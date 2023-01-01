Отображение дня недели в формате даты в Java: с примерами

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// Краткость – сестра таланта SimpleDateFormat sdfShort = new SimpleDateFormat("E"); System.out.println("Сокращенный формат: " + sdfShort.format(new Date())); // Выведет "Ср". // Три в одном SimpleDateFormat sdfCombo = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-E"); System.out.println("Комбинация: " + sdfCombo.format(new Date())); // Выведет, например, "2023-03-Ср".