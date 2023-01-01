Удаление лишних пробелов в начале и конце строки в Java

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Быстрый ответ

Чтобы удалить пробелы в начале и конце строки в Java, используйте метод trim() . Он эффективно убирает пробелы и придает строке аккуратность, что упрощает дальнейшую работу с кодом.

Java Скопировать код String result = " Обрежь меня ".trim(); // Результат: "Обрежь меня"

При работе с версией Java 11 или более новой можно использовать метод strip() , распознающий различные типы пробелов в Unicode и обеспечивающий более глубокую очистку строки.

Trim, strip или replace: Когда что применять?

Метод trim() эффективен при работе с пробелами, но с выходом Java 11 метод strip() стал лидером, поскольку удаляет все типы пробелов в Unicode. Когда требуется точность, с помощью регулярных выражений и метода replaceAll() можно удалить пробелы согласно заданным правилам.

Java Скопировать код String fromTheLeft = myString.replaceAll("^\\s+", ""); // Удаляем начальные пробелы String fromTheRight = myString.replaceAll("\\s+$", ""); // Удаляем конечные пробелы String allAround = myString.replaceAll("^\\s+|\\s+$", ""); // Удаляем все пробелы вокруг

Следует бережно обращаться с методом replace(" ", "") , так как он удаляет все пробелы в строке без исключения, и это может привести к нежелательным результатам.

Визуализация

Представьте начальные и конечные пробелы как надоедливую толпу вокруг звезды, причем сама звезда — это ваше содержимое:

Исходная строка: ⭐ ('Привет, мир') ⭐

Применяем .trim() :

Java Скопировать код " Привет, мир ".trim();

Получаем:

Обрезанная строка: Привет, мир

Теперь в центре внимания остается только то, что действительно важно — именно содержание.

Малоизвестные детали обрезки

В Java 11 и более новых версиях метод strip() сменил trim() , обеспечивая учёт пробелов в Unicode. Используйте его, если вам требуется контроль над всеми пробелами, а не только над ASCII символом пробела (0x20).

Буквальный борщ: Apache Commons и Google Guava

Для тех, кто ищет более глубокие возможности работы со строками, могут пригодиться библиотеки Apache Commons Lang и Google Guava:

StringUtils.trim() из Apache Commons эффективно обрабатывает null значения, предотвращая возникновение NullPointerException.

из Apache Commons эффективно обрабатывает null значения, предотвращая возникновение NullPointerException. CharMatcher от Google Guava предлагает богатый набор методов для работы с символами, включая обрезку пробелов.

Эти инструменты могут стать изящной дополнительной утилитой в вашем инструментарии работы со строками.

Исключения: Неразрывные пробелы и управляющие символы

Стандартные методы обрезки могут не справиться с неразрывными пробелами и управляющими символами. В таких случаях:

Учет символов: Убедитесь, что ваша среда разработки корректно отображает символы.

Убедитесь, что ваша среда разработки корректно отображает символы. Сила регулярных выражений: Используйте регулярные выражения для точного удаления символов.

Java Скопировать код String trickyString = " \u00A0 naughty\u2003"; String cleanedString = trickyString.replaceAll("\\p{Z}+", "").trim(); // Убираем юникодные пробелы и обрезаем края

Лучшие практики: Читаемость имеет значение

При выборе способа обрезки строк важно учитывать читаемость и поддерживаемость кода. Хотя краткосрочные решения могут быть привлекательными, на долгосрочную перспективу стоит оценить простоту и понятность кода. Это облегчит вам жизнь в будущем.

Объединяем все вместе

Теперь, когда мы усвоили эти знания, рассмотрим полный пример, в котором применяются различные методы обрезки строки:

Java Скопировать код public class StringTrimmer { public static void main(String[] args) { String original = " Смесь пробелов \u00A0 и табуляций \t "; // Стандартный метод обрезки String trimmedStandard = original.trim(); // Обрезка с учетом Unicode в Java 11 String trimmedUnicode = original.strip(); // Использование регулярных выражений String trimmedRegex = original.replaceAll("^\\p{Z}+|\\p{Z}+$", ""); System.out.println("Стандартная обрезка: " + trimmedStandard); System.out.println("Обрезка с учетом Unicode: " + trimmedUnicode); System.out.println("Регулярным выражением: " + trimmedRegex); } }

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