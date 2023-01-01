Остановка ожидания Future в Java при исключении: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того, чтобы убедиться в том, что все Futures завершены, пользуйтесь методом CompletableFuture.allOf() . Когда все задачи будут выполнены, результаты можно получить, применив последовательность методов stream и map.

Java Скопировать код List<CompletableFuture<String>> futuresList = // ... CompletableFuture.allOf(futuresList.toArray(new CompletableFuture[0])).join(); List<String> results = futuresList.stream() .map(CompletableFuture::join) .collect(Collectors.toList());

Этот подход поможет вам эффективно ожидать завершения нескольких параллельных задач и собирать их результаты.

Эффективное управление future

Оптимизация работы с помощью ExecutorCompletionService

Если требуется большая гибкость в управлении Futures, рекомендуется обратить внимание на ExecutorCompletionService в сочетании с Executor . Это позволяет вам оперативно получать результаты завершенных задач, не ожидая тех, что еще выполняются.

Вы можете отсылать задачи на выполнение в цикле и получать их результаты через completionService.take() . Вот пример использования:

Java Скопировать код ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(10); CompletionService<String> completionService = new ExecutorCompletionService<>(executorService); List<Future<String>> futures = new ArrayList<>(); for(Runnable task : tasks) { futures.add(completionService.submit(task, null)); } List<String> completedTasks = new ArrayList<>(); try { for (int i = 0; i < tasks.size(); i++) { Future<String> completedFuture = completionService.take(); completedTasks.add(completedFuture.get()); } } catch (Exception e) { // Обработка исключений // Возможна отмена невыполненных задач с помощью метода completedFuture.cancel(true) } executorService.shutdown();

Тщательная обработка исключений

При обработке исключений, возникающих во время выполнения многих задач, рекомендуется применять try-catch блок в цикле, который собирает результаты из CompletionService . При появлении ошибок отмените невыполненные задачи для экономии ресурсов и оптимизации производительности.

Стратегии для оперативной реакции на ошибки

Если требуется быстро реагировать на возникающие ошибки в задачах, рассмотрите использование метода CompletableFuture.anyOf() , который ожидает выполнения хотя бы одной из задачи и прерывает ожидание остальных в случае её завершения.

Разработка надежных и отзывчивых приложений

Освобождение ресурсов при возникновении исключений

При возникновении исключения стоит рассмотреть возможность отмены оставшихся futures с целью сокращения затрат на обработку данных. Это особо важно для систем, которые ставят приоритет на эффективное использование ресурсов.

Java Скопировать код try { // ... } catch (Exception e) { // Обработка ошибок for(Future<String> future : futures) { future.cancel(true); } }

Плюсы использования CompletableFuture

При определении асинхронных операций отдавайте предпочтение CompletableFuture , он предлагает встроенные методы для обработки исключений и помогает создавать устойчивые системы.

Java Скопировать код CompletableFuture.supplyAsync(supplier) .exceptionally(ex -> "Ошибка: " + ex.getMessage()) .thenAccept(System.out::println);

Осторожность при использовании allOf

Помните, что применение CompletableFuture.allOf() может быть неоптимальным, если требуется быстро реагировать на исключения, так как этот метод ожидает выполнения всех задач.

Визуализация

Представьте себе настольную игру, где Futures — это повара (👨‍🍳👩‍🍳), готовящие разные блюда одновременно.

Markdown Скопировать код | Повар | Блюдо (задача Future) | Статус | | ------ | ---------------------- | ---------- | | Повар1 | Спагетти 🍝 | Готовится | | Повар2 | Карри 🍛 | Томится | | Повар3 | Салат 🥗 | Готов | | Повар4 | Суп 🍲 | Кипит |

Вы — шеф-повар (👨‍🍳🌟), который ожидает подачу всех блюд.

Полезные материалы