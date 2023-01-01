Решение проблемы совместимости MapStruct и Lombok в Java#Java Core #Ошибки Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Давайте научимся синхронизировать работу библиотек Lombok и MapStruct для исключения ошибок при компиляции. Вам потребуется правильно настроить плагин
maven-compiler-plugin:
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.1</version>
<configuration>
<annotationProcessorPaths>
<!-- Сначала подключаем Lombok для первичной обработки кода -->
<path>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<version>LATEST_LOMBOK_VERSION</version>
</path>
<!-- После Lombok подключаем MapStruct -->
<path>
<groupId>org.mapstruct</groupId>
<artifactId>mapstruct-processor</artifactId>
<version>LATEST_MAPSTRUCT_VERSION</version>
</path>
</annotationProcessorPaths>
<!-- Задаем целевую версию Java для обеспечения совместимости -->
<source>1.8</source>
<target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
Не забудьте заменить
LATEST_LOMBOK_VERSION и
LATEST_MAPSTRUCT_VERSION на актуальные версии библиотек. Данная последовательность подключений гарантирует, что код Lombok будет обработан до активации MapStruct, и ошибки, связанные с
неизвестным свойством, исчезнут.
Гармония Lombok и MapStruct: настройки и конфигурации
Maven и Gradle: союз двух систем сборки
В Maven recomendуется подключить
lombok-mapstruct-binding для обеспечения стабильного взаимодействия между Lombok, начиная с версии 1.18.16, и MapStruct:
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok-mapstruct-binding</artifactId>
<version>0.2.0</version>
<scope>provided</scope> <!-- Это нужно, чтобы библиотека не попала в окончательный пакет -->
</dependency>
Схема для пользователей Gradle выглядит следующим образом:
annotationProcessor 'org.projectlombok:lombok:latest' // Сначала обрабатываем аннотации Lombok.
compileOnly 'org.projectlombok:lombok:latest' // Не включаем Lombok в сборку.
annotationProcessor 'org.mapstruct:mapstruct-processor:latest' // MapStruct обрабатываем позже.
Помните о замене
latest на актуальные версии пакетов для гарантии безошибочной работы.
IntelliJ IDEA: дирижёр процесса
IntelliJ IDEA тоже выполняет важную роль. В редакторе можно активировать обработку аннотаций:
- Откройте Настройки или Предпочтения.
- Перейдите в раздел Сборка, выполнение, развёртывание > Компилятор > Обработчики аннотаций.
- Включите опцию Включить обработку аннотаций.
Возможно, придется указать версии
source и
target Java, например, Java 8, в настройках IntelliJ для обеспечения корректной компиляции.
Визуализация
Вообразим так: Lombok – это активный помощник повара (👨🍳), быстро нарезающий овощи и рыбу (генерирующий поля в классах), в то время как MapStruct – это шеф-повар (🧑🍳), использующий эти ингредиенты для приготовления изысканных блюд (реализующий маппинг).
Lombok (👨🍳): помощник повара
– Создаёт геттеры, сеттеры и набор других компонентов со скоростью света.
@Data // Аннотация Lombok
public class Dish {
private String seasoning;
Олеся Тарасова
Java-разработчик