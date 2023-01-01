Удаление лишних пробелов в начале и конце строки в Java#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы удалить пробелы в начале и конце строки в Java, используйте метод
trim(). Он эффективно убирает пробелы и придает строке аккуратность, что упрощает дальнейшую работу с кодом.
String result = " Обрежь меня ".trim(); // Результат: "Обрежь меня"
При работе с версией Java 11 или более новой можно использовать метод
strip(), распознающий различные типы пробелов в Unicode и обеспечивающий более глубокую очистку строки.
Trim, strip или replace: Когда что применять?
Метод
trim() эффективен при работе с пробелами, но с выходом Java 11 метод
strip() стал лидером, поскольку удаляет все типы пробелов в Unicode. Когда требуется точность, с помощью регулярных выражений и метода
replaceAll() можно удалить пробелы согласно заданным правилам.
String fromTheLeft = myString.replaceAll("^\\s+", ""); // Удаляем начальные пробелы
String fromTheRight = myString.replaceAll("\\s+$", ""); // Удаляем конечные пробелы
String allAround = myString.replaceAll("^\\s+|\\s+$", ""); // Удаляем все пробелы вокруг
Следует бережно обращаться с методом
replace(" ", ""), так как он удаляет все пробелы в строке без исключения, и это может привести к нежелательным результатам.
Визуализация
Представьте начальные и конечные пробелы как надоедливую толпу вокруг звезды, причем сама звезда — это ваше содержимое:
Исходная строка: ⭐ ('Привет, мир') ⭐
Применяем
.trim():
" Привет, мир ".trim();
Получаем:
Обрезанная строка: Привет, мир
Теперь в центре внимания остается только то, что действительно важно — именно содержание.
Малоизвестные детали обрезки
В Java 11 и более новых версиях метод
strip() сменил
trim(), обеспечивая учёт пробелов в Unicode. Используйте его, если вам требуется контроль над всеми пробелами, а не только над ASCII символом пробела (0x20).
Буквальный борщ: Apache Commons и Google Guava
Для тех, кто ищет более глубокие возможности работы со строками, могут пригодиться библиотеки Apache Commons Lang и Google Guava:
StringUtils.trim()из Apache Commons эффективно обрабатывает null значения, предотвращая возникновение NullPointerException.
CharMatcherот Google Guava предлагает богатый набор методов для работы с символами, включая обрезку пробелов.
Эти инструменты могут стать изящной дополнительной утилитой в вашем инструментарии работы со строками.
Исключения: Неразрывные пробелы и управляющие символы
Стандартные методы обрезки могут не справиться с неразрывными пробелами и управляющими символами. В таких случаях:
- Учет символов: Убедитесь, что ваша среда разработки корректно отображает символы.
- Сила регулярных выражений: Используйте регулярные выражения для точного удаления символов.
String trickyString = " \u00A0 naughty\u2003";
String cleanedString = trickyString.replaceAll("\\p{Z}+", "").trim(); // Убираем юникодные пробелы и обрезаем края
Лучшие практики: Читаемость имеет значение
При выборе способа обрезки строк важно учитывать читаемость и поддерживаемость кода. Хотя краткосрочные решения могут быть привлекательными, на долгосрочную перспективу стоит оценить простоту и понятность кода. Это облегчит вам жизнь в будущем.
Объединяем все вместе
Теперь, когда мы усвоили эти знания, рассмотрим полный пример, в котором применяются различные методы обрезки строки:
public class StringTrimmer {
public static void main(String[] args) {
String original = " Смесь пробелов \u00A0 и табуляций \t ";
// Стандартный метод обрезки
String trimmedStandard = original.trim();
// Обрезка с учетом Unicode в Java 11
String trimmedUnicode = original.strip();
// Использование регулярных выражений
String trimmedRegex = original.replaceAll("^\\p{Z}+|\\p{Z}+$", "");
System.out.println("Стандартная обрезка: " + trimmedStandard);
System.out.println("Обрезка с учетом Unicode: " + trimmedUnicode);
System.out.println("Регулярным выражением: " + trimmedRegex);
}
}
Полезные материалы
- String (Java Platform SE 7) – метод trim() — официальная документация по методу
trim().
- String (Java SE 11 & JDK 11) – метод strip() — метод
strip()в официальной документации Java SE 11.
- StringUtils (Apache Commons Lang 3.11 API) – trim() — Метод
trim()из библиотеки Apache Commons для продвинутой работы со строками.
- Pattern (Java Platform SE 7) — Документация по регулярным выражениям в Java для работы со строками.
- Difference between String trim() and strip() methods in Java 11 – Stack Overflow — Обсуждение различий между методами
trim()и
strip()на Stack Overflow.
- CharMatcher (Guava: Google Core Libraries for Java 23.0 API) — Google Guava
CharMatcherдля работы со строками.
- Java Practices->Verify input with regular expressions — Руководство по проверке вводимой информации, включая работу со строками, на примерах Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик