Анализ .hprof файла в Java: инструменты и методы

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Быстрый ответ

Для анализа файлов в формате .hprof отлично подойдут Eclipse Memory Analyzer Tool (MAT) и VisualVM. Оба инструмента помогут эффективно исследовать использование памяти после загрузки соответствующего дампа.

Eclipse MAT:

Запустите приложение, перейдите в меню Файл > Открыть дамп памяти и загрузите файл.

и загрузите файл. Откройте ваш файл .hprof и начните анализ в разделе Подозрительные места утечек или при помощи Гистограммы.

VisualVM:

Запустите VisualVM и добавьте плагин VisualVM-MBeans .

. После этого загрузите .hprof файл и приступайте к анализу в разделах Обзор, Классы и Объекты.

Чтобы создать .hprof файл, используйте команду:

shell Скопировать код jmap -dump:live,format=b,file=heapdump.hprof <pid>

Где <pid> — это идентификатор Java-процесса, который подлежит анализу.

Путешествие по джунглям Java Heap

Первым шагом будет понимание структуры Java Heap. Когда возникают ошибки типа OutOfMemoryErrors, используйте параметр JVM -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError . Он работает как сигнал тревоги в моменты кризиса по памяти.

Продвинутый анализ с Eclipse MAT

Eclipse MAT обладает множеством функций, включая OQL (Object Query Language), что делает его незаменимым инструментом. OQL позволяет извлекать конкретные объекты из памяти:

Java Скопировать код // Поиск больших объектов SELECT * FROM <instance> s WHERE s.size > 1024 // Отслеживание одинаковых строк SELECT s.toString(), COUNT(s) FROM java.lang.String s GROUP BY s.toString() HAVING COUNT(s) > 1 // Анализ потенциальных утечек и доминирующее дерево обеспечивают точное выявление проблем

Использование JHAT

JHAT, входящий в состав JDK, предлагает такие возможности как:

Выполнение OQL запросов для детализированного анализа.

для детализированного анализа. Генерацию гистограммы элементов с помощью команды jhat -histo <heapfile> .

. Визуализацию связей между объектами, что помогает выявить основные источники использования памяти.

MAT и JHAT поддерживают работу с командной строкой, что удобно для автоматизации процессов.

Визуализация

Исследование файла .hprof можно сравнить с исследованием замка, где комнаты — это объекты, а коридоры — ссылки. Файл .hprof — это ваша карта, чтобы не заблудиться, а VisualVM и MAT — надежные фонари, освещающие путь. По этому пути мы отслеживаем потенциальные утечки и исследуем их жизненный цикл.

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Избегание подводных камней памяти

Чтобы анализ не привел к трудоемким и сложным задачам:

Пользователи MAT : Увеличьте объем выделяемой памяти, отредактировав параметры в MemoryAnalyzer.ini .

: Увеличьте объем выделяемой памяти, отредактировав параметры в . Пользователи VisualVM : Обеспечьте достаточное количество системной памяти.

: Обеспечьте достаточное количество системной памяти. Пользователи JHAT: Будьте готовы к некоторой затрате времени, так как JHAT медленно обрабатывает большие дампы.

Всегда имейте под рукой отчет о подозрительных местах утечек в Eclipse MAT.

Продвинутая диагностика и настройка производительности

Если вам требуется серьезный анализ утечек памяти:

Автоматизация : Используйте скрипты MAT для упрощения регулярного анализа.

: Используйте скрипты MAT для упрощения регулярного анализа. Сравнение дампов памяти : Найдите изменения и закрепите успешные практики.

: Найдите изменения и закрепите успешные практики. Исследуйте доминирующее дерево в MAT: Посмотрите, какие объекты задерживаются в памяти.

Попробуйте JDK Mission Control для глубокого анализа JVM от Oracle.

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