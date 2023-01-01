Удаление дочерней записи в JPA OneToMany: возможные решения#Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Для правильного удаления дочерних сущностей в связи
@OneToMany JPA рекомендуется использовать
orphanRemoval = true совместно с
CascadeType.REMOVE или
CascadeType.ALL. Не забудьте исключить дочерний элемент из коллекции родительской сущности.
@Entity
public class Parent {
@OneToMany(mappedBy = "parent", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
private Set<Child> children;
public void removeChild(Child child) {
children.remove(child);
child.setParent(null);
}
}
Чтобы инициировать процесс удаления, достаточно вызвать метод
parent.removeChild(childEntity) в контексте транзакции.
Вопросы каскадного удаления
Работа с взаимосвязями между объектами в мире JPA часто напоминает искусство кулинара, готовящего блюдо: каждое действие — проработанное и уместное. Это относится и к вопросам композиции и агрегации. Композиция предполагает, что существование дочерних элементов невозможно без родительского, и часто влечёт за собой каскадное удаление.
Настройка
@OneToMany для каскадного удаления
Необходимость индивидуальной настройки связей:
- Включите
orphanRemoval = true, чтобы JPA автоматически удаляла "сирот".
- Настройте связь между
@OneToManyи
@ManyToOneдля эффективного управления отношениями в JPA.
- Используйте
CascadeType.PERSIST,
CascadeType.MERGEили
CascadeType.DELETEдля детального контроля над проводимыми операциями.
CascadeType.ALLудобен, но может привести к нежелательной потере данных.
Преимущества используемых JPA провайдеров
Воспользуйтесь особенностями выбранного вами JPA провайдера:
- Hibernate предлагает аннотацию
@org.hibernate.annotations.OnDeleteсо стратегией
OnDeleteAction.CASCADEи дополнительную возможность —
cascade="delete-orphan".
- EclipseLink предоставляет функцию "private ownership", ведущую себя похожим образом на каскадное удаление.
Визуализация
Представим дерево с листьями; каждый лист — это сущность JPA, которая стремится остаться на дереве.
🌳 До удаления: 🌳 После удаления:
/ | \ / | \
🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍂 🍃
На втором изображении видно, как одна из сущностей была удалена вместе с родительской сущностью.
Чтобы поддерживать порядок:
- Включите
orphanRemoval = trueи
CascadeType.REMOVE.
- Позвольте JPA поддерживать целостность вашей базы данных, как дерево поддерживает баланс в природе.
Рекомендации по удалению данных
Советы по удалению:
- Тщательно проводите тестирование процесса удаления при помощи Ajax. Отладьте этот процесс до автоматизма.
- Помните, что только при использовании
orphanRemovalвозможно удалить сущность без родительской связи.
- Удостоверьтесь, что ваша версия Hibernate поддерживает удаление "сирот" (начиная с версии
3.5.0-Beta-2).
- Разберитесь, как операции JPA отражаются на уровне базы данных.
Для размышления
- Подумайте, действительно ли вам нужен
orphanRemoval. Возможно, он может принести больше проблем.
- Используйте
CascadeType.ALLс осторожностью, чтобы не утратить важные данные.
- Правильно определите границы транзакций. Это поможет вам грамотно управлять взаимоотношениями.
Полезные материалы
- Java Persistence/OneToMany – Wikibooks — Обстоятельное руководство по использованию
@OneToManyв JPA.
- Руководство пользователя Hibernate ORM — Более глубокая информация по ассоциациям от Hibernate.
- java – CascadeType.ALL в JPA и Hibernate – Stack Overflow — Обсуждение значения и последствий использования CascadeType в JPA и Hibernate.
- JSR-000338 Java Persistence 2.1 — Официальный документ, определяющий спецификации JPA 2.1.
- java – JPA OneToMany не удаляет дочерний элемент – Stack Overflow — Обсуждение проблемы каскадного удаления в JPA.
- Сущности – Учебник Java EE 6 — Компактное руководство по управлению сущностями в Java EE 6.
- Кэширование второго уровня в Hibernate – Vlad Mihalcea — Анализ работы кэширования второго уровня в Hibernate от Влада Михалчи.
Рустам Мельников
Java-инженер