Проверка на null перед вызовом isEmpty() в Java

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Быстрый ответ

Нет, метод List.isEmpty() не проверяет, равен ли список null. При попытке вызвать этот метод для null-ссылки, генерируется исключение NullPointerException . Используйте следующую заслонку, чтобы избежать этого:

Java Скопировать код if (list == null || list.isEmpty()) { // Мы правильно обработали пустой список или ссылку на null }

Даний способ обеспечивает безопасное обращение к списку, учитывая возможность его равенства null.

Пролог к null-исключениям

Перед тем как активно использовать методы объектов, постарайтесь убедиться в их действительном существовании. Всегда будьте настороже относительно NullPointerException :

Java Скопировать код if(list != null) { // От null никуда не деться! boolean isEmpty = list.isEmpty(); }

Это предохранительное программирование помогает предотвратить непредвиденные отказы программы из-за NullPointerException .

Null и когда его страховаться излишне

Разумеется, вам не хотелось бы перегружать код постоянными проверками на null в каждой строке. К счастью, в таких случаях на помощь приходят специализированные библиотеки:

Apache Commons Collections: Предлагает метод CollectionUtils.isEmpty() , который проверяет, является ли список null или пустым. Spring Framework: С помощью метода CollectionUtils.isEmpty() вы можете надёжно проверять свои коллекции.

Применение этих вспомогательных функций выглядит так:

Java Скопировать код boolean isSafeEmpty = CollectionUtils.isEmpty(list);

Автоматизация рутинной проверки

Если вам кажется утомительным добавлять проверку на null везде по коду, то почему бы не создать свою утилитарную функцию, объединяющую эти операции?

Java Скопировать код public static boolean isNullOrEmpty(List<?> list) { return list == null || list.isEmpty(); }

Воспользовавшись собственной утилитой, вы избежите дублирования кода и продемонстрируете профессионализм в его оформлении:

Java Скопировать код if (isNullOrEmpty(list)) { // Null или пустой список у меня под контролем! }

Профилактика проблем на ранних этапах

Как известно, лучше перестраховаться заранее. Если говорить на языке разработчиков, преждевременная инициализация списков спасет вас от долгих часов отладки:

Java Скопировать код List<String> myList = new ArrayList<>(); // Как говорится, перебдеть никогда не помешает

Консистентность — залог успеха

Применяйте универсальный подход к предотвращению возникновения null во всём вашем коде:

Документация: Чётко обозначайте вашу стратегию работы с null. Анализ: Регулярно проводите код-ревью, уделяя особое внимание NullPointerExceptions . Тестирование: Включайте юнит-тесты для проверки списка на null и граничных условий.

Null не имеет чувств

В программировании есть существенная разница между null-списком и пустым списком. Представьте так:

"Я купил новую корзину" (💡 – корзина, это наш объект List). Есть в ней яблоки? 🍎

"Пока что нет" (🔋 – isEmpty проверит наличие яблок, но не корзины)

Java Скопировать код List<String> basket = new ArrayList<>(); if(basket.isEmpty()) { // Смотри, нет яблок! }

Метод isEmpty проверяет наличие яблок (элементов), но не вопрос о существовании корзины (списка).

Секреты устойчивого кода

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Эффективная работа с null делает код значительно надежнее. Важно постоянно следить за его единообразием, будь то проверки, вспомогательные методы или своевременная инициализация списков:

Комментарии: Тщательно документируйте стратегию проверки на null для облегчения коллегиальной работы. Код-ревью: Будьте внимательны к возможным проблемам с null-ссылками при анализе кода. Тестирование: Проводите всестороннее юнит-тестирование для наиболее эффективной обработки случаев с null.

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