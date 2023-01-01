Как определить List бин в Spring и инжект его в классы

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Быстрый ответ

Java Скопировать код @Bean public List<String> myList() { return Arrays.asList("яблоко", "банан", "вишня"); }

Всё просто и очевидно: метод с аннотацией @Bean создаёт список с фиксированным набором строк в Spring-конфигурации.

JavaConfig, Автопроводка и Порядок

Управление вашими бинами

Допустим, у вас есть сложный Spring-проект, в котором сервисы A и B разбросаны по разным углам. Вам помогут два инструмента:

Autowired : Он отслеживает автосвязывания и настраивает связи в соответствии с вашими потребностями.

: Он отслеживает автосвязывания и настраивает связи в соответствии с вашими потребностями. Order: Он определяет порядок инициализации бинов.

Java Скопировать код @Configuration public class AppConfig { @Autowired private ServiceA serviceA; @Autowired private ServiceB serviceB; @Bean @Order(1) public String serviceAName() { return serviceA.getName(); } @Bean @Order(2) public String serviceBName() { return serviceB.getName(); } @Bean public List<String> serviceNames() { return Arrays.asList(serviceAName(), serviceBName()); } }

Списки, инжектированные Spring-ом, и динамически упакованные

Также как и разные сорта кофе, бины в списке могут быть различными. В этом случае нам на помощь приходит Spring Expression Language (EL), позволяющий формировать списки динамически.

Java Скопировать код @Bean public List<String> dynamicList() { return new ArrayList<>(Arrays.asList( "#{serviceA.getName()}", "#{serviceB.getDescription()}" )); }

Создавайте список именно под свои задачи, способный меняться на ходу.

Неизменяемые списки: защита бинов

Чтобы наши списки не менялись неожиданно, используйте Collections.unmodifiableList() . Другой вариант — создать всегда новый список с помощью Lists.newArrayList() от Google Guava.

Java Скопировать код @Bean public List<String> immutableGenreList() { return Collections.unmodifiableList(Arrays.asList("Научная фантастика", "Фэнтези", "Детектив")); }

Оставляйте некоторые вещи неизменяемыми, как секрет старой бабушки.

XML способ: util:list

XML альтернатива

Людям, предпочитающим конфигурацию XML, Spring предоставляет поддержку через <util:list> .

xml Скопировать код <util:list id="myList" value-type="java.lang.String"> <value>яблоко</value> <value>банан</value> <value>вишня</value> </util:list>

Атрибут value-type обеспечивает то, что содержимое списка всегда будет строковым.

Ссылки: Вкладывание бинов друг в друга

Элемент ref позволяет включать один бин в списки других бинов.

xml Скопировать код <util:list id="myServiceList" list-class="java.util.ArrayList"> <ref bean="serviceA"/> <ref bean="serviceB"/> </util:list>

Правильное применение свойств и аннотаций

Необходимые аннотации

Используйте аннотацию @Required , чтобы указать, что свойство обязательно должно быть настроено. Не забудьте о сеттере!

Java Скопировать код public class SomeClass { private List<String> жанры; @Required public void setGenres(List<String> жанры) { this.жанры = жанры; } }

Списки с внешней конфигурацией

Применяйте @Value для инъектирования свойств из внешних источников.

Java Скопировать код @Bean public List<String> externalConfiguredList(@Value("${жанры.список}") String[] жанры) { return Arrays.asList(жанры); }

Внешняя конфигурация делает бины гибкими и динамичными.

Визуализация

Представьте себе место для хранения книг с разделами для любимых жанров.

Java Скопировать код @Configuration public class AppConfig { @Bean public List<String> myFavoriteGenres() { return Arrays.asList("Научная фантастика", "Фэнтези", "Детектив"); } }

Используйте такие классы в вашем приложении Spring, как будто они – книги на полке.

Java Скопировать код @Autowired private List<String> myFavoriteGenres;

Риски и их решения

Контролируемый хаос списков

Порядок элементов в списке важен. И его можно установить, применив @Order .

Java Скопировать код @Order(1) @Bean public Book thrillerBook() { return new Book("Триллер"); }

Ни одного клонирования больше

Можно обеспечить уникальность элементов списков с помощью Set или проверки бинов на этапе их создания.

Java Скопировать код @Autowired private Set<Book> books;

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