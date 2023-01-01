Правила именования Enum в Java: константы и классы

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Быстрый ответ

В Java перечисления, или enum’ы, обычно называются прописными буквами, подобно константам, поскольку они представляют собой неизменяемые значения. Данный стиль именования соответствует спецификации языка Java:

Java Скопировать код public enum Color { RED, GREEN, BLUE; }

Если имена перечислений состоят из нескольких слов, следует учитывать читаемость. В этом случае допустимо использование как прописных, так и строчных букв:

Java Скопировать код public enum HttpStatus { OK, NOT_FOUND, BAD_REQUEST; }

Рекомендуется избегать добавления слова "Enum" в название перечислений, так как оно не порождает добавочной информативности.

Избегайте путаницы в названиях классов

Временами имена перечислений могут совпадать с названиями классов, что вызывает конфликт имен. В подобных ситуациях полезно различать их по контексту и использованию:

Java Скопировать код public class NetworkConnection { ... } public enum NetworkConnectionType { WIFI, ETHERNET, LTE; }

Для разграничения функциональных элементов кода и наборов предопределенных значений необходимо выбирать ясные и уникальные имена.

Найдите баланс между краткостью и ясностью

Ищите баланс между краткостью и информативностью при именовании перечислений:

Java Скопировать код public enum State { NEW, ACTIVE, INACTIVE, DELETED; } // Вместо public enum StateOfObject { STATE_NEW, STATE_ACTIVE, STATE_INACTIVE, STATE_DELETED; }

State без излишеств передает необходимую информацию и при этом остается лаконичным.

Визуализация

Перечисления следует организовывать таким образом, чтобы они отражали своё предназначение и были интуитивно понятны в контексте использования:

Java Скопировать код public class FruitBasket { public enum Fruit { APPLE, BANANA, CHERRY; } } FruitBasket.Fruit fruitChoice = FruitBasket.Fruit.APPLE;

Такой порядок упрощает понимание кода и обращение к его элементам.

Согласованность с методами

Имя перечисления может влиять на взаимодействие с методами. Например, метод .name() возвращает строковое представление значения:

Java Скопировать код public enum Fruit { APPLE, BANANA, CHERRY; } Fruit cherry = Fruit.CHERRY; System.out.println(cherry.name()); // Выведет "CHERRY"

Выбор правильного регистра для имен перечислений призван обеспечить согласованность и предсказуемость кода.

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