Решение ошибки AppDatabase_Impl не найден: Android Room

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Быстрый ответ

Чтобы устранить ошибку AppDatabase_Impl does not exist , активируйте обработчик аннотаций и убедитесь в корректности зависимостей Room в файле build.gradle :

gradle Скопировать код implementation "androidx.room:room-runtime:$room_version" annotationProcessor "androidx.room:room-compiler:$room_version" // Для Java kapt "androidx.room:room-compiler:$room_version" // Для Kotlin

Выполните очистку и переустановку проекта:

console Скопировать код Build > Clean Project Build > Rebuild Project

Эти действия помогут в генерации пропущенного класса AppDatabase_Impl . Если вы работаете на Kotlin, обязательно подключите плагин kotlin-kapt .

Настройка и совместимость Room

Для гарантии корректного функционирования Room проверьте следующее:

Согласованность плагинов и зависимостей

Для стабильной интеграции Room добавьте в файл build.gradle следующие строки:

gradle Скопировать код ext { room_version = 'X.X.X' // Впишите последнюю версию Room }

При работе с Kotlin используйте kapt:

gradle Скопировать код apply plugin: 'kotlin-kapt'

Используйте kapt вместо annotationProcessor для Kotlin:

gradle Скопировать код kapt "androidx.room:room-compiler:$room_version"

Не забывайте регулярно обновлять зависимости для избегания проблем с совместимостью.

Ускорение с Kotlin Symbol Processing (KSP)

Более быструю обработку аннотаций можно достичь с использованием Kotlin Symbol Processing (KSP). Добавьте в build.gradle(kts) следующий код:

kotlin Скопировать код plugins { id("com.google.devtools.ksp") version "X.X.X" }

Затем замените kapt на KSP:

kotlin Скопировать код ksp "androidx.room:room-compiler:$room_version"

Следите за обновлениями KSP и Room, используя официальную документацию Android.

Используйте Gradle для очистки и переустановки проекта:

Bash Скопировать код ./gradlew clean ./gradlew assembleDebug

Проверка настройки Room

Проведите полную проверку настройки Room:

Проверка сущностей базы данных и DAO

Сущности должны быть определены в аннотации @Database , DAO должны быть свободны от ошбок.

Класс базы данных и аннотации

Правильное применение аннотаций типа @Entity и @Dao дает возможность полноценно использовать Room.

Локализация проблем

Тестирование различных сценариев поможет выявить источник проблемы.

Юморной момент в коде

Забавный комментарий в коде: "Когда баг встречается с отладчиком, он превращается в фичу!"

kotlin Скопировать код // Здесь мы разбираемся с "багом"... или это уже "фича"? ;) YourDatabase::class.java, "your-database" ... // Оставайтесь с "фичами"... то есть, без багов!

Визуализация

Визуализируйте архитектуру приложения и его компоненты, в том числе AppDatabase_Impl .

Думайте о Room, думайте о совершенстве

Проверьте правильность синтаксиса и опечаток при настройке Room, используйте форумы для решения проблем и проверяйте версии Room на совместимость.

Общая процедура устранения неполадок

Совместимость с Kotlin

Используйте kotlin-kapt для обеспечения совместимости Kotlin и Room.

Синхронизация версий Room

Сопоставьте версии компилятора и библиотеки времени выполнения Room для устойчивой работы.

Обязательные материалы

Ознакомьтесь с официальной документацией Android для детального изучения Room.

Полезные материалы