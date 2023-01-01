Решение ошибки: DML операция delete не поддерживается в JpaRepository

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Быстрый ответ

Для успешного выполнения DML-операции удаления с помощью JpaRepository, необходимо применить аннотации @Modifying и @Transactional следующим образом:

Java Скопировать код @Modifying @Transactional @Query("DELETE FROM EntityName e WHERE e.attribute = ?1") void performDeletion(String value);

Аннотация @Modifying информирует Spring приложение о намерении выполнить операции обновления или удаления, в то время как @Transactional контролирует транзакцию, обеспечивая сохранение внесённых изменений в базе данных.

Понимание ключевых принципов и подходов к проектированию в Spring Data JPA играет решающую роль в успешной реализации пользовательских DML-операций, включая delete . Аннотация @Modifying указывает на изменение данных при выполнении определённого запроса, отличая его от запросов на выборку. Типом возвращаемого значения таких методов как правило является void или int / Integer , где числовое значение показывает количество затронутых записей.

Для правильного составления запросов на удаление сущностей по определённым условиям, примените в вашем интерфейсе JpaRepository комбинацию аннотаций @Modifying , @Query и @Transactional . Параметры запроса задавайте с использованием @Param , чтобы чётко связать их с плейсхолдерами в запросе.

Избегаем семантики транзакций

Рекомендуется применять @Transactional , аннотируя методы сервиса, а не интерфейсы репозитория. Это обеспечивает сохранение целостности транзакции на уровне слоя сервисов и предоставляет четкую декомпозицию ответственности в приложении. Вот пример такого применения:

Java Скопировать код public interface MyService { void deleteSomeData(String value); } @Service public class MyServiceImpl implements MyService { private final MyRepository myRepository; @Autowired public MyServiceImpl(MyRepository myRepository) { this.myRepository = myRepository; } @Override @Transactional public void deleteSomeData(String value) { myRepository.performDeletion(value); } }

EntityManager против JpaRepository: нерешённые вопросы

Для более сложных DML-операций EntityManager обладает большим функционалом, чем JpaRepository . При выполнении сложной операции delete предпочтительнее использовать entityManager.createQuery().executeUpdate() , который дает возможность для детальной настройки транзакции и выполнения запроса.

Ошибки, заслуживающие внимания

Не забудьте, что использование @Transactional рекомендовано только для классов сервисов, не для интерфейсов репозитория.

рекомендовано только для классов сервисов, не для интерфейсов репозитория. Будьте внимательны при импорте аннотаций @Modifying , @Transactional и @Query .

аннотаций , и . Понимайте принципы распределения транзакций. Операции внутри методов с аннотацией @Transactional должны рассматриваться как единый блок логической работы.

Визуализация

Допустим, вы пользуетесь измельчителем древесины для уничтожения больших веток.

Markdown Скопировать код Попытка выполнить DML с помощью JpaRepository:

Java Скопировать код jpaRepository.delete(entity); // JpaRepository не справится с этим сам

Для DML-операций типа delete потребуются специализированные инструменты:

Java Скопировать код @Modifying @Query("DELETE FROM Entity e WHERE e.id = :id") void performDeletion(@Param("id") Long id); // Эффективное удаление специализированным запросом

Продолжая аналогию, метод будет работать подобно точечному лучу Человека-Муравья, разработанному специально для выполнения DML-задач в Spring Data JPA.

Динамические условия, динамические ответы

Для динамического определения условий удаления сущностей, Criteria API или Querydsl предлагают продвинутые возможности создания SQL-запросов, что особенно полезно при формировании фильтров на основе переменных критериев.

Готовность к распространённым ошибкам

Важно уделить внимание таким традиционным ошибкам, как:

Неверное использование индексации JPQL-запросов вроде ?1 , ?2 и т.д.

, и т.д. Пропуск аннотации @Param при использовании в параметрах методов, что ведёт к неполадкам с привязкой параметров .

при использовании в параметрах методов, что ведёт к . Недооценка обязательности использования @Modifying при операциях обновления или удаления, что вызывает ошибки, связанные с неподдерживаемыми операциями.

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