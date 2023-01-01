logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Удаление лишних пробелов в начале и конце строки в Java
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Удаление лишних пробелов в начале и конце строки в Java

#Java Core  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы удалить пробелы в начале и конце строки в Java, используйте метод trim(). Он эффективно убирает пробелы и придает строке аккуратность, что упрощает дальнейшую работу с кодом.

Java
Скопировать код
String result = "  Обрежь меня  ".trim(); // Результат: "Обрежь меня"

При работе с версией Java 11 или более новой можно использовать метод strip(), распознающий различные типы пробелов в Unicode и обеспечивающий более глубокую очистку строки.

Пошаговый план для смены профессии

Trim, strip или replace: Когда что применять?

Метод trim() эффективен при работе с пробелами, но с выходом Java 11 метод strip() стал лидером, поскольку удаляет все типы пробелов в Unicode. Когда требуется точность, с помощью регулярных выражений и метода replaceAll() можно удалить пробелы согласно заданным правилам.

Java
Скопировать код
String fromTheLeft = myString.replaceAll("^\\s+", ""); // Удаляем начальные пробелы
String fromTheRight = myString.replaceAll("\\s+$", ""); // Удаляем конечные пробелы
String allAround = myString.replaceAll("^\\s+|\\s+$", ""); // Удаляем все пробелы вокруг

Следует бережно обращаться с методом replace(" ", ""), так как он удаляет все пробелы в строке без исключения, и это может привести к нежелательным результатам.

Визуализация

Представьте начальные и конечные пробелы как надоедливую толпу вокруг звезды, причем сама звезда — это ваше содержимое:

Исходная строка: ⭐ ('Привет, мир') ⭐

Применяем .trim():

Java
Скопировать код
"  Привет, мир  ".trim();

Получаем:

Обрезанная строка: Привет, мир

Теперь в центре внимания остается только то, что действительно важно — именно содержание.

Малоизвестные детали обрезки

В Java 11 и более новых версиях метод strip() сменил trim(), обеспечивая учёт пробелов в Unicode. Используйте его, если вам требуется контроль над всеми пробелами, а не только над ASCII символом пробела (0x20).

Буквальный борщ: Apache Commons и Google Guava

Для тех, кто ищет более глубокие возможности работы со строками, могут пригодиться библиотеки Apache Commons Lang и Google Guava:

  • StringUtils.trim() из Apache Commons эффективно обрабатывает null значения, предотвращая возникновение NullPointerException.
  • CharMatcher от Google Guava предлагает богатый набор методов для работы с символами, включая обрезку пробелов.

Эти инструменты могут стать изящной дополнительной утилитой в вашем инструментарии работы со строками.

Исключения: Неразрывные пробелы и управляющие символы

Стандартные методы обрезки могут не справиться с неразрывными пробелами и управляющими символами. В таких случаях:

  • Учет символов: Убедитесь, что ваша среда разработки корректно отображает символы.
  • Сила регулярных выражений: Используйте регулярные выражения для точного удаления символов.
Java
Скопировать код
String trickyString = " \u00A0 naughty\u2003";
String cleanedString = trickyString.replaceAll("\\p{Z}+", "").trim(); // Убираем юникодные пробелы и обрезаем края

Лучшие практики: Читаемость имеет значение

При выборе способа обрезки строк важно учитывать читаемость и поддерживаемость кода. Хотя краткосрочные решения могут быть привлекательными, на долгосрочную перспективу стоит оценить простоту и понятность кода. Это облегчит вам жизнь в будущем.

Объединяем все вместе

Теперь, когда мы усвоили эти знания, рассмотрим полный пример, в котором применяются различные методы обрезки строки:

Java
Скопировать код
public class StringTrimmer {
    public static void main(String[] args) {
        String original = "  Смесь пробелов \u00A0 и табуляций \t  ";
        
        // Стандартный метод обрезки
        String trimmedStandard = original.trim();

        // Обрезка с учетом Unicode в Java 11
        String trimmedUnicode = original.strip();

        // Использование регулярных выражений
        String trimmedRegex = original.replaceAll("^\\p{Z}+|\\p{Z}+$", "");

        System.out.println("Стандартная обрезка: " + trimmedStandard);
        System.out.println("Обрезка с учетом Unicode: " + trimmedUnicode);
        System.out.println("Регулярным выражением: " + trimmedRegex);
    }
}

Полезные материалы

  1. String (Java Platform SE 7) – метод trim() — официальная документация по методу trim().
  2. String (Java SE 11 & JDK 11) – метод strip() — метод strip() в официальной документации Java SE 11.
  3. StringUtils (Apache Commons Lang 3.11 API) – trim() — Метод trim() из библиотеки Apache Commons для продвинутой работы со строками.
  4. Pattern (Java Platform SE 7) — Документация по регулярным выражениям в Java для работы со строками.
  5. Difference between String trim() and strip() methods in Java 11 – Stack Overflow — Обсуждение различий между методами trim() и strip() на Stack Overflow.
  6. CharMatcher (Guava: Google Core Libraries for Java 23.0 API) — Google Guava CharMatcher для работы со строками.
  7. Java Practices->Verify input with regular expressions — Руководство по проверке вводимой информации, включая работу со строками, на примерах Java.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод в Java используется для удаления пробелов в начале и конце строки?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Генерация кода: превращение исходного кода в машинный
30 августа 2024
Компиляторы: что это и зачем они нужны
30 августа 2024
Лучшие каналы для изучения Java
6 сентября 2024

Загрузка...