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Замена устаревшего DefaultHttpClient в Java7: решение
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Замена устаревшего DefaultHttpClient в Java7: решение

#Java Core  #Java Web  
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Быстрый ответ

Для повышения эффективности рекомендуется перейти на новейшую версию Apache HttpClient 5.x, которую можно инициализировать при помощи метода HttpClientBuilder.create().build(). Ниже представлен пример использования:

Java
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import org.apache.hc.core5.http.io.entity.EntityUtils;
import org.apache.hc.client5.http.fluent.Request;

// Получение содержимого ответа на GET-запрос в одну строку кода
String result = EntityUtils.toString(Request.get("http://example.com").execute().returnContent());

Данный код осуществит GET-запрос и вернет содержимое ответа в строковом представлении, что показывает компактность и удобство использования HttpClient 5.x.

Пошаговый план для смены профессии

Улучшенное управление ресурсами: Try-with-resources

Рекомендуется использовать конструкцию try-with-resources, доступную начиная с JDK 7. Она предотвращает утечку ресурсов. CloseableHttpClient реализует интерфейс AutoCloseable, благодаря чему его можно использовать в этой конструкции:

Java
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import org.apache.hc.client5.http.classic.HttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.classic.methods.HttpGet;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients;

try (CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault()) {
    HttpGet httpGet = new HttpGet("http://example.com");
    // Здесь можем выполнить запрос и обработать ответ
} // После завершения блока кода клиент автоматически закрывается

Обработка исключений: Будьте готовы ко всему

Согласно закону Мерфи: «Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так». Работая с HttpClient важно учитывать обработку исключений IOException. Воспользуйтесь блоком try-catch для грациозной обработки возможных сетевых ошибок:

Java
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try {
    // Работаем с HttpClient
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace(); // Но в настоящих приложениях обрабатывайте исключение более осмысленно
}

HttpClientBuilder: Настраиваем по своему усмотрению

Если вам требуется задать специфические свойства для HttpClient, то HttpClientBuilder позволит настроить таймауты и подключения с лёгкостью, аналогичной замене лампочки:

Java
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import org.apache.hc.client5.http.config.RequestConfig;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients;

RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom()
    .setConnectTimeout(TIMEOUT_MS)
    .setConnectionRequestTimeout(TIMEOUT_MS)
    .setSocketTimeout(TIMEOUT_MS)
    .build();

CloseableHttpClient client = HttpClients.custom()
    .setDefaultRequestConfig(requestConfig)
    .build();

Обработка данных в формате JSON: Простота – залог успеха

Для удобства обработки данных в формате JSON, оберните ваш InputStream в объект класса BufferedReader и созавите JSON-ответ с помощью StringBuilder:

Java
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import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(entity.getContent()))) {
    StringBuilder json = new StringBuilder();
    String line;
    while ((line = reader.readLine()) != null) {
        json.append(line);
    }
    // И вуаля, ваш JSON-ответ готов
}

Визуализация

Процесс обновления от устаревшего HttpClient до современной версии можно задействовать таким образом:

Markdown
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Старая карета (🚗) – HttpClient
                  |         
            Процесс модернизации (💼)      
                  |
   Современный спутник (🚀) – Обновленная библиотека HttpClient

Эта аллегория указывает на:

  • 🚗: Устаревший и неэффективный метод.
  • 💼: Процесс обновления.
  • 🚀: Современный, надежный и эффективный инструмент для работы с HTTP в Java.

Пул подключений: Оптимизируем управление ресурсами

При высокой нагрузке корректная настройка пула подключений (аналогично точному нанесению солнцезащитного крема) предотвращает "пробки". С помощью PoolingHttpClientConnectionManager вы сможете управлять своими подключениями:

Java
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import org.apache.hc.client5.http.impl.io.PoolingHttpClientConnectionManager;

PoolingHttpClientConnectionManager cm = new PoolingHttpClientConnectionManager();
cm.setMaxTotal(100); // Максимальное число подключений
cm.setDefaultMaxPerRoute(10); // Максимальное число подключений на маршрут
CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.custom()
    .setConnectionManager(cm)
    .build();

Maven зависимость: Обновляйте свои инструменты

Так же, как важно наслаждаться чашкой свежего кофе каждое утро, так важно обновлять свои зависимости Maven. Убедитесь, что вы используете последнюю стабильную версию HttpClient:

xml
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<dependency>
    <groupId>org.apache.httpcomponents.client5</groupId>
    <artifactId>httpclient5</artifactId>
    <version>ПОСЛЕДНЯЯ_СТАБИЛЬНАЯ_ВЕРСИЯ</version>
</dependency>

Дополнительные рекомендации: Будьте в курсе

Изучайте примеры использования Apache HttpClient и JavaDoc, чтобы улучшить свои знания о HTTP-транзакциях. Откройте для себя различные аспекты, которые могут повлиять на ваше взаимодействие с HttpClient.

Дополнительный совет: Альтернативные методы получения JSON

Кроме HttpClient, можно воспользоваться URLConnection для загрузки JSON-данных прямо из URL:

Java
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import java.io.InputStream;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;

URL url = new URL("http://example.com/data.json");
URLConnection connection = url.openConnection();
try (InputStream stream = connection.getInputStream()) {
    // Обработка данных прямо здесь. Не забываем, что это поток данных, а не пивной!
}

Полезные материалы

  1. Stack Overflow: Как установить тайм-аут для HttpResponse в Android на Java — настройка тайм-аутов для HttpClient, полезная информация для работы с Android.
  2. Vogella: Использование HttpClient в Java — подробное руководство по использованию Java 11 HTTP/2 Client.
  3. На DZone: Эволюция HttpClients в Java — исторический взгляд на развитие HttpClient в Java.
  4. Блог Oracle: Введение в Java HTTP Client — обзор нового HTTP клиента, представленного в Java 11.
  5. JavaBrahman.com — акцент на понимании API HttpClient в Java 9.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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