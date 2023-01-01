Комментирование кода: интерфейса, его реализации или обоих?#Разное
Быстрый ответ
Комментируйте интерфейс, определяя таким образом условия контракта, который он заключает. Для методов в интерфейсе используйте JavaDoc, что позволит четко описать их цель, параметры и результат работы. Взгляните на пример:
/**
* Операции калькулятора.
*/
public interface Calculator {
/**
* Складывает два целых числа.
*
* @param a первое слагаемое, например, количество выпитого утром кофе
* @param b второе слагаемое, например, число выполненных задач за день
* @return сумма a и b, которую можно рассматривать как индикатор продуктивности
*/
int add(int a, int b);
}
Комментарии к реализации, подобные идеально приготовленному эспрессо, должны быть сжатыми, но содержательными. Код должен быть самодокументированным по возможности, а комментарии следует оставлять только для объяснения сложных или нетривиальных участков. Помните о золотом правиле: обновляйте документацию, также как вы заботитесь о своей кофемашине.
Интерфейс и реализация: кому какие комментарии?
Когда стоит комментировать реализацию?
Комментарии к реализации помогают вашему коду выразить уникальность, когда речь идет о сложной логике, неявной в коде. При переопределении метода интерфейса может быть полезным использовать тег {@inheritDoc}, позволяющий наследовать документацию интерфейса и дополнять её специфическими уточнениями для данной реализации. Это не только помогает избежать избыточности, следуя принципу DRY, но и создает гармоничное взаимодействие между кодом и комментариями.
Пример с унаследованным поведением:
public class SimpleCalculator implements Calculator {
/**
* {@inheritDoc}
* Данный метод просто складывает числа с помощью оператора '+'.
* Да, все реализовано просто, как основные правила математики, которые мы узнали в школе.
*/
@Override
public int add(int a, int b) {
return a + b;
}
}
Если вы программируете на C#, тег
<inheritdoc/> выполняет аналогичную функцию, давая возможность наследовать документацию и поддерживать комментарии в актуальном и согласованном виде.
Мастер-класс по документированию
Инструменты и теги
GhostDoc и ReSharper будут вашими верными помощниками в процессе написания кода – они помогут вам быстро и без проблем вставлять JavaDoc комментарии. Точно так же, как инструмент "Document This" в GhostDoc помогает обновлять комментарии, так и вы сможете эффективно синхронизировать их с кодом.
Информативные комментарии к реализации
Документируя реализацию, не забывайте описывать логику принятых решений или используемые алгоритмические приёмы. Если детальное описание не требуется, ссылайтесь на интерфейс с помощью комментария «См. документацию интерфейса», экономя таким образом время и место.
Особые случаи
При реализации некольких интерфейсов одним классом или формировании сложной иерархии комментируйте данные особенности поведения.
Визуализация
Давайте вкратце подведем итоги правил комментирования в Java:
📚 Интерфейс:
– ОПИСАНИЕ контракта,
– ЦЕЛЬ каждого метода,
– ПАраметры метода и ВОЗВРАЩАемое значение описаны.
📘 Реализация:
– ИСПОЛНЕНИЕ контракта,
– Описание ЛОГИКИ выполнения и алгоритма,
– Указание на ОСОБЕННОСТИ выполнения и моменты производительности.
Четкое значение кода и структура
Интуитивно понятный и корректный код
Ваш код должен говорить сам за себя. Правильная структура классов и хорошо подобранные имена переменных, паттерны проектирования – всё это поможет в понимании работы кода.
Прозрачность структуры в документации
Ваша документация должна отражать структуру класса, что позволит уменьшить количество повторений в комментариях.
Лучшие практики для публичных API библиотек
Подробные комментарии для публичных API
Если вы разрабатываете библиотеку для иных разработчиков, важно особенно внимательно подходить к документированию API.
Инструменты для документации
Воспользуйтесь Doxygen или аналогичными инструментами для создания полной и соответствующей действительности документации из комментариев интерфейсов и реализаций.
Полезные материалы
- Effective Java, 3rd Edition [Книга] — знаменитое руководство по Java от Джошуа Блоха, включающее рекомендации по комментированию кода.
- Как составлять комментарии для Javadoc — официальное руководство Oracle по написанию JavaDoc.
- Простые комментарии для геттеров и сеттеров – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о JavaDoc и его лучших практиках.
- DZone – Лучшие практики JavaDoc и комментирования — стратегии комментирования от DZone.
- API Spring Framework 6.1.3 — пример комментирования интерфейсов и реализаций в документации API Spring Framework.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы