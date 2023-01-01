Решение ошибки java.net.MalformedURLException в Java XML

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Исключение MalformedURLException появляется, когда в URL не указан протокол. Чтобы исправить эту ситуацию, добавьте к адресу префикс http:// или https:// :

Java Скопировать код URL url = new URL("http://example.com"); // Указываем протокол: 'http://' или 'https://'

При работе с XML-данными, использование StringReader в сочетании с InputSource решает проблему при анализе XML средствами DocumentBuilder :

Java Скопировать код DocumentBuilder builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); InputSource source = new InputSource(new StringReader(xmlString)); Document document = builder.parse(source);

Для более эффективной работы с объектами File или и экземплярами InputStream можно снизить издержки на преобразования и избежать ошибок, связанных со строковым представлением протокола.

Эффективные подходы к разбору XML

Обработка больших файлов

Для работы с крупными файлами рекомендуется использовать InputStream , что позволяет не загружать все содержимое файла в память:

Java Скопировать код InputStream inputStream = new FileInputStream("path/to/file.xml"); // Содержимое файла в память не загружаем Document document = builder.parse(inputStream); // Производим разбор содержимого с помощью DocumentBuilder

Такой подход предохраняет систему от излишней нагрузки и обеспечивает эффективность при обработке больших XML-файлов.

Повышение эффективности при помощи File

Объекты File оптимизируют разбор XML, так как обеспечивают прямой доступ к файлу:

Java Скопировать код File xmlFile = new File("path/to/file.xml"); // Получаем прямой доступ к файлу для разбора Document document = builder.parse(xmlFile); // Эффективно производим чтение и разбор данных

Визуализация

Ошибка java.net.MalformedURLException: no protocol выглядит как письмо, отправленное без указания адреса:

Markdown Скопировать код Отсутствие протокола в URL (`http://`) можно сравнить с конвертом, на котором отсутствует адрес.

plaintext Скопировать код Было: | 📄 | ------------- | | |Без адреса | | | ------------ Стало: | http:// 📄 | --------------- | example | | .com | | | --------------

Решение: так же как вы проверяете наличие возвратного адреса перед отправкой письма, всегда добавляйте префикс протокола http:// или https:// к URL, чтобы предотвратить ошибку.

Разбор XML из строки

Если XML представлен в виде строки, используйте StringReader вот таким образом:

Java Скопировать код String xmlString = "<root>...</root>"; // XML представлен как строка Document document = builder.parse(new InputSource(new StringReader(xmlString))); // Разбираем XML из строки

Простое передавание строки в DocumentBuilder.parse() может вызвать MalformedURLException .

Проверка корректности XML

Для защиты от ошибок убедитесь, что XML хорошо структурирован:

Java Скопировать код boolean isValidXML = XMLValidator.validate(xmlString); if (isValidXML) { Document document = builder.parse(new InputSource(new StringReader(xmlString))); }

Соблюдение этих шагов облегчает процесс разбора XML и помогает избегать возникающих проблем.

Обработка больших объемов данных XML

Использование потоков

Когда речь идет о больших объемах данных, использование потоков позволяет эффективнеe использовать ресурсы:

Java Скопировать код try (InputStream bigXMLStream = new FileInputStream("large.xml")) { Document document = builder.parse(bigXMLStream); // Обрабатываем большой объем данных без перегрузки памяти }

Данный подход улучшает масштабируемость приложения и снижает нагрузку на память.

Парсинг XML при ограниченных ресурсах

При ограниченных ресурсах использование SAX-парсера является оптимальным решением, так как он обрабатывает XML на основе событий:

Java Скопировать код SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance(); SAXParser saxParser = factory.newSAXParser(); saxParser.parse(new InputSource(new StringReader(xmlString)), handler); // SAX обрабатывает XML с минимальной нагрузкой на память

Данный подход позволяет обрабатывать XML, экономно используя системные ресурсы.

Полезные материалы