Решение проблемы совместимости MapStruct и Lombok в Java

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<build> <plugins> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.1</version> <configuration> <annotationProcessorPaths> <!-- Сначала подключаем Lombok для первичной обработки кода --> <path> <groupId>org.projectlombok</groupId> <artifactId>lombok</artifactId> <version>LATEST_LOMBOK_VERSION</version> </path> <!-- После Lombok подключаем MapStruct --> <path> <groupId>org.mapstruct</groupId> <artifactId>mapstruct-processor</artifactId> <version>LATEST_MAPSTRUCT_VERSION</version> </path> </annotationProcessorPaths> <!-- Задаем целевую версию Java для обеспечения совместимости --> <source>1.8</source> <target>1.8</target> </configuration> </plugin> </plugins> </build>