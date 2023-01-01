Настройка @Scheduled(fixedDelay) через SpEL в Spring 3.0#Java Core #Spring
Быстрый ответ
С версии Spring 3.2.2 появилась возможность динамически изменять значение параметра
fixedDelay в аннотации
@Scheduled, используя значения свойств из файла конфигурации, такого как
application.properties. Пример:
@Scheduled(fixedDelayString = "${task.schedule.delay}")
public void scheduledTask() {
// Выполняемая задача ➡️ покормить кота 🐱
}
Соответствующее значение задается в
application.properties следующим образом:
task.schedule.delay=3000 // Задержка в миллисекундах, которую можно менять так же часто, как и носки
Такой подход позволяет гибко настраивать параметр
fixedDelay без необходимости перекомпиляции кода.
Упрощение настройки времени запуска задач
С версией Spring 3.2.2 появилась возможность использовать строковые параметры, такие как
fixedDelayString, для
fixedDelay,
fixedRate и
initialDelay. Их можно прямо связывать с значениями свойств из
application.properties или даже с переменными окружения. Именно это упрощает настройку времени запуска задач и их частоту выполнения.
Преобразование строки в Long для параметра с фиксированной задержкой
При работе с интервалами менее секунды целесообразно создать бин, который будет преобразовывать значения из конфигурации:
// Этот бин – наш супергерой ⭐
@Bean
public Long fixedDelay() {
return Long.valueOf(environment.getProperty("task.schedule.delay"));
}
Данный бин можно использовать через
@Value следующим образом:
@Scheduled(fixedDelayString = "#{@fixedDelay}")
public void scheduledTaskWithBean() {
// Задача с использованием бинов ☕️
}
Также можно применить выражение
T(Long).valueOf() для преобразования строки в Long при настройке
fixedDelay. Это удобно, например, при использовании XML-конфигураций.
Точное планирование с использованием cron-выражений
Для задач, требующих точного планирования, рекомендуется использовать cron-выражения. В аннотации
@Scheduled параметр
cron может напрямую получать значение из файла конфигурации:
@Scheduled(cron = "${cronSchedule}")
public void scheduledTaskWithCron() {
// Задача с точностью до секунды
}
В файле
application.properties через cron-выражение задается значение:
cronSchedule=*/5 * * * * * // Каждые 5 секунд
Визуализация
Вот пример гибкости, предоставляемой использованием плейсхолдеров свойств, приведенный через аналогию с расписанием трейнов:
@Scheduled в Spring:
| Свойство | Значение |
| -------------- |----------------------------------|
| fixedDelay | Время до отправления следующего поезда |
| initialDelay | Отправление первого поезда в день |
Использование плейсхолдеров выглядит так:
@Scheduled(fixedDelayString = "${train.departure.millis}")
Это позволяет создать упрощенное и гибкое расписание:
Пуль дуправления: 🎛️ "Следующий поезд отправится через" 🕒 `${train.departure.millis}` мс
Мы имеем дело с динамическим расписанием, где планы можно менять в соответствии с текущими потребностями и состоянием системы.
Параметризация запланированных задач через XML
В случае предпочтения XML-конфигурации, можно провести параметризацию
fixedDelay с использованием выражений SpEL:
<task:scheduled ref="taskRunner" method="performTask" fixed-delay="#{T(Long).valueOf('${task.schedule.delay}')}"/>
Это хороший вариант для тех, кто привык к традиционным способам настройки через XML.
Упрощенное планирование задач в Spring Boot
Spring Boot 2.x предлагает еще более упрощённый подход к управлению динамическим планированием с помощью
fixedRateString. С его помощью, используя профили, вы сможете настроить планирование для различных окружений:
application-dev.properties:
task.fixedRate=10000 // Интервал в 10 секунд для разработки
application-prod.properties:
task.fixedRate=15000 // Интервал в 15 секунд для продуктивной среды
Благодаря этому ваше приложение становится более адаптивным к различным условиям работы.
Менеджмент свойств через абстракцию Environment в Spring
Абстракция
Environment в Spring предоставляет доступ к свойствам в реальном времени. Её использование позволяет адаптировать
@Scheduled задачи для разных окружений и условий работы.
Полезные материалы
- Документация по SpEL в Spring Framework – подробное руководство по языку выражений Spring.
- Полное руководство по аннотации @Scheduled в Spring – всё, что нужно знать о управлении запланированными задачами в Spring.
- Способы организации динамического планирования с использованием @Scheduled – продвинутые методики планирования задач в Spring.
- Усовершенствованное руководство по планированию в Spring Boot – всё, что вам нужно знать о планировании задач в Spring Boot.
- Описание абстракции Environment в Spring – ключ к гибкому управлению свойствами в Spring.
Рустам Мельников
Java-инженер