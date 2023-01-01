Удаление начальных и конечных кавычек в строке Java#Java Core
Быстрый ответ
Для устранения двойных кавычек в начале и в конце строки в Java можно задействовать метод
replaceAll() с регулярными выражениями:
String result = originalString.replaceAll("^\"+|\"+$", "").trim();
Разъясним этот код: «Здравствуй, регулярное выражение. Заметь, пожалуйста, эти кавычки в начале и в конце строки. От них нужно избавиться. И, поскольку ты здесь, почисти между делом пробелы с использованием
trim(). Благодарю.»
Более эффективное использование
В определенных случаях применение регулярных выражений нерационально. Если вы уверены, что кавычки всегда обрамляют вашу строку, можно обойтись без них и использовать
substring(), сэкономив ресурсы:
if (originalString.startsWith("\"") && originalString.endsWith("\"")) {
String result = originalString.substring(1, originalString.length() – 1);
}
Здесь мы обосновано используем методы
startsWith() и
endsWith().
Мощные библиотеки
Обработка кавычек — единственная часть задачи при анализе CSV-форматов. Разработчики с опытом часто прибегают к библиотеке OpenCSV для работы с CSV-файлами, минуя проблемы в процессе парсинга.
В упрощенных ситуациях библиотека Apache Commons Lang предлагает метод
StringUtils.strip(), который успешно справляется с удалением кавычек:
String result = StringUtils.strip(originalString, "\"");
Этот метод прост в использовании, не требует глубоких знаний регулярных выражений, удаляет кавычки, если они присутствуют, и не изменяет строку, если их нет.
Эффективность всегда актуальна
Если требуется высокая производительность или обработка больших объемов данных, рекомендуется использование метода
replace(). Он эффективнее, чем
replaceAll(), так как не применяет регулярные выражения:
String result = originalString.replace("\"", "");
Но будьте внимательны, этот метод устранит все кавычки, поэтому его стоит применять только при соответствующей структуре строки.
Визуализация
Представим процесс устранения кавычек:
Изначальная строка: "**"Sweet Victory"**"
Применим операцию "Удаление кавычек":
String peeledString = originalString.replaceAll("^\"+|\"+$", "");
В результате получим строку без кавычек:
Очищенная строка: **Sweet Victory**
Различные подходы для разных людей
Прощай, старое (
substring()), и здравствуй, новое (упорядоченная структура)
Если ваши строки типично обрамлены кавычками, то
substring() вам подойдет:
String result = originalString.substring(1, originalString.length() – 1);
Не забывайте о проверке длины строки, чтобы избежать `StringIndexOutOfBoundsException».
Из России с любовью:
removeSurrounding() в Kotlin
Для тех, кто освоил Kotlin, метод
removeSurrounding() снимает кавычки эффективно:
val result = originalString.removeSurrounding("\"")
Знание – сила: ознакомление с исходным кодом
Изучение исходного кода функций помогает понять их работу и обнаружить пути оптимизации. Взгляд внутрь таких методов, как
removeSurrounding(), может принести ценные знания.
Чек-лист: выбирайте свое решение
replaceAll()с регулярными выражениями? Готово. ✔️
substring()для точного выделения? Готово. ✔️
StringUtils.strip()из Apache Commons Lang? Готово. ✔️
replace()для быстрого удаления всех кавычек? Готово. ✔️
startsWith()и
endsWith()для проверки присутствия кавычек? Готово. ✔️
- Библиотека OpenCSV для работы с CSV? Готово. ✔️
- Оценка производительности? Всегда релевантно. ✔️
Сохраняем чистоту потока
Каждая строка — это значение, выбирайте те методы, которые не приведут к утрате важных данных при обрезании.
Полезные материалы
- String (Java Platform SE 8) — официальная документация Java об использовании метода
trim().
- Обзор метода
trim()на Baeldung — подробное разбор рабочего принципа метода
trim().
- GeeksforGeeks разъясняет применение метода
trim()— всесторонний разбор удаления пробелов в начале и в конце строки.
- Обучающий материал о методе
trim()от DigitalOcean — подробное исследование метода.
- Tutorialspoint упрощает восприятие метода
trim()— сжатое и ясное объяснение.
- Как змей-строка становится верблюжьей: интересное чтение от Coderwall.
Олеся Тарасова
Java-разработчик