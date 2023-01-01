Чтение тела POST-запроса из HttpServletRequest в Java

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Быстрый ответ

Чтобы получить доступ к содержанию POST-запроса через HttpServletRequest , используйте метод getReader() . Проходите по строкам, объединяя их в единую строку String :

Java Скопировать код StringBuilder body = new StringBuilder(); String line; while ((line = request.getReader().readLine()) != null) { body.append(line); } String postBody = body.toString();

Не забудьте начать чтение как первую операцию с потоком: возможность повторного чтения отсутствует.

Подготовка к главной сцене

Прежде чем анализировать содержимое запроса, убедитесь, что это POST-запрос, используя request.getMethod() :

Java Скопировать код if ("POST".equals(request.getMethod())) { // Теперь можно работать с содержимым запроса }

Be courteous to BufferedReader by using the try-with-resources statement:

Тщательное обращение с BufferedReader обеспечивается с помощью конструкции try-with-resources:

Java Скопировать код try (BufferedReader reader = request.getReader()) { // Основная работа с ридером. } catch (IOException e) { // Обрабатываем исключение IOException. }

Если вы ищете более изящное решение, используйте потоки Java:

Java Скопировать код String requestBody = request.getReader().lines().collect(Collectors.joining(System.lineSeparator()));

Корректно обрабатывайте кодировку, предпочтительно UTF-8, и используйте утилиты curl и wget для тестирования.

Визуализация

Извлечение содержимого POST-запроса направлено на декодирование секретного послания:

Markdown Скопировать код 📩 **Конверт (HttpServletRequest):** Открывает доступ к посланию (содержимому POST-запроса)

Java Скопировать код StringBuilder postData = new StringBuilder(); String line; try (BufferedReader reader = request.getReader()) { while ((line = reader.readLine()) != null) { postData.append(line); } } catch (Exception e) { /* Обрабатываем исключение */ } String postDataText = postData.toString();

Последовательность:

Markdown Скопировать код 📩 -> 📤 -> 💌

📩: Получение запроса (HTTPServletRequest)

📤: Начало извлечения данных

💌: Данные доступны для чтения

Применение секретных инструментов шпиона: Альтернативные методы и меры предосторожности

Упрощение работы со сканером

Использование Scanner – это ещё один способ чтения входящего потока:

Java Скопировать код Scanner s = new Scanner(request.getInputStream()).useDelimiter("\\A"); String requestBody = s.hasNext() ? s.next() : "";

Использование кодовых библиотек

Имеются полезные сторонние библиотеки:

Для поклонников Apache Commons IO:

Java Скопировать код String requestBody = IOUtils.toString(request.getReader());

Для любителей Guava:

Java Скопировать код String requestBody = CharStreams.toString(request.getReader());

Обработка ошибок и защита от потенциальных препятствий

Чтобы защититься от повторного чтения и пустых тел запросов, проверьте, не было ли содержимое прочитано ранее, и проверьте заголовок Content-Type .

Навигация по джунглям параметров и заголовков

Извлечение параметров и заголовков:

Java Скопировать код while (httpRequest.getParameterNames().hasMoreElements()) { // Здесь находятся параметры } while (httpRequest.getHeaderNames().hasMoreElements()) { // Здесь расположены заголовки }

Безопасность при многопоточной работе: Умение играть в песочницу

Обеспечьте безопасность чтения содержимого запроса в многопоточной среде, предотвратив одновременный доступ к HttpServletRequest .

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