Настройка @Scheduled(fixedDelay) через SpEL в Spring 3.0

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

С версии Spring 3.2.2 появилась возможность динамически изменять значение параметра fixedDelay в аннотации @Scheduled , используя значения свойств из файла конфигурации, такого как application.properties . Пример:

Java Скопировать код @Scheduled(fixedDelayString = "${task.schedule.delay}") public void scheduledTask() { // Выполняемая задача ➡️ покормить кота 🐱 }

Соответствующее значение задается в application.properties следующим образом:

task.schedule.delay=3000 // Задержка в миллисекундах, которую можно менять так же часто, как и носки

Такой подход позволяет гибко настраивать параметр fixedDelay без необходимости перекомпиляции кода.

Упрощение настройки времени запуска задач

С версией Spring 3.2.2 появилась возможность использовать строковые параметры, такие как fixedDelayString , для fixedDelay , fixedRate и initialDelay . Их можно прямо связывать с значениями свойств из application.properties или даже с переменными окружения. Именно это упрощает настройку времени запуска задач и их частоту выполнения.

Преобразование строки в Long для параметра с фиксированной задержкой

При работе с интервалами менее секунды целесообразно создать бин, который будет преобразовывать значения из конфигурации:

Java Скопировать код // Этот бин – наш супергерой ⭐ @Bean public Long fixedDelay() { return Long.valueOf(environment.getProperty("task.schedule.delay")); }

Данный бин можно использовать через @Value следующим образом:

Java Скопировать код @Scheduled(fixedDelayString = "#{@fixedDelay}") public void scheduledTaskWithBean() { // Задача с использованием бинов ☕️ }

Также можно применить выражение T(Long).valueOf() для преобразования строки в Long при настройке fixedDelay . Это удобно, например, при использовании XML-конфигураций.

Точное планирование с использованием cron-выражений

Для задач, требующих точного планирования, рекомендуется использовать cron-выражения. В аннотации @Scheduled параметр cron может напрямую получать значение из файла конфигурации:

Java Скопировать код @Scheduled(cron = "${cronSchedule}") public void scheduledTaskWithCron() { // Задача с точностью до секунды }

В файле application.properties через cron-выражение задается значение:

properties Скопировать код cronSchedule=*/5 * * * * * // Каждые 5 секунд

Визуализация

Вот пример гибкости, предоставляемой использованием плейсхолдеров свойств, приведенный через аналогию с расписанием трейнов:

Markdown Скопировать код @Scheduled в Spring: | Свойство | Значение | | -------------- |----------------------------------| | fixedDelay | Время до отправления следующего поезда | | initialDelay | Отправление первого поезда в день |

Использование плейсхолдеров выглядит так:

Java Скопировать код @Scheduled(fixedDelayString = "${train.departure.millis}")

Это позволяет создать упрощенное и гибкое расписание:

Markdown Скопировать код Пуль дуправления: 🎛️ "Следующий поезд отправится через" 🕒 `${train.departure.millis}` мс

Мы имеем дело с динамическим расписанием, где планы можно менять в соответствии с текущими потребностями и состоянием системы.

Параметризация запланированных задач через XML

В случае предпочтения XML-конфигурации, можно провести параметризацию fixedDelay с использованием выражений SpEL:

xml Скопировать код <task:scheduled ref="taskRunner" method="performTask" fixed-delay="#{T(Long).valueOf('${task.schedule.delay}')}"/>

Это хороший вариант для тех, кто привык к традиционным способам настройки через XML.

Упрощенное планирование задач в Spring Boot

Spring Boot 2.x предлагает еще более упрощённый подход к управлению динамическим планированием с помощью fixedRateString . С его помощью, используя профили, вы сможете настроить планирование для различных окружений:

application-dev.properties :

task.fixedRate=10000 // Интервал в 10 секунд для разработки

application-prod.properties :

task.fixedRate=15000 // Интервал в 15 секунд для продуктивной среды

Благодаря этому ваше приложение становится более адаптивным к различным условиям работы.

Менеджмент свойств через абстракцию Environment в Spring

Абстракция Environment в Spring предоставляет доступ к свойствам в реальном времени. Её использование позволяет адаптировать @Scheduled задачи для разных окружений и условий работы.

Полезные материалы