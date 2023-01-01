Динамическое изменение уровня логирования log4j без перезапуска#Java Core #DevOps/Deploy #Логирование
Быстрый ответ
Чтобы динамически изменить уровень логгирования в log4j, воспользуйтесь методом
Logger.setLevel(). Для получения экземпляра логгера вызовите метод
Logger.getLogger(), указав в качестве параметра имя вашего класса. Затем задайте необходимый уровень логгирования с помощью
setLevel():
Logger logger = Logger.getLogger(MyClass.class); // Укажите имя вашего класса
logger.setLevel(Level.INFO); // Возможные варианты: DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL.
Этот метод позволяет настроить логгирование индивидуально для каждого логгера независимо от глобальных параметров.
JMX / Spring: Динамическое изменение уровня логгирования
C помощью JMX (Java Management Extensions) можно динамически управлять логгерами через различные JMX-клиенты, вроде JConsole, изменяя уровни логгирования без необходимости перезагрузки сервера.
Spring предлагает аналогичные функции путем подключения логгеров через аннотации
@ManagedResource и
@ManagedAttribute. Spring Boot Actuator расширяет возможности управления логгированием за счет предоставления эндпоинта
/loggers.
Потокобезопасное обновление уровня логгирования: сложности с
Функция
configureAndWatch в Log4j 1.x, обеспечивающая автоматическое обновление конфигурации, может вызывать проблемы с утечками потоков в J2EE среде, так как она создает отдельные потоки. Log4j 2 решает эту проблему с помощью атрибута
monitorInterval в
log4j2.xml.
Программное управление уровнями логгирования в Log4j 2
Для программного изменения уровней логгирования в Log4j 2 используются методы класса
Configurator:
import org.apache.logging.log4j.core.config.Configurator;
import org.apache.logging.log4j.Level;
Configurator.setAllLevels(LogManager.getRootLogger().getName(), Level.INFO);
Предусмотренный в файле
log4j2.xml атрибут
monitorInterval позволяет автоматически отслеживать актуальность настроек:
<Configuration monitorInterval="30">
<!-- Здесь располагается ваша конфигурация -->
</Configuration>
Производительность против логгирования: поиск идеального баланса
Уровень детализации логов влияет на производительность приложения. Чрезмерная детальность логгирования на уровне
DEBUG способна замедлить работу приложения и потребует больше ресурсов. Важно найти оптимальный баланс между качеством отладки и эффективностью работы системы – и это особенно важно в производственной среде.
Также необходимо учесть, что интенсивное логгирование повышает затраты на дисковое пространство и может отрицательно влиять на эффективность мониторинговых платформ. Стремитесь к оптимальному соотношению между детальностью логов и затратами на их обработку.
Визуализация
Легко представить себе управление уровнями логгирования, если сравнить его с дирижерской деятельностью. В этом аналоге логгеры – это музыканты, а уровни логгирования – их инструменты:
| Логгер (Музыкант) | Инструмент (Уровень) |
| ----------------- | ------------------- |
| База данных | Скрипка = INFO |
| Аутентификация | Барабан = ERROR |
| Платежи | Труба = DEBUG |
Под вашим управлением логгеры гибко изменяют уровень логгирования:
log.setLevel(Level.DEBUG); // Труба (Платежи) звучит громче!
Каждый "музыкант" (логгер) адаптируется к новому "исполнению":
| Логгер | Воспроизведение |
| ------------------ | ------------------ |
| База данных 🎻 | Продолжает на INFO |
| Аутентификация 🥁 | Стабильно на ERROR |
| Платежи 🎺 | Переходит на DEBUG |
Maven и зависимости: необходимые добавления
Для проектов на Maven важно включить в файл
pom.xml актуальные зависимости от log4j. Веб-приложениям может быть необходим модуль
log4j-web для обеспечения лучшей совместимости с контейнерами сервлетов:
<dependency>
<groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
<artifactId>log4j-core</artifactId>
<version>2.x.x</version> <!-- Всегда используйте последнюю версию -->
</dependency>
Будьте внимательны при обеспечении совместимости зависимостей с особенностями вашего сервера приложений или контейнера сервлетов.
Разные среды: совершенствуем логгирование
Подход к управлению логгированием зависит от среды развертывания:
- Для Tomcat используйте файл
conf/logging.properties.
- В Spring Boot вам помогут
application.propertiesили
application.ymlдля настройки логгирования.
- При развертывании в Docker контейнерах могут пригодиться переменные окружения или подключаемые файлы настроек.
Всегда тестируйте логгирование в условиях, максимально приближенных к производственным.
Полезные материалы
- Log4j – Configuring Log4j 2 — Детальное руководство по настройке Log4j 2.
- Programmatically change log level in Log4j2 – Stack Overflow — Обсуждение реальных примеров изменения уровней логгирования в реальном времени.
- log4j – Logging Levels — Описание различных уровней логгирования в log4j и способов их изменения.
- Configurator (Apache Log4j Core 2.22.1 API) — Обзор API Configurator и методов программного управления логгерами.
- Log4j – Maven, Ivy, Gradle, и SBT Artifacts — Список артефактов Log4j 2 для различных инструментов сборки проектов.
- Overview (Apache Log4j Core 2.22.1 API) — Полная документация API по всем возможностям Log4j 2.
Элина Баранова
разработчик Android