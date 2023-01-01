Проверка на null перед вызовом isEmpty() в Java#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Нет, метод
List.isEmpty() не проверяет, равен ли список null. При попытке вызвать этот метод для null-ссылки, генерируется исключение
NullPointerException. Используйте следующую заслонку, чтобы избежать этого:
if (list == null || list.isEmpty()) {
// Мы правильно обработали пустой список или ссылку на null
}
Даний способ обеспечивает безопасное обращение к списку, учитывая возможность его равенства null.
Пролог к null-исключениям
Перед тем как активно использовать методы объектов, постарайтесь убедиться в их действительном существовании. Всегда будьте настороже относительно
NullPointerException:
if(list != null) {
// От null никуда не деться!
boolean isEmpty = list.isEmpty();
}
Это предохранительное программирование помогает предотвратить непредвиденные отказы программы из-за
NullPointerException.
Null и когда его страховаться излишне
Разумеется, вам не хотелось бы перегружать код постоянными проверками на null в каждой строке. К счастью, в таких случаях на помощь приходят специализированные библиотеки:
- Apache Commons Collections: Предлагает метод
CollectionUtils.isEmpty(), который проверяет, является ли список null или пустым.
- Spring Framework: С помощью метода
CollectionUtils.isEmpty()вы можете надёжно проверять свои коллекции.
Применение этих вспомогательных функций выглядит так:
boolean isSafeEmpty = CollectionUtils.isEmpty(list);
Автоматизация рутинной проверки
Если вам кажется утомительным добавлять проверку на null везде по коду, то почему бы не создать свою утилитарную функцию, объединяющую эти операции?
public static boolean isNullOrEmpty(List<?> list) {
return list == null || list.isEmpty();
}
Воспользовавшись собственной утилитой, вы избежите дублирования кода и продемонстрируете профессионализм в его оформлении:
if (isNullOrEmpty(list)) {
// Null или пустой список у меня под контролем!
}
Профилактика проблем на ранних этапах
Как известно, лучше перестраховаться заранее. Если говорить на языке разработчиков, преждевременная инициализация списков спасет вас от долгих часов отладки:
List<String> myList = new ArrayList<>(); // Как говорится, перебдеть никогда не помешает
Консистентность — залог успеха
Применяйте универсальный подход к предотвращению возникновения null во всём вашем коде:
- Документация: Чётко обозначайте вашу стратегию работы с null.
- Анализ: Регулярно проводите код-ревью, уделяя особое внимание
NullPointerExceptions.
- Тестирование: Включайте юнит-тесты для проверки списка на null и граничных условий.
Null не имеет чувств
В программировании есть существенная разница между null-списком и пустым списком. Представьте так:
- "Я купил новую корзину" (💡 – корзина, это наш объект List). Есть в ней яблоки? 🍎
- "Пока что нет" (🔋 – isEmpty проверит наличие яблок, но не корзины)
List<String> basket = new ArrayList<>();
if(basket.isEmpty()) {
// Смотри, нет яблок!
}
Метод
isEmpty проверяет наличие яблок (элементов), но не вопрос о существовании корзины (списка).
Секреты устойчивого кода#Java Core #Ошибки Java
Эффективная работа с null делает код значительно надежнее. Важно постоянно следить за его единообразием, будь то проверки, вспомогательные методы или своевременная инициализация списков:
- Комментарии: Тщательно документируйте стратегию проверки на null для облегчения коллегиальной работы.
- Код-ревью: Будьте внимательны к возможным проблемам с null-ссылками при анализе кода.
- Тестирование: Проводите всестороннее юнит-тестирование для наиболее эффективной обработки случаев с null.
Полезные материалы
- List (Java Platform SE 8 ) — Документация по методу
isEmpty()от Oracle.
- Trail: Collections (The Java™ Tutorials) — Детальное руководство по Java Collections Framework.
- List isEmpty() method in Java with Examples – GeeksforGeeks — Анализ функции
isEmpty()на практических примерах.
- Java List — Подробное руководство по работе со списками в Java.
- Effective Java, 3rd Edition [Book] — Рекомендуемая книга для любителей Java.
- Tutorial | DigitalOcean — Обзор метода
isEmpty()в списках Java с примерами.
Олеся Тарасова
Java-разработчик