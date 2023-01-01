Замена устаревшего DefaultHttpClient в Java7: решение#Java Core #Java Web
Быстрый ответ
Для повышения эффективности рекомендуется перейти на новейшую версию Apache HttpClient 5.x, которую можно инициализировать при помощи метода
HttpClientBuilder.create().build(). Ниже представлен пример использования:
import org.apache.hc.core5.http.io.entity.EntityUtils;
import org.apache.hc.client5.http.fluent.Request;
// Получение содержимого ответа на GET-запрос в одну строку кода
String result = EntityUtils.toString(Request.get("http://example.com").execute().returnContent());
Данный код осуществит GET-запрос и вернет содержимое ответа в строковом представлении, что показывает компактность и удобство использования HttpClient 5.x.
Улучшенное управление ресурсами: Try-with-resources
Рекомендуется использовать конструкцию try-with-resources, доступную начиная с JDK 7. Она предотвращает утечку ресурсов.
CloseableHttpClient реализует интерфейс
AutoCloseable, благодаря чему его можно использовать в этой конструкции:
import org.apache.hc.client5.http.classic.HttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.classic.methods.HttpGet;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients;
try (CloseableHttpClient client = HttpClients.createDefault()) {
HttpGet httpGet = new HttpGet("http://example.com");
// Здесь можем выполнить запрос и обработать ответ
} // После завершения блока кода клиент автоматически закрывается
Обработка исключений: Будьте готовы ко всему
Согласно закону Мерфи: «Если что-то может пойти не так, то оно обязательно пойдет не так». Работая с HttpClient важно учитывать обработку исключений
IOException. Воспользуйтесь блоком try-catch для грациозной обработки возможных сетевых ошибок:
try {
// Работаем с HttpClient
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace(); // Но в настоящих приложениях обрабатывайте исключение более осмысленно
}
HttpClientBuilder: Настраиваем по своему усмотрению
Если вам требуется задать специфические свойства для
HttpClient, то
HttpClientBuilder позволит настроить таймауты и подключения с лёгкостью, аналогичной замене лампочки:
import org.apache.hc.client5.http.config.RequestConfig;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.CloseableHttpClient;
import org.apache.hc.client5.http.impl.classic.HttpClients;
RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom()
.setConnectTimeout(TIMEOUT_MS)
.setConnectionRequestTimeout(TIMEOUT_MS)
.setSocketTimeout(TIMEOUT_MS)
.build();
CloseableHttpClient client = HttpClients.custom()
.setDefaultRequestConfig(requestConfig)
.build();
Обработка данных в формате JSON: Простота – залог успеха
Для удобства обработки данных в формате JSON, оберните ваш
InputStream в объект класса
BufferedReader и созавите JSON-ответ с помощью
StringBuilder:
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(entity.getContent()))) {
StringBuilder json = new StringBuilder();
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
json.append(line);
}
// И вуаля, ваш JSON-ответ готов
}
Визуализация
Процесс обновления от устаревшего HttpClient до современной версии можно задействовать таким образом:
Старая карета (🚗) – HttpClient
|
Процесс модернизации (💼)
|
Современный спутник (🚀) – Обновленная библиотека HttpClient
Эта аллегория указывает на:
- 🚗: Устаревший и неэффективный метод.
- 💼: Процесс обновления.
- 🚀: Современный, надежный и эффективный инструмент для работы с HTTP в Java.
Пул подключений: Оптимизируем управление ресурсами
При высокой нагрузке корректная настройка пула подключений (аналогично точному нанесению солнцезащитного крема) предотвращает "пробки". С помощью
PoolingHttpClientConnectionManager вы сможете управлять своими подключениями:
import org.apache.hc.client5.http.impl.io.PoolingHttpClientConnectionManager;
PoolingHttpClientConnectionManager cm = new PoolingHttpClientConnectionManager();
cm.setMaxTotal(100); // Максимальное число подключений
cm.setDefaultMaxPerRoute(10); // Максимальное число подключений на маршрут
CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.custom()
.setConnectionManager(cm)
.build();
Maven зависимость: Обновляйте свои инструменты
Так же, как важно наслаждаться чашкой свежего кофе каждое утро, так важно обновлять свои зависимости Maven. Убедитесь, что вы используете последнюю стабильную версию HttpClient:
<dependency>
<groupId>org.apache.httpcomponents.client5</groupId>
<artifactId>httpclient5</artifactId>
<version>ПОСЛЕДНЯЯ_СТАБИЛЬНАЯ_ВЕРСИЯ</version>
</dependency>
Дополнительные рекомендации: Будьте в курсе
Изучайте примеры использования Apache HttpClient и JavaDoc, чтобы улучшить свои знания о HTTP-транзакциях. Откройте для себя различные аспекты, которые могут повлиять на ваше взаимодействие с HttpClient.
Дополнительный совет: Альтернативные методы получения JSON
Кроме HttpClient, можно воспользоваться
URLConnection для загрузки JSON-данных прямо из URL:
import java.io.InputStream;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
URL url = new URL("http://example.com/data.json");
URLConnection connection = url.openConnection();
try (InputStream stream = connection.getInputStream()) {
// Обработка данных прямо здесь. Не забываем, что это поток данных, а не пивной!
}
Полезные материалы
- Stack Overflow: Как установить тайм-аут для HttpResponse в Android на Java — настройка тайм-аутов для
HttpClient, полезная информация для работы с Android.
- Vogella: Использование HttpClient в Java — подробное руководство по использованию Java 11 HTTP/2 Client.
- На DZone: Эволюция HttpClients в Java — исторический взгляд на развитие
HttpClientв Java.
- Блог Oracle: Введение в Java HTTP Client — обзор нового HTTP клиента, представленного в Java 11.
- JavaBrahman.com — акцент на понимании API HttpClient в Java 9.
Олеся Тарасова
Java-разработчик