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Отличие StringUtils.isBlank() от String.isEmpty() в Java
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Отличие StringUtils.isBlank() от String.isEmpty() в Java

#Java Core  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

StringUtils.isBlank() проверяет строку на null, на отсутствие символов, а также обрабатывает случаи, когда строка целиком состоит из пробелов. В отличие от этого, String.isEmpty() проверяет только отсутствие символов, позволяя при этом пробелам присутствовать в строке.

Java
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String misunderstood = "   ";
// Работает со строками, которые null, пустые или содержат только пробелы:
boolean unnoticed = StringUtils.isBlank(misunderstood); // true

// Проверяет только наличие символов:
boolean ignored = misunderstood.isEmpty(); // false, не пустая, но заполнена пробелами

StringUtils.isBlank() обеспечивает полную проверку, в то время как String.isEmpty() не улавливает случаи с пробелами.

Пошаговый план для смены профессии

StringUtils.isBlank(): когда пробел – это не пустота

StringUtils.isBlank() – удобный метод для работы с null и строками, которые могут состоять из невидимых пробелов:

Java
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String nullValue;
// Исключает возникновение NullPointerException:
boolean checking = StringUtils.isBlank(nullValue); // true

Этот метод отлично подходит для проверки данных, введенных пользователем, чтобы не пропускать пустые значения или строки, составленные исключительно из пробелов:

Java
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String sketchyInput = "   ";
boolean theJigIsUp = StringUtils.isBlank(sketchyInput); // true

Также, нет необходимости обрезать пробелы в начале и конце строки перед проверкой:

Java
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String sneakyTrim = "  I am sneaky  ";
// Не нужно выполнять trim(), StringUtils.isBlank() всё учтёт:
boolean uncovered = StringUtils.isBlank(sneakyTrim); // false

String.isEmpty(): когда важно отсутствие символов

Несмотря на универсальность StringUtils.isBlank(), иногда String.isEmpty() может стать более подходящим выбором:

Скорость

Выбирайте String.isEmpty(), когда важна скорость и нет необходимости в проверке на пробелы.

Четкость

Если важно разграничить отсутствие символов и пробелы, что может быть критично в некоторых форматах данных:

Java
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String poeticWhitespace = "   ";
// Нам важна именно пустота, пробелы для нас – лишнее
boolean literalCheck = poeticWhitespace.isEmpty(); // false

Однозначность

Когда в коде оценивается ясность и прозрачность без учета null и пробелов:

Java
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String crispAndClear = "value";
// Прямо и четко, реагирует только на действительно пустые строки:
boolean positivelyNotEmpty = !crispAndClear.isEmpty(); // true

Визуализация

Забудьте о сложных описаниях и представьте StringUtils.isBlank() и String.isEmpty() как персонажей комиксов, борющихся за правильность проверки строк:

Markdown
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StringUtils.isBlank(): [🦸‍♂️🌌] 
# Она ПУСТА? -> Да!  | Это просто ПРОБЕЛЫ? -> Да, это тоже учитывается!

В противовес:

Markdown
Скопировать код
String.isEmpty(): [🦸‍♀️❌]
# Она ПУСТА? -> Да!  | Это просто ПРОБЕЛЫ? -> Не важно, они не учитываются!

Завершение

В выборе между стандартными средствами Java и сторонними библиотеками подобными Apache Commons Lang, важно ориентироваться на уже имеющиеся зависимости в вашем проекте.

Следите за обновлениями в Java, так как она постоянно развивается. Например, String.isBlank() появился в Java 11 и работает аналогично StringUtils.isBlank().

Понимание работоспособности этих методов в различных контекстах позволит улучшить стабильность вашего кода:

Ситуация StringUtils.isBlank(input) input.isEmpty() StringUtils.isEmpty(input) input.isBlank() (Java 11)
null true Ошибка false Ошибка
"" true true true true
" " true false false true

Для того чтобы сделать свой код наиболее эффективным, не стесняйтесь использовать общедоступные ресурсы, такие как Stack Overflow, для понимания нетипичных ситуаций и оценки особенностей этих методов.

Полезные материалы

  1. StringUtils (Apache Commons Lang 3.9 API) — официальная документация класса StringUtils из Apache Commons Lang.
  2. String (Java SE 8) — официальный JavaDoc метода String.isEmpty() от Oracle.
  3. java – StringUtils.isBlank() vs String.isEmpty() – Stack Overflow — дискуссия сообщества о различиях между StringUtils.isBlank() и String.isEmpty().
  4. Java – Класс String — учебник по работе со строками в Java от Tutorialspoint.
  5. jdk8/jdk8/jdk: 687fd7c7986d src/share/classes/java/lang/String.java — исходный код класса String в OpenJDK, полезный для проникновения в детали реализации.
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В чем основное отличие между методами StringUtils.isBlank() и String.isEmpty()?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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