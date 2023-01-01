Почему String.chars() в Java 8 возвращает поток int?

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Быстрый ответ

Метод String.chars() возвращает IntStream — поток, содержащий кодовые точки Unicode каждого символа в виде int . Такое решение повышает эффективность, снижая затраты на упаковку символов в объекты типа Character .

Java Скопировать код "abc".chars() .forEach(System.out::println); // Выводит кодовые точки: 97 98 99

Метод chars() используется для операций над символами в потоках, предоставляя возможность напрямую работать с числовыми значениями.

Обработка преобразований символов

Функция mapToObj используется для преобразования кодовых точек обратно в объекты Character , что позволяет сохранить данные при данном преобразовании.

Java Скопировать код "Hello".chars() .mapToObj(i -> (char)i) .forEach(System.out::println); // Выводит символы: H e l l o

С помощью mapToObj мы преобразуем значения обратно в Character до выполнения каких-либо операций, сохраняя таким образом правильность данных.

Нацелены на эффективность: IntStream

IntStream избегает излишней автоупаковки, что помогает снизить затраты по производительности. Отказываясь от создания объектов Character , мы экономим память и ускоряем обработку данных.

Java Скопировать код "Optimized".chars() // Улучшение производительности по памяти и процессору!

Сложные преобразования? Без проблем!

IntStream упрощает выполнение сложных операций с символами, например, фильтрацию и преобразование, благодаря числовым кодам Unicode.

Java Скопировать код String cleaned = "123abc!".chars() .filter(Character::isAlphabetic) .mapToObj(c -> String.valueOf((char)c)) .collect(Collectors.joining()); // Получаем преобразованную строку: "abc".

Обход подводных камней: Решение проблемы

Методы направленного вывода, например System.out::println , ожидают параметр типа int и могут неверно интерпретировать поток кодовых точек.

Java Скопировать код "Watch out!".chars() .forEach(System.out::println); // Ошибка: будет выведено числовое представление символов

Используйте mapToObj для получения символов в нужном формате.

Java Скопировать код "Magic!".chars() .mapToObj(i -> (char)i) .forEach(System.out::println); // Корректный вывод символов.

Визуализация

Метод String.chars() преобразует строку в числовой поток, представляющий фактические символы от 'А' до 'Я'.

Markdown Скопировать код До: Строка "АБВ" Преобразование: 🔄🔠 -> 🔄🔢 После: Поток из int-ов [65, 66, 67]

Символ преобразуется в его цифровой эквивалент в Unicode.

Markdown Скопировать код | Символ | Unicode | | ------ | ------- | | А | 65 | | Б | 66 | | В | 67 |

Используемое здесь эмоджи-преобразование: 📝 ➡️ 🔄 ➡️ 🔢

Внутреннее устройство IntStream и его значение

Со введением Java 8 в язык добавили специализированные потоки для работы с примитивными типами данных — IntStream , LongStream , DoubleStream . Они обеспечивают лучшую производительность, устраняя необходимость упаковки.

Java Скопировать код "Performance!".chars() // Поддерживает производительность!

Специализированные потоки сосредоточены на быстродействии и не обременены лишними методами.

Переключение на другие потоки: от IntStream к Stream

Вы можете перейти от IntStream к другим видам потоков, используя методы, такие как mapToObj . Это показывает гибкость и эффективность API потоков в Java.

Java Скопировать код Stream<String> stringStream = "Conversion".chars() .mapToObj(i -> String.valueOf((char)i)); // Переходим к потокам строк!

Балансировка: разработка API

При проектировании Java Stream API было важно добиться баланса между производительностью и удобством использования. String.chars() , возвращающий IntStream , является примером такой оптимизации, иногда заставляющей делать дополнительные действия для достижения цели.

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