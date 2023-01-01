Преобразование String[] в ArrayList<String> в Java

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Быстрый ответ

Для преобразования массива строк String[] в список ArrayList<String> , следует использовать метод Arrays.asList() , а затем создать новый объект ArrayList . Пример кода:

Java Скопировать код String[] fruitArray = {"apple", "banana", "cherry"}; ArrayList<String> fruitList = new ArrayList<>(Arrays.asList(fruitArray));

Обратите внимание: Arrays.asList() возвращает список фиксированного размера. Чтобы создать динамичную коллекцию ArrayList , следует использовать этот список при создании нового экземпляра ArrayList .

Разбор преобразования (с лёгким юмором)

Не беспокойтесь, здесь нет магии — только проверенный временем Java. Давайте разберем этот процесс пошагово:

Использование Arrays.asList

Класс Arrays включает в себя удобный метод asList() , позволяющий сформировать список на основе массива:

Java Скопировать код String[] fruitArray = {"apple", "banana", "cherry"}; List<String> fruitList = Arrays.asList(fruitArray); // fruitList.add("mango"); // Будет ошибка! Попытка изменить список приведет к ошибке – это как попытка сделать фруктовый салат без миски.

Преобразование в ArrayList

Список, который возвращает asList() , имеет фиксированный размер. Если вам нужна гибкость, подобная расстегивающимся джинсам, создайте новый ArrayList :

Java Скопировать код ArrayList<String> flexibleFruitList = new ArrayList<>(Arrays.asList(fruitArray));

Ускоряем процесс с Collections.addAll()

Вместо ручного перебора элементов, как при поиске ключей в кармане, можно использовать Collections.addAll() :

Java Скопировать код ArrayList<String> fruitList = new ArrayList<>(); Collections.addAll(fruitList, fruitArray); // И вот готов наш фруктовый салат со свежими плодами!

Консервативный подход с циклом for

Иногда старые проверенные методы оказываются наилучшим выбором, включая случаи, когда вы хотите добавить кусочек лимона к каждому фрукту:

Java Скопировать код ArrayList<String> fruitList = new ArrayList<>(fruitArray.length); // Задаём начальную емкость, чтобы избежать излишней перестройки внутренней структуры for(String fruit : fruitArray){ fruitList.add(fruit + " с лимоном"); }

Элегантное решение через Streams

Stream API из Java 8 позволяет упростить задачу, довольно элегантно добавив некоторую функциональность:

Java Скопировать код ArrayList<String> fruitList = Stream.of(fruitArray) .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new)); // Попробуйте почувствовать разницу, будто фруктовый салат готовил не человек, а робот.

Особенности работы

Ограничения списка фиксированного размера

Не забывайте, что список, возвращаемый методом Arrays.asList() , имеет фиксированный размер. Попытка его модифицировать приведет к выбросу исключения UnsupportedOperationException .

Null-элементы в списке

Если в исходном массиве присутствуют null -элементы, то они также окажутся в ArrayList . Чтобы отфильтровать такие значения, используйте возможности Stream API:

Java Скопировать код ArrayList<String> fruitList = Stream.of(fruitArray) .filter(Objects::nonNull) .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new)); // Это прекрасный способ убрать непригодные элементы.

Синхронизированный ArrayList

ArrayList , созданный с помощью описанных выше методов, не является потокобезопасным. Если в вашей программе имеется несколько потоков, которые обращаются к списку, следует рассмотреть использование Vector или Collections.synchronizedList() .

Визуализация

Представим, что ваш массив String[] — это коробка, где находятся яблоки, бананы и вишни:

Markdown Скопировать код 📦 Коробка (String[]): [ "apple", "banana", "cherry" ]

Если переложить эти фрукты в ArrayList , это станет схоже с размещением их на фруктовой полке:

Java Скопировать код ArrayList<String> fruitRack = new ArrayList<>(Arrays.asList(box));

Теперь каждый фрукт находится в своей ячейке, и вы можете добавлять, удалять или перемешивать их как вам угодно.

Markdown Скопировать код Предыдущее: ➡️ 📦: [ "apple", "banana", "cherry" ] Теперь: ➡️ 🍎🍌🍒: [ "apple", "banana", "cherry" ] // Теперь с ними можно обращаться по-разному, в отличие от коробки

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