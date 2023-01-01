Отличие StringUtils.isBlank() от String.isEmpty() в Java

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Быстрый ответ

StringUtils.isBlank() проверяет строку на null, на отсутствие символов, а также обрабатывает случаи, когда строка целиком состоит из пробелов. В отличие от этого, String.isEmpty() проверяет только отсутствие символов, позволяя при этом пробелам присутствовать в строке.

Java Скопировать код String misunderstood = " "; // Работает со строками, которые null, пустые или содержат только пробелы: boolean unnoticed = StringUtils.isBlank(misunderstood); // true // Проверяет только наличие символов: boolean ignored = misunderstood.isEmpty(); // false, не пустая, но заполнена пробелами

StringUtils.isBlank() обеспечивает полную проверку, в то время как String.isEmpty() не улавливает случаи с пробелами.

StringUtils.isBlank(): когда пробел – это не пустота

StringUtils.isBlank() – удобный метод для работы с null и строками, которые могут состоять из невидимых пробелов:

Java Скопировать код String nullValue; // Исключает возникновение NullPointerException: boolean checking = StringUtils.isBlank(nullValue); // true

Этот метод отлично подходит для проверки данных, введенных пользователем, чтобы не пропускать пустые значения или строки, составленные исключительно из пробелов:

Java Скопировать код String sketchyInput = " "; boolean theJigIsUp = StringUtils.isBlank(sketchyInput); // true

Также, нет необходимости обрезать пробелы в начале и конце строки перед проверкой:

Java Скопировать код String sneakyTrim = " I am sneaky "; // Не нужно выполнять trim(), StringUtils.isBlank() всё учтёт: boolean uncovered = StringUtils.isBlank(sneakyTrim); // false

String.isEmpty(): когда важно отсутствие символов

Несмотря на универсальность StringUtils.isBlank() , иногда String.isEmpty() может стать более подходящим выбором:

Скорость

Выбирайте String.isEmpty() , когда важна скорость и нет необходимости в проверке на пробелы.

Четкость

Если важно разграничить отсутствие символов и пробелы, что может быть критично в некоторых форматах данных:

Java Скопировать код String poeticWhitespace = " "; // Нам важна именно пустота, пробелы для нас – лишнее boolean literalCheck = poeticWhitespace.isEmpty(); // false

Однозначность

Когда в коде оценивается ясность и прозрачность без учета null и пробелов:

Java Скопировать код String crispAndClear = "value"; // Прямо и четко, реагирует только на действительно пустые строки: boolean positivelyNotEmpty = !crispAndClear.isEmpty(); // true

Визуализация

Забудьте о сложных описаниях и представьте StringUtils.isBlank() и String.isEmpty() как персонажей комиксов, борющихся за правильность проверки строк:

Markdown Скопировать код StringUtils.isBlank(): [🦸‍♂️🌌] # Она ПУСТА? -> Да! | Это просто ПРОБЕЛЫ? -> Да, это тоже учитывается!

В противовес:

Markdown Скопировать код String.isEmpty(): [🦸‍♀️❌] # Она ПУСТА? -> Да! | Это просто ПРОБЕЛЫ? -> Не важно, они не учитываются!

Завершение

В выборе между стандартными средствами Java и сторонними библиотеками подобными Apache Commons Lang, важно ориентироваться на уже имеющиеся зависимости в вашем проекте.

Следите за обновлениями в Java, так как она постоянно развивается. Например, String.isBlank() появился в Java 11 и работает аналогично StringUtils.isBlank() .

Понимание работоспособности этих методов в различных контекстах позволит улучшить стабильность вашего кода:

Ситуация StringUtils.isBlank(input) input.isEmpty() StringUtils.isEmpty(input) input.isBlank() (Java 11) null true Ошибка false Ошибка "" true true true true " " true false false true

Для того чтобы сделать свой код наиболее эффективным, не стесняйтесь использовать общедоступные ресурсы, такие как Stack Overflow, для понимания нетипичных ситуаций и оценки особенностей этих методов.

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