Решение ошибки DateTimeParseException в Java 8: LocalDateTime

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Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой DateTimeParseException при использовании метода LocalDateTime.parse() , она обычно вызвана несоответствием входящей строки шаблону DateTimeFormatter . Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что формат строкового представления даты полностью соответствует форматирующему шаблону, уделяя особое внимание литералам и разделителям. Например, строка даты и времени "2023-04-01T10:15:30" должна быть распознана следующим образом:

Java Скопировать код DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"); LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.parse("2023-04-01T10:15:30", formatter); // Возвращаем Java к жизни ;)

Тщательно сравните ваш шаблон и входящую строку для достижения точного совпадения.

Работа с датами

Класс LocalDateTime не следует использовать для работы со строками, содержащими только дату без времени. В таких случаях лучше использовать LocalDate для парсинга дат:

Java Скопировать код DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("yyyyMMdd"); LocalDate localDate = LocalDate.parse("20230401", formatter); // Машина времени запущена, наслаждайтесь периодом 2023 года ;)

Если требуется преобразовать LocalDate в LocalDateTime , это можно легко сделать с помощью метода .atStartOfDay() :

Java Скопировать код LocalDateTime localDateTime = localDate.atStartOfDay(); // Получаем LocalDateTime на начало дня (00:00:00)

Продвинутый парсинг: DateTimeFormatterBuilder

Если ваши данные могут иногда включать время, а иногда нет, DateTimeFormatterBuilder с использованием метода parseDefaulting может прийти на помощь. Он позволяет задать значении по умолчанию для отсутствующих компонентов времени.

Надёжные пользовательские шаблоны

При создании собственного шаблона с помощью DateTimeFormatter.ofPattern очень важно обратить внимание на точность, литералы и чувствительность к регистру:

Java Скопировать код DateTimeFormatter customFormatter = new DateTimeFormatterBuilder() .appendPattern("yyyy-MM-dd") .optionalStart() .appendPattern("'T'HH:mm:ss") .optionalEnd() .toFormatter(); // Создаем свой форматтер! LocalDateTime parsedDateTime = LocalDateTime.parse("2023-04-01T13:45:30", customFormatter);

Использование методов optionalStart() и optionalEnd() поможет справиться с различиями во входных данных.

Время для try-catch!

Разбор строки на дату может вызвать DateTimeParseException независимо от вводимых данных. Чтобы избежать непредвиденного разрыва программы, выполнение этого процесса стоит обернуть в блок try-catch :

Java Скопировать код try { LocalDateTime.parse(yourDateString, yourFormatter); // Надеемся на лучшее! } catch (DateTimeParseException e) { System.err.println("Ой, возникла ошибка при парсинге даты и времени: " + e.getMessage()); // "e" означает 'Expect the Unexpected' (ожидайте неожиданного)! // Обработка ошибок? Конечно, это нужно! }

Визуализация

Попробуем представить парсинг LocalDateTime как процесс "взлома кодового замка":

Комбинация замка: 2023-03-21T19:34 (🕒) Состояние замка: TemporalAccessor (🔒)

Ключ к открытию:

Java Скопировать код DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE_TIME; LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.parse("2023-03-21T19:34", formatter);

Процесс вскрытия:

TemporalAccessor (🔒) + Правильный Formatter (🔑) = Открытое LocalDateTime (🔓🕒)

Неподходящий ключ вызовет DateTimeException :

TemporalAccessor (🔒) + Неподходящий Formatter (❌) = Исключение (⛔️)

Распространённые ошибки

Будьте внимательны к следующим моментам при работе с LocalDateTime :

Путаница между 24-часовым и 12-часовым форматами: Ошибки в формате могут быть критичными. Неожиданности синтаксиса: Каждый символ в шаблоне имеет значение! Обновления JDK: Устаревшая версия JDK может стать источником проблем. Документация – ваш союзник: Если что-то становится непонятно, обращайтесь к Java Docs или специализированным форумам.

Советы для практикующих профессионалов

Вот несколько полезных советов для ситуаций, когда вы столкнулись с нестандартными задачами:

Часовые пояса: Для работы с временем вместе с учетом часового пояса используйте класс ZonedDateTime . Локализация: Для учета локальных особенностей используйте метод DateTimeFormatter.withLocale(Locale) . Массовое тестирование: Проверьте ваш форматтер на разных датах и времени.

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