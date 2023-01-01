Замена устаревшего DefaultHttpClient в Java7: решение

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Быстрый ответ

Для повышения эффективности рекомендуется перейти на новейшую версию Apache HttpClient 5.x, которую можно инициализировать при помощи метода HttpClientBuilder.create().build() . Ниже представлен пример использования:

Java Скопировать код import org.apache.hc.core5.http.io.entity.EntityUtils; import org.apache.hc.client5.http.fluent.Request; // Получение содержимого ответа на GET-запрос в одну строку кода String result = EntityUtils.toString(Request.get("http://example.com").execute().returnContent());

Данный код осуществит GET-запрос и вернет содержимое ответа в строковом представлении, что показывает компактность и удобство использования HttpClient 5.x.

Улучшенное управление ресурсами: Try-with-resources

Рекомендуется использовать конструкцию try-with-resources, доступную начиная с JDK 7. Она предотвращает утечку ресурсов. CloseableHttpClient реализует интерфейс AutoCloseable , благодаря чему его можно использовать в этой конструкции:

Java Скопировать код import org.apache.hc.client5.http.classic.HttpClient; import org.apache.hc.client5.http.classic.methods.HttpGet; import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient; import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients; try (CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault()) { HttpGet httpGet = new HttpGet("http://example.com"); // Здесь можем выполнить запрос и обработать ответ } // После завершения блока кода клиент автоматически закрывается

Обработка исключений: Будьте готовы ко всему

Согласно закону Мерфи: «Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так». Работая с HttpClient важно учитывать обработку исключений IOException . Воспользуйтесь блоком try-catch для грациозной обработки возможных сетевых ошибок:

Java Скопировать код try { // Работаем с HttpClient } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); // Но в настоящих приложениях обрабатывайте исключение более осмысленно }

HttpClientBuilder: Настраиваем по своему усмотрению

Если вам требуется задать специфические свойства для HttpClient , то HttpClientBuilder позволит настроить таймауты и подключения с лёгкостью, аналогичной замене лампочки:

Java Скопировать код import org.apache.hc.client5.http.config.RequestConfig; import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient; import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients; RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom() .setConnectTimeout(TIMEOUT_MS) .setConnectionRequestTimeout(TIMEOUT_MS) .setSocketTimeout(TIMEOUT_MS) .build(); CloseableHttpClient client = HttpClients.custom() .setDefaultRequestConfig(requestConfig) .build();

Обработка данных в формате JSON: Простота – залог успеха

Для удобства обработки данных в формате JSON, оберните ваш InputStream в объект класса BufferedReader и созавите JSON-ответ с помощью StringBuilder :

Java Скопировать код import java.io.BufferedReader; import java.io.InputStreamReader; try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(entity.getContent()))) { StringBuilder json = new StringBuilder(); String line; while ((line = reader.readLine()) != null) { json.append(line); } // И вуаля, ваш JSON-ответ готов }

Визуализация

Процесс обновления от устаревшего HttpClient до современной версии можно задействовать таким образом:

Markdown Скопировать код Старая карета (🚗) – HttpClient | Процесс модернизации (💼) | Современный спутник (🚀) – Обновленная библиотека HttpClient

Эта аллегория указывает на:

🚗: Устаревший и неэффективный метод.

💼: Процесс обновления.

🚀: Современный, надежный и эффективный инструмент для работы с HTTP в Java.

Пул подключений: Оптимизируем управление ресурсами

При высокой нагрузке корректная настройка пула подключений (аналогично точному нанесению солнцезащитного крема) предотвращает "пробки". С помощью PoolingHttpClientConnectionManager вы сможете управлять своими подключениями:

Java Скопировать код import org.apache.hc.client5.http.impl.io.PoolingHttpClientConnectionManager; PoolingHttpClientConnectionManager cm = new PoolingHttpClientConnectionManager(); cm.setMaxTotal(100); // Максимальное число подключений cm.setDefaultMaxPerRoute(10); // Максимальное число подключений на маршрут CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.custom() .setConnectionManager(cm) .build();

Maven зависимость: Обновляйте свои инструменты

Так же, как важно наслаждаться чашкой свежего кофе каждое утро, так важно обновлять свои зависимости Maven. Убедитесь, что вы используете последнюю стабильную версию HttpClient:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>org.apache.httpcomponents.client5</groupId> <artifactId>httpclient5</artifactId> <version>ПОСЛЕДНЯЯ_СТАБИЛЬНАЯ_ВЕРСИЯ</version> </dependency>

Дополнительные рекомендации: Будьте в курсе

Изучайте примеры использования Apache HttpClient и JavaDoc, чтобы улучшить свои знания о HTTP-транзакциях. Откройте для себя различные аспекты, которые могут повлиять на ваше взаимодействие с HttpClient.

Дополнительный совет: Альтернативные методы получения JSON

Кроме HttpClient, можно воспользоваться URLConnection для загрузки JSON-данных прямо из URL:

Java Скопировать код import java.io.InputStream; import java.net.URL; import java.net.URLConnection; URL url = new URL("http://example.com/data.json"); URLConnection connection = url.openConnection(); try (InputStream stream = connection.getInputStream()) { // Обработка данных прямо здесь. Не забываем, что это поток данных, а не пивной! }

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