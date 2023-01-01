Преобразование миллисекунд в формат 'чч:мм:сс' в Java

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| Количество миллисекунд | Это соответствует | | ---------------------------- | -------------------------- | | 3 600 000 | 1 час (средняя продолжительность хорошего фильма) | | 60 000 | 1 минута (ожидание разогрева пищи в микроволновке) | | 1 000 | 1 секунда (время, за которое возникает мысль о Java) |