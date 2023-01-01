Решение ошибки java.net.MalformedURLException в Java XML#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Исключение
MalformedURLException появляется, когда в URL не указан протокол. Чтобы исправить эту ситуацию, добавьте к адресу префикс
http:// или
https://:
URL url = new URL("http://example.com"); // Указываем протокол: 'http://' или 'https://'
При работе с XML-данными, использование
StringReader в сочетании с
InputSource решает проблему при анализе XML средствами
DocumentBuilder:
DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder();
InputSource source = new InputSource(new StringReader(xmlString));
Document document = builder.parse(source);
Для более эффективной работы с объектами
File или и экземплярами
InputStream можно снизить издержки на преобразования и избежать ошибок, связанных со строковым представлением протокола.
Эффективные подходы к разбору XML
Обработка больших файлов
Для работы с крупными файлами рекомендуется использовать
InputStream, что позволяет не загружать все содержимое файла в память:
InputStream inputStream = new FileInputStream("path/to/file.xml"); // Содержимое файла в память не загружаем
Document document = builder.parse(inputStream); // Производим разбор содержимого с помощью DocumentBuilder
Такой подход предохраняет систему от излишней нагрузки и обеспечивает эффективность при обработке больших XML-файлов.
Повышение эффективности при помощи
File
Объекты
File оптимизируют разбор XML, так как обеспечивают прямой доступ к файлу:
File xmlFile = new File("path/to/file.xml"); // Получаем прямой доступ к файлу для разбора
Document document = builder.parse(xmlFile); // Эффективно производим чтение и разбор данных
Визуализация
Ошибка
java.net.MalformedURLException: no protocol выглядит как письмо, отправленное без указания адреса:
Отсутствие протокола в URL (`http://`) можно сравнить с конвертом, на котором отсутствует адрес.
Было: | 📄 |
-------------
| |
|Без адреса |
| |
------------
Стало: | http:// 📄 |
---------------
| example |
| .com |
| |
--------------
Решение: так же как вы проверяете наличие возвратного адреса перед отправкой письма, всегда добавляйте префикс протокола
http:// или
https:// к URL, чтобы предотвратить ошибку.
Разбор XML из строки
Если XML представлен в виде строки, используйте
StringReader вот таким образом:
String xmlString = "<root>...</root>"; // XML представлен как строка
Document document = builder.parse(new InputSource(new StringReader(xmlString))); // Разбираем XML из строки
Простое передавание строки в
DocumentBuilder.parse() может вызвать
MalformedURLException.
Проверка корректности XML
Для защиты от ошибок убедитесь, что XML хорошо структурирован:
boolean isValidXML = XMLValidator.validate(xmlString);
if (isValidXML) {
Document document = builder.parse(new InputSource(new StringReader(xmlString)));
}
Соблюдение этих шагов облегчает процесс разбора XML и помогает избегать возникающих проблем.
Обработка больших объемов данных XML
Использование потоков
Когда речь идет о больших объемах данных, использование потоков позволяет эффективнеe использовать ресурсы:
try (InputStream bigXMLStream = new FileInputStream("large.xml")) {
Document document = builder.parse(bigXMLStream); // Обрабатываем большой объем данных без перегрузки памяти
}
Данный подход улучшает масштабируемость приложения и снижает нагрузку на память.
Парсинг XML при ограниченных ресурсах
При ограниченных ресурсах использование SAX-парсера является оптимальным решением, так как он обрабатывает XML на основе событий:
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser saxParser = factory.newSAXParser();
saxParser.parse(new InputSource(new StringReader(xmlString)), handler); // SAX обрабатывает XML с минимальной нагрузкой на память
Данный подход позволяет обрабатывать XML, экономно используя системные ресурсы.
Полезные материалы
- MalformedURLException (Java SE 8) — документация по
MalformedURLException.
- Вопросы по 'malformedurlexception' на stack overflow — обсуждения и решения из сообщества.
- Урок: Работа с URL (Java Tutorial > Networking) — всё о структуре URL и его обработке в Java.
- Validator от Apache Commons — инструмент для проверки URL.
- URI vs URL: что нужно знать разработчику на Java — разъяснение различий между URI и URL.
Рустам Мельников
Java-инженер