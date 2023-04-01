Решение ошибки DateTimeParseException в Java 8: LocalDateTime#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой
DateTimeParseException при использовании метода
LocalDateTime.parse(), она обычно вызвана несоответствием входящей строки шаблону
DateTimeFormatter. Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что формат строкового представления даты полностью соответствует форматирующему шаблону, уделяя особое внимание литералам и разделителям. Например, строка даты и времени "2023-04-01T10:15:30" должна быть распознана следующим образом:
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss");
LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.parse("2023-04-01T10:15:30", formatter); // Возвращаем Java к жизни ;)
Тщательно сравните ваш шаблон и входящую строку для достижения точного совпадения.
Работа с датами
Класс
LocalDateTime не следует использовать для работы со строками, содержащими только дату без времени. В таких случаях лучше использовать
LocalDate для парсинга дат:
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd");
LocalDate localDate = LocalDate.parse("20230401", formatter); // Машина времени запущена, наслаждайтесь периодом 2023 года ;)
Если требуется преобразовать
LocalDate в
LocalDateTime, это можно легко сделать с помощью метода
.atStartOfDay():
LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay(); // Получаем LocalDateTime на начало дня (00:00:00)
Продвинутый парсинг: DateTimeFormatterBuilder
Если ваши данные могут иногда включать время, а иногда нет,
DateTimeFormatterBuilder с использованием метода
parseDefaulting может прийти на помощь. Он позволяет задать значении по умолчанию для отсутствующих компонентов времени.
Надёжные пользовательские шаблоны
При создании собственного шаблона с помощью
DateTimeFormatter.ofPattern очень важно обратить внимание на точность, литералы и чувствительность к регистру:
DateTimeFormatter customFormatter = new DateTimeFormatterBuilder()
.appendPattern("yyyy-MM-dd")
.optionalStart()
.appendPattern("'T'HH:mm:ss")
.optionalEnd()
.toFormatter(); // Создаем свой форматтер!
LocalDateTime parsedDateTime = LocalDateTime.parse("2023-04-01T13:45:30", customFormatter);
Использование методов
optionalStart() и
optionalEnd() поможет справиться с различиями во входных данных.
Время для try-catch!
Разбор строки на дату может вызвать
DateTimeParseException независимо от вводимых данных. Чтобы избежать непредвиденного разрыва программы, выполнение этого процесса стоит обернуть в блок
try-catch:
try {
LocalDateTime.parse(yourDateString, yourFormatter); // Надеемся на лучшее!
} catch (DateTimeParseException e) {
System.err.println("Ой, возникла ошибка при парсинге даты и времени: " + e.getMessage()); // "e" означает 'Expect the Unexpected' (ожидайте неожиданного)!
// Обработка ошибок? Конечно, это нужно!
}
Визуализация
Попробуем представить парсинг
LocalDateTime как процесс "взлома кодового замка":
Комбинация замка: 2023-03-21T19:34 (🕒) Состояние замка: TemporalAccessor (🔒)
Ключ к открытию:
DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE_TIME;
LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.parse("2023-03-21T19:34", formatter);
Процесс вскрытия:
TemporalAccessor (🔒) + Правильный Formatter (🔑) = Открытое LocalDateTime (🔓🕒)
Неподходящий ключ вызовет
DateTimeException:
TemporalAccessor (🔒) + Неподходящий Formatter (❌) = Исключение (⛔️)
Распространённые ошибки
Будьте внимательны к следующим моментам при работе с
LocalDateTime:
- Путаница между 24-часовым и 12-часовым форматами: Ошибки в формате могут быть критичными.
- Неожиданности синтаксиса: Каждый символ в шаблоне имеет значение!
- Обновления JDK: Устаревшая версия JDK может стать источником проблем.
- Документация – ваш союзник: Если что-то становится непонятно, обращайтесь к Java Docs или специализированным форумам.
Советы для практикующих профессионалов
Вот несколько полезных советов для ситуаций, когда вы столкнулись с нестандартными задачами:
- Часовые пояса: Для работы с временем вместе с учетом часового пояса используйте класс
ZonedDateTime.
- Локализация: Для учета локальных особенностей используйте метод
DateTimeFormatter.withLocale(Locale).
- Массовое тестирование: Проверьте ваш форматтер на разных датах и времени.
Полезные материалы
- DateTimeFormatter (Java Platform SE 8 ) — Официальная документация по
DateTimeFormatter.
- LocalDateTime (Java Platform SE 8 ) — Полная документация по классу
LocalDateTime.
- datetime – How can I parse/format dates with LocalDateTime? (Java 8) – Stack Overflow — Обсуждение
DateTimeFormatterна Stack Overflow.
- Просто мгновение... — Инструкция от Baeldung по использованию
DateTimeFormatterв Java.
- TemporalAccessor (Java Platform SE 8 ) — Документация по
TemporalAccessor.
- Пакет Temporal (The Java™ Tutorials > Date Time > Standard Calendar) — Учебное пособие по использованию
TemporalAccessor.
- Java SE 8 Дата и время — Обзорная статья об работе с датой и временем в Java.
Рустам Мельников
Java-инженер