понять их работу и обнаружить пути оптимизации. Взгляд внутрь таких методов, как removeSurrounding() , может принести ценные знания.

Чек-лист: выбирайте свое решение

replaceAll() с регулярными выражениями? Готово. ✔️

с регулярными выражениями? Готово. ✔️ substring() для точного выделения? Готово. ✔️

для точного выделения? Готово. ✔️ StringUtils.strip() из Apache Commons Lang? Готово. ✔️

из Apache Commons Lang? Готово. ✔️ replace() для быстрого удаления всех кавычек? Готово. ✔️

для быстрого удаления всех кавычек? Готово. ✔️ startsWith() и endsWith() для проверки присутствия кавычек? Готово. ✔️

и для проверки присутствия кавычек? Готово. ✔️ Библиотека OpenCSV для работы с CSV? Готово. ✔️

Оценка производительности? Всегда релевантно. ✔️

Сохраняем чистоту потока

Каждая строка — это значение, выбирайте те методы, которые не приведут к утрате важных данных при обрезании.

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