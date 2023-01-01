Комментирование кода: интерфейса, его реализации или обоих?

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Быстрый ответ

Комментируйте интерфейс, определяя таким образом условия контракта, который он заключает. Для методов в интерфейсе используйте JavaDoc, что позволит четко описать их цель, параметры и результат работы. Взгляните на пример:

Java Скопировать код /** * Операции калькулятора. */ public interface Calculator { /** * Складывает два целых числа. * * @param a первое слагаемое, например, количество выпитого утром кофе * @param b второе слагаемое, например, число выполненных задач за день * @return сумма a и b, которую можно рассматривать как индикатор продуктивности */ int add(int a, int b); }

Комментарии к реализации, подобные идеально приготовленному эспрессо, должны быть сжатыми, но содержательными. Код должен быть самодокументированным по возможности, а комментарии следует оставлять только для объяснения сложных или нетривиальных участков. Помните о золотом правиле: обновляйте документацию, также как вы заботитесь о своей кофемашине.

Интерфейс и реализация: кому какие комментарии?

Когда стоит комментировать реализацию?

Комментарии к реализации помогают вашему коду выразить уникальность, когда речь идет о сложной логике, неявной в коде. При переопределении метода интерфейса может быть полезным использовать тег {@inheritDoc}, позволяющий наследовать документацию интерфейса и дополнять её специфическими уточнениями для данной реализации. Это не только помогает избежать избыточности, следуя принципу DRY, но и создает гармоничное взаимодействие между кодом и комментариями.

Пример с унаследованным поведением:

Java Скопировать код public class SimpleCalculator implements Calculator { /** * {@inheritDoc} * Данный метод просто складывает числа с помощью оператора '+'. * Да, все реализовано просто, как основные правила математики, которые мы узнали в школе. */ @Override public int add(int a, int b) { return a + b; } }

Если вы программируете на C#, тег <inheritdoc/> выполняет аналогичную функцию, давая возможность наследовать документацию и поддерживать комментарии в актуальном и согласованном виде.

Мастер-класс по документированию

Инструменты и теги

GhostDoc и ReSharper будут вашими верными помощниками в процессе написания кода – они помогут вам быстро и без проблем вставлять JavaDoc комментарии. Точно так же, как инструмент "Document This" в GhostDoc помогает обновлять комментарии, так и вы сможете эффективно синхронизировать их с кодом.

Информативные комментарии к реализации

Документируя реализацию, не забывайте описывать логику принятых решений или используемые алгоритмические приёмы. Если детальное описание не требуется, ссылайтесь на интерфейс с помощью комментария «См. документацию интерфейса», экономя таким образом время и место.

Особые случаи

При реализации некольких интерфейсов одним классом или формировании сложной иерархии комментируйте данные особенности поведения.

Визуализация

Давайте вкратце подведем итоги правил комментирования в Java:

Markdown Скопировать код 📚 Интерфейс: – ОПИСАНИЕ контракта, – ЦЕЛЬ каждого метода, – ПАраметры метода и ВОЗВРАЩАемое значение описаны. 📘 Реализация: – ИСПОЛНЕНИЕ контракта, – Описание ЛОГИКИ выполнения и алгоритма, – Указание на ОСОБЕННОСТИ выполнения и моменты производительности.

Четкое значение кода и структура

Интуитивно понятный и корректный код

Ваш код должен говорить сам за себя. Правильная структура классов и хорошо подобранные имена переменных, паттерны проектирования – всё это поможет в понимании работы кода.

Прозрачность структуры в документации

Ваша документация должна отражать структуру класса, что позволит уменьшить количество повторений в комментариях.

Лучшие практики для публичных API библиотек

Подробные комментарии для публичных API

Если вы разрабатываете библиотеку для иных разработчиков, важно особенно внимательно подходить к документированию API.

Инструменты для документации

Воспользуйтесь Doxygen или аналогичными инструментами для создания полной и соответствующей действительности документации из комментариев интерфейсов и реализаций.

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