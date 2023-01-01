POST-запрос с form-data через Spring RestTemplate

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RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); HttpHeaders headers = new HttpHeaders(); headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_FORM_URLENCODED); MultiValueMap<String, String> formData = new LinkedMultiValueMap<>(); formData.add("field1", "value1"); formData.add("field2", "value2"); HttpEntity<MultiValueMap<String, String>> requestEntity = new HttpEntity<>(formData, headers); ResponseEntity<String> response = restTemplate.postForEntity("http://target-url.com/submit", requestEntity, String.class);