Отличие StringUtils.isBlank() от String.isEmpty() в Java#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
StringUtils.isBlank() проверяет строку на null, на отсутствие символов, а также обрабатывает случаи, когда строка целиком состоит из пробелов. В отличие от этого,
String.isEmpty() проверяет только отсутствие символов, позволяя при этом пробелам присутствовать в строке.
String misunderstood = " ";
// Работает со строками, которые null, пустые или содержат только пробелы:
boolean unnoticed = StringUtils.isBlank(misunderstood); // true
// Проверяет только наличие символов:
boolean ignored = misunderstood.isEmpty(); // false, не пустая, но заполнена пробелами
StringUtils.isBlank() обеспечивает полную проверку, в то время как
String.isEmpty() не улавливает случаи с пробелами.
StringUtils.isBlank(): когда пробел – это не пустота
StringUtils.isBlank() – удобный метод для работы с null и строками, которые могут состоять из невидимых пробелов:
String nullValue;
// Исключает возникновение NullPointerException:
boolean checking = StringUtils.isBlank(nullValue); // true
Этот метод отлично подходит для проверки данных, введенных пользователем, чтобы не пропускать пустые значения или строки, составленные исключительно из пробелов:
String sketchyInput = " ";
boolean theJigIsUp = StringUtils.isBlank(sketchyInput); // true
Также, нет необходимости обрезать пробелы в начале и конце строки перед проверкой:
String sneakyTrim = " I am sneaky ";
// Не нужно выполнять trim(), StringUtils.isBlank() всё учтёт:
boolean uncovered = StringUtils.isBlank(sneakyTrim); // false
String.isEmpty(): когда важно отсутствие символов
Несмотря на универсальность
StringUtils.isBlank(), иногда
String.isEmpty() может стать более подходящим выбором:
Скорость
Выбирайте
String.isEmpty(), когда важна скорость и нет необходимости в проверке на пробелы.
Четкость
Если важно разграничить отсутствие символов и пробелы, что может быть критично в некоторых форматах данных:
String poeticWhitespace = " ";
// Нам важна именно пустота, пробелы для нас – лишнее
boolean literalCheck = poeticWhitespace.isEmpty(); // false
Однозначность
Когда в коде оценивается ясность и прозрачность без учета null и пробелов:
String crispAndClear = "value";
// Прямо и четко, реагирует только на действительно пустые строки:
boolean positivelyNotEmpty = !crispAndClear.isEmpty(); // true
Визуализация
Забудьте о сложных описаниях и представьте
StringUtils.isBlank() и
String.isEmpty() как персонажей комиксов, борющихся за правильность проверки строк:
StringUtils.isBlank(): [🦸♂️🌌]
# Она ПУСТА? -> Да! | Это просто ПРОБЕЛЫ? -> Да, это тоже учитывается!
В противовес:
String.isEmpty(): [🦸♀️❌]
# Она ПУСТА? -> Да! | Это просто ПРОБЕЛЫ? -> Не важно, они не учитываются!
Завершение
В выборе между стандартными средствами Java и сторонними библиотеками подобными Apache Commons Lang, важно ориентироваться на уже имеющиеся зависимости в вашем проекте.
Следите за обновлениями в Java, так как она постоянно развивается. Например,
String.isBlank() появился в Java 11 и работает аналогично
StringUtils.isBlank().
Понимание работоспособности этих методов в различных контекстах позволит улучшить стабильность вашего кода:
|Ситуация
|StringUtils.isBlank(input)
|input.isEmpty()
|StringUtils.isEmpty(input)
|input.isBlank() (Java 11)
|null
|true
|Ошибка
|false
|Ошибка
|""
|true
|true
|true
|true
|" "
|true
|false
|false
|true
Для того чтобы сделать свой код наиболее эффективным, не стесняйтесь использовать общедоступные ресурсы, такие как Stack Overflow, для понимания нетипичных ситуаций и оценки особенностей этих методов.
Полезные материалы
- StringUtils (Apache Commons Lang 3.9 API) — официальная документация класса StringUtils из Apache Commons Lang.
- String (Java SE 8) — официальный JavaDoc метода String.isEmpty() от Oracle.
- java – StringUtils.isBlank() vs String.isEmpty() – Stack Overflow — дискуссия сообщества о различиях между StringUtils.isBlank() и String.isEmpty().
- Java – Класс String — учебник по работе со строками в Java от Tutorialspoint.
- jdk8/jdk8/jdk: 687fd7c7986d src/share/classes/java/lang/String.java — исходный код класса String в OpenJDK, полезный для проникновения в детали реализации.
Олеся Тарасова
Java-разработчик