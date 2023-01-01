Удаление дочерней записи в JPA OneToMany: возможные решения

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Быстрый ответ

Для правильного удаления дочерних сущностей в связи @OneToMany JPA рекомендуется использовать orphanRemoval = true совместно с CascadeType.REMOVE или CascadeType.ALL . Не забудьте исключить дочерний элемент из коллекции родительской сущности.

Java Скопировать код @Entity public class Parent { @OneToMany(mappedBy = "parent", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true) private Set<Child> children; public void removeChild(Child child) { children.remove(child); child.setParent(null); } }

Чтобы инициировать процесс удаления, достаточно вызвать метод parent.removeChild(childEntity) в контексте транзакции.

Вопросы каскадного удаления

Работа с взаимосвязями между объектами в мире JPA часто напоминает искусство кулинара, готовящего блюдо: каждое действие — проработанное и уместное. Это относится и к вопросам композиции и агрегации. Композиция предполагает, что существование дочерних элементов невозможно без родительского, и часто влечёт за собой каскадное удаление.

Настройка @OneToMany для каскадного удаления

Необходимость индивидуальной настройки связей:

Включите orphanRemoval = true , чтобы JPA автоматически удаляла "сирот".

, чтобы JPA автоматически удаляла "сирот". Настройте связь между @OneToMany и @ManyToOne для эффективного управления отношениями в JPA.

и для эффективного управления отношениями в JPA. Используйте CascadeType.PERSIST , CascadeType.MERGE или CascadeType.DELETE для детального контроля над проводимыми операциями. CascadeType.ALL удобен, но может привести к нежелательной потере данных.

Преимущества используемых JPA провайдеров

Воспользуйтесь особенностями выбранного вами JPA провайдера:

Hibernate предлагает аннотацию @org.hibernate.annotations.OnDelete со стратегией OnDeleteAction.CASCADE и дополнительную возможность — cascade="delete-orphan" .

предлагает аннотацию со стратегией и дополнительную возможность — . EclipseLink предоставляет функцию "private ownership", ведущую себя похожим образом на каскадное удаление.

Визуализация

Представим дерево с листьями; каждый лист — это сущность JPA, которая стремится остаться на дереве.

Markdown Скопировать код 🌳 До удаления: 🌳 После удаления: / | \ / | \ 🍃 🍃 🍃 🍃 🍃 🍂 🍃

На втором изображении видно, как одна из сущностей была удалена вместе с родительской сущностью.

Чтобы поддерживать порядок:

Включите orphanRemoval = true и CascadeType.REMOVE .

и . Позвольте JPA поддерживать целостность вашей базы данных, как дерево поддерживает баланс в природе.

Рекомендации по удалению данных

Советы по удалению:

Тщательно проводите тестирование процесса удаления при помощи Ajax. Отладьте этот процесс до автоматизма.

Помните, что только при использовании orphanRemoval возможно удалить сущность без родительской связи.

возможно удалить сущность без родительской связи. Удостоверьтесь, что ваша версия Hibernate поддерживает удаление "сирот" (начиная с версии 3.5.0-Beta-2 ).

). Разберитесь, как операции JPA отражаются на уровне базы данных.

Для размышления

Подумайте, действительно ли вам нужен orphanRemoval . Возможно, он может принести больше проблем.

. Возможно, он может принести больше проблем. Используйте CascadeType.ALL с осторожностью, чтобы не утратить важные данные.

с осторожностью, чтобы не утратить важные данные. Правильно определите границы транзакций. Это поможет вам грамотно управлять взаимоотношениями.

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