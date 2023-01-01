Выделение отдельных цифр из числа в Java: решение

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Быстрый и простой способ

Для того чтобы извлечь отдельные цифры из числа типа int, можно использовать % 10 , которое позволяет получить последнюю цифру. В то же время, чтобы отделить данную цифру от числа, применяется /= 10 :

Java Скопировать код int number = 12345; while (number > 0) { System.out.println(number % 10); // вывод последней цифры number /= 10; // устранение последней цифры }

В таком случае цикл прекращается, когда значение переменной number становится равным нулю. Вывод происходит в обратном порядке.

Обратный порядок? У нас уже всё готово!

Если требуется сохранить следование цифр, к которым мы пришли в исходном числе, можно использовать класс ArrayList для временного хранения цифр:

Java Скопировать код int number = 12345; ArrayList<Integer> digits = new ArrayList<>(); while (number > 0) { digits.add(number % 10); number /= 10; } Collections.reverse(digits); // инвертируем список digits.forEach(System.out::println); // выводим каждую цифру

Работа со строками: почему бы и нет?

Альтернатива предыдущему подходу и заключается в преобразовании числа в строку (string), что сделает извлечение цифр более удобным:

Java Скопировать код String numberStr = String.valueOf(number); for (char digit : numberStr.toCharArray()) { System.out.println(Character.digit(digit, 10)); // отображение численного значения цифры }

Java 8 Stream: элегантно и компактно

С использованием Stream API Java 8+ задача решается более лаконично:

Java Скопировать код IntStream.of(numberStr.chars().map(c -> c – '0').toArray()).forEach(System.out::println);

Рекурсивный метод для любителей "Звёздных войн"

Рекурсия — это изящный метод достижения поставленной цели:

Java Скопировать код void printDigits(int num) { if (num / 10 > 0) { printDigits(num / 10); // спускаемся по разрядам } System.out.println(num % 10); // отображение цифры }

На что стоит обратить внимание

При работе с разделением чисел следует учесть следующее:

Отрицательные числа : используйте Math.abs(number) .

: используйте . Переполнение и потеря точности: помните об ограничениях, связанных с работой с крупными числами.

Разбираем процесс на части

Извлечение цифр из целого числа можно сравнить с деконструкцией конструктора ЛЕГО®: каждый элемент является отдельной цифрой.

Взгляните на пример с числом 1253: 🧱 = Один элемент конструктора (одна цифра)

Разборка числа на компоненты:

Полное число: 🏢: [1, 2, 5, 3]

Отдельные элементы: 🧱 1, 🧱 2, 🧱 5, 🧱 3

Таким образом, каждый элемент представляет собой отдельную цифру исходного числа!

Продвинутое использование и настройки