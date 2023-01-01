Избежать ConcurrentModificationException в Java: удаление из ArrayList

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Быстрый ответ

Для предохранения от ConcurrentModificationException при использовании ArrayList рекомендуется применять метод Iterator.remove() при итерации. Этот подход обеспечивает безопасное удаление элементов.

Java Скопировать код Iterator<String> it = list.iterator(); while (it.hasNext()) { if (it.next().equals("removeMe")) { it.remove(); // Элемент "removeMe" безопасно удаляется! } }

Важно помнить: применение метода remove() у итератора аналогично действию стража, предотвращающего появление проблем с ConcurrentModificationException.

Способы предотвращения ConcurrentModificationException

Рассмотрим подходы, которые помогут избегнуть подобных исключений при управлении ArrayList .

Условное удаление с помощью removeIf (Java 8+)

Метод removeIf используется с предикатом для условного удаления, удаляя ненужные элементы, будто пылесос.

Java Скопировать код list.removeIf(element -> element.equals("removeMe")); // Условное удаление выполняется легко и мягко.

Итерация в обратном порядке

С помощью классического цикла for производите итерацию списка с конца, подобно возвращению киноленты назад. Таким образом индексы остаются под контролем и сохранены.

Java Скопировать код for (int i = list.size() – 1; i >= 0; i--) { if (list.get(i).equals("removeMe")) { list.remove(i); // Идем в обратном направлении для сохранения стабильности индексов. } }

Итерация по копии для безопасного удаления

Создайте копию списка для итерации и выполняйте удаление элементов в оригинале. Так копия остается неизменной.

Java Скопировать код ArrayList<String> tempList = new ArrayList<>(list); for (String item : tempList) { if (item.equals("removeMe")) { list.remove(item); // Удаление исполняется в оригинальном списке, в то время как копия остается нетронутой. } }

Потокобезопасная итерация с помощью CopyOnWriteArrayList

CopyOnWriteArrayList — это потокобезопасная версия ArrayList , которая при каждой модификации создает новый массив. Данный метод обходится дороже, но он обеспечивает безопасность.

Java Скопировать код CopyOnWriteArrayList<String> cowList = new CopyOnWriteArrayList<>(list); for (String item : cowList) { if (item.equals("removeMe")) { cowList.remove(item); // Нет сюрпризов: оригинальный список не меняется во время итерации. } }

Визуализация

Вообразите процесс удаления элементов из ArrayList как процедуру высадки пассажиров из поезда,

Изначально: 🚂👩👨🧒👵👨👩

Методы борьбы с ConcurrentModificationException:

Используйте кондуктора (Iterator): Java Скопировать код Iterator<Person> it = train.iterator(); while (it.hasNext()) { Person p = it.next(); if (p.shouldBeRemoved()) { it.remove(); // Кондуктор надежно управляет процедурой высадки пассажиров } } В результате: 🚂👩🧒👩 Или используйте организованные остановки (CopyOnWriteArrayList): Java Скопировать код CopyOnWriteArrayList<Person> safeTrain = new CopyOnWriteArrayList<>(train); for (Person p : safeTrain) { if (p.shouldBeRemoved()) { safeTrain.remove(p); // Пассажиры спокойно выходят на остановках } } В результате: 🚂👩🧒👩

Оба подхода приносят порядок в процесс, который без них был бы хаотичным.

Углубленно рассматриваем обработку конкурентного изменения

Мы привели основные решения, однако существуют и прочие методы борьбы с ConcurrentModificationException .

Доступ к элементам по индексам

Наиболее текущего избегать итераций и прямо обращаться к элементам по индексам. Благодаря такому подходу удастся избежать непредвиденных исключений.

Java Скопировать код for (int i = 0; i < list.size(); i++) { String item = list.get(i); // Доступ без итераций предотвращает появление исключений. }

Модификация перед или после итерации: путь рефакторинга

Изменяйте элементы до или после итерации, это позволит упростить логику и избежать конфликтов, связанных с изменениями.

Осознание поведения коллекций

Очень важно знать о последствиях изменений: например, удаление элемента приводит к смещению последующих элементов влево и изменяет их индексы.

Ключевые моменты, которые стоит принять к сведению

Есть несколько важных нюансов, которые стоит помнить перед началом работы:

CopyOnWriteArrayList: амбивалентный инструмент?

Применение CopyOnWriteArrayList влечет за собой дополнительные затраты из-за создания копии массива при каждой записи. Его следует использовать с осмотрительностью.

Значение изменения размера при работе со списком

Будьте внимательны: с каждым удалением размер списка уменьшается. Всегда учитывайте это при использовании индексированных циклов.

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